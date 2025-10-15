Sine oferece 1.182 vagas nesta quarta e setor de serviços concentra a maioria das oportunidades

O Sine Municipal de Cuiabá oferece, nesta quarta-feira (15), um total de 1.182 vagas de emprego, com destaque para o setor de serviços. As oportunidades abrangem desde funções operacionais que não exigem experiência prévia, como ajudante de carga e descarga e atendente de balcão, até cargos que demandam maior qualificação, como analista administrativo e analista de negócios. A exigência mínima de escolaridade, em muitos casos, é o Ensino Fundamental ou Médio completo, ampliando o acesso ao mercado de trabalho.

Os salários iniciais para cargos de nível de entrada giram em torno de R$ 1,6 mil, geralmente acompanhados de vale-transporte e vale-alimentação. Já as funções que requerem maior qualificação oferecem remunerações mais atrativas: analistas administrativos podem receber até R$ 3 mil, enquanto analistas de negócios chegam a R$ 4 mil, com possibilidade de bônus por desempenho.

Além da remuneração, muitas empresas disponibilizam benefícios adicionais para valorizar e reter profissionais, como assistência médica e odontológica, cesta básica, auxílio-educação, convênios com farmácias e academias, além de planos de carreira. O conjunto dessas vantagens reforça o compromisso das organizações em oferecer condições competitivas e incentivar o desenvolvimento profissional em Cuiabá.

O Sine Municipal é administrado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura.

Atendimento

Os interessados devem procurar o Sine, localizado na Travessa Celso Luís M. de Almeida, nº 45, bairro Poção, no prédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho (Smat).

O horário de atendimento é das 8h às 17h.

Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp: (65) 99251-7480.

No local, também é oferecido atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), com apoio para abertura, regularização e encerramento do registro.

Serviços do Sine

O Sine Municipal realiza a intermediação de vagas de emprego e atendimento para solicitação do seguro-desemprego. Para ter acesso ao benefício, o trabalhador deve apresentar os documentos fornecidos pela empresa no momento da rescisão contratual. A solicitação é registrada diretamente no sistema do Governo Federal.

Informações importantes ao trabalhador

Mantenha o cadastro atualizado nos postos do Sine ou por canais digitais.

Consulta de vagas: empregabrasil.mte.gov.br

Solicitação de seguro-desemprego on-line: pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site acima.

Exclusivo para empresas

O Sine também dispõe de canais exclusivos para empresas interessadas em anunciar vagas. O contato pode ser feito pelos telefones:

(65) 3645-7216 ou 3645-7237,

WhatsApp: (65) 99255-2450,

e e-mail: [email protected].

Confira as oportunidades

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 09

Analista administrativo – 01

Analista de negócios – 200

Atendente balconista – 20

Atendente de balcão – 02

Atendente de lojas – 10

Atendente de lojas de mercados – 01

Atendente de padaria – 07

Auxiliar administrativo – 09

Auxiliar de armazenamento – 22

Auxiliar de cozinha – 05

Auxiliar de limpeza – 02

Auxiliar de linha de produção – 167

Auxiliar de logística – 36

Auxiliar de operação – 10

Auxiliar operacional de logística – 20

Azulejista – 02

Babá – 01

Carregador (armazém) – 02

Comprador – 01

Consultor de venda – 01

Corretor de imóveis – 05

Cortador de carne – 50

Desossador – 70

Eletricista de instalações – 01

Empacotador a mão – 06

Empregado doméstico arrumador – 02

Frentista – 01

Funileiro de veículos (reparação) – 01

Garçom – 95

Magarefe – 55

Monitor de alunos – 01

Motorista de caminhão basculante – 65

Motorista entregador – 04

Operador de caixa – 15

Operador de empilhadeira – 01

Operador de escavadeira – 03

Operador de máquina de construção civil e mineração – 03

Operador de máquina fixa em geral – 01

Operador de motoniveladora – 08

Operador de rolo compactador – 31

Operador de telemarketing receptivo – 01

Operador de trator (minas e pedreira) – 04

Pedreiro – 11

Pizzaiolo – 50

Profissional de educação física na saúde – 24

Promotor de vendas – 05

Recepcionista em geral – 02

Recepcionista secretária (estágio) – 01

Recepcionista secretária – 01

Repositor de mercadorias – 02

Retalhador de carne – 90

Servente de pedreiro – 20

Técnico automotivo – 01

Técnico de operações e serviços bancários leasing – 02

Técnico em segurança do trabalho – 01

Tecnólogo em logística de transporte – 01

Trabalhador de serviço de limpeza e conservação de áreas públicas – 01

Vendedor interno – 17

#PraCegoVer

A imagem que acompanha a matéria mostra uma pessoa segurando um smartphone com a tela aberta no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT