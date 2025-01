Sine Municipal tem 5 vagas para ajudante de pedreiro com salário de R$ 2 mil

31/01/2025

Baixinha reivindica reestrutura do Ceasa para governo do Estado em reunião com Casa Civil

Da Assessoria – Vereadora Baixinha Giraldelli

A vereadora Baixinha Giraldelli (Solidariedade) esteve em reunião com secretário chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, esta semana, no Palácio do Governo. A pauta foi uma antiga reinvindicação: a restruturação da Central de Abastecimento de Cuiabá (Ceasa). Na ocasião, o atual presidente do Ceasa, Pedro Vigbolli Neto, o vice, Arlindo Neto, e advogado Pedro Neto também estavam presentes para apresentar as demandas dos permissionários.

Baixinha narrou para Garcia a história dos feirantes de Cuiabá. Na oportunidade, demonstrou toda luta que os permissionários realizam há mais de 40 anos. “Nossa história começa há 40 anos. Central de Abastecimento, Cuiabá, desde a época da Beira do Rio. Da mudança para o mercado do Porto, com Dante Martins de Oliveira, coronel Meirelles. Na época, metade ficou no Verdão e a outra metade foi para o mercado do Porto, que era o campo do bote. Vinte anos, no Verdão, nosso governador, Mauro Mendes, que era prefeito de Cuiabá, arrumou essa área que estamos com o Governo do Estado”, explicou a vereadora.

No entanto, Baixinha pediu para o chefe da Casa Civil que o estado ajudasse na reestruturação do atual Ceasa para dar mais conforto e acessibilidade aos permissionários e também para os clientes. “Nós já temos o projeto dessa nova estrutura que inclusive já apresentamos no passado aqui no Estado. Queremos o apoio para que o governo esteja conosco nesta nova reformulação. Muita gente vem de fora da cidade abastecer com os permissionários do Ceasa, por isso, precisamos garantir qualidade nos produtos e no ambiente”, relatou Baixinha.

A parlamentar reforçou que esse projeto necessita de avaliação urgente para que essa reestruturação seja feita o quanto antes. “Hoje faço parte da Comissão de Agricultura da Câmara, é a minha paixão. Vou buscar os benefícios para essa categoria. Fui presidente do Ceasa por muito tempo, e conheço todas as necessidades. Sendo assim, venho aqui para seguir trabalhando pela Agricultura Familiar, principalmente pelos produtores que hoje não tem um espaço para comercializar sua mercadoria e por todos aquele que há décadas precisam de um local melhor para ofertar seus produtos”.

O secretário se comprometeu em verificar como está o andamento do projeto dentro do Estado. Além disso, vai verificar a possibilidade de ceder vinte barracas para os produtores que não tem cobertura no momento. “Vamos consultar para gente poder sentar, conversar e para passar uma posição pra vocês”.