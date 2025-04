Sine Municipal tem três novas funções na lista de vagas desta sexta-feira (11)

Mais três funções estão disponíveis na lista de vagas ofertadas através do Sine Municipal de Cuiabá. Juntas, representam 12 das 234 oportunidades de trabalho disponíveis nesta sexta-feira (11). Sendo para atendente de balcão, gestor de manutenção e servente de obras, com salários de R$ 1.570,00, R$ 1.850,00 e R$ 1.842,00, respectivamente. Tem mais os benefícios e variam conforme as atribuições.

Para atendente de balcão, por exemplo, além do salário tem gratificação de R$ 100,00, refeição na empresa e não exige escolaridade nem experiência.

No caso de gestor de manutenção, os benefícios incluem vale refeição no valor de R$ 20,00/dia para os dias trabalhados em que a carga horária seja acima de 6h, ou seja, de segunda a sexta-feira. O candidato a vaga precisa ter concluído o Ensino Médio e ter experiência na área.

Para servente de obras, não exige escolaridade nem experiência, e tem direito a vale transporte e alimentação que é oferecida no local de trabalho.

Além destas, há muitas outras vagas distribuídas em diferentes funções, inclusive algumas específicas para Pessoas Com Deficiência (PCD).

Mais detalhes podem ser obtidos pelos canais digitais ou pessoalmente no Sine Municipal localizado Rua Campo Grande, número 347, no Centro de Cuiabá, no horário das 9h às 16h.

Confira as funções com o número de vagas disponíveis

– Ajudante de carga e descarga de mercadorias – 06

– Ajudante de eletricista – 05

– Ajudante de motorista – 03

– Ajudante de obras – 25

– Ajudante de serralheiro – 01

– Almoxarife – 01

– Analista de produtos bancário – 05

– Assistente de vendas (específicas para PCD) – 15

– Atendente de balcão – 06

– Atendente de loja – 15

– Atendente de telemarketing – 04

– Auxiliar de contabilidade – 01

– Auxiliar de estoque – 02

– Auxiliar de expedição – 07

– Auxiliar de limpeza – 01

– Auxiliar de logística – 02

– Auxiliar de manutenção predial – 02

– Auxiliar de pedreiro – 05

– Auxiliar de produção farmacêutica – 04

– Camareira de hotel – 02

– Carpinteiro – 18

– Conferente de cargas e descarga – 03

– Consultor de vendas – 08

– Copeiro – 05

– Cozinheiro em geral – 01

– Digitador 07 – (PCD)

– Empregado doméstico arrumador – 01

– Encarregado de obras – 01

– Gestor de Manutenção – 01

– Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança – 01

– Massagista – 01

– Montador instalador de acessórios – 03

– Motofretista – 01

– Motorista de carro de passeio – 02

– Motorista entregador – 01

– Operador de caixa – 04

– Panfleteiro – 05

– Pedreiro – 25

– Promotor de vendas – 07

– Repositor de mercadorias – 14

– Serralheiro – 01

– Servente de obras – 05

– Técnico de suporte de TI – 03

– Técnico em manutenção de balanças – 01

– Técnico em manutenção de máquinas – 01

– Vendedor interno – 03

SERVIÇOS DO SINE

O Sine Municipal faz a intermediação das vagas de emprego e realiza o atendimento para a solicitação do seguro-desemprego. Para acessar o benefício, o trabalhador deve apresentar os documentos fornecidos pela empresa no momento da rescisão contratual. A solicitação é registrada diretamente no sistema do Governo Federal.

Os cidadãos também podem acessar as vagas e outros serviços do Sine pela internet, utilizando o aplicativo Sine Fácil ou o portal Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br). Ambos os canais são atualizados diariamente, oferecendo mais agilidade e praticidade para quem busca uma nova colocação no mercado de trabalho.

Mais informações pelo telefone: (65) 3321-0572.

Informações importantes ao trabalhador

– Canais digitais para consulta de vagas de emprego: empregabrasil.mte.gov.br ou pelo aplicativo “Sine Fácil”.

– Pedido de seguro-desemprego: pode ser solicitado pelo aplicativo da “Carteira de Trabalho Digital” ou pelo site empregabrasil.mte.gov.br .

#PraCegoVer

A foto mostra a fachada do espaço do Sine Municipal onde é ofertado o atendimento ao público.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT