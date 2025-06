Sine oferta 281 vagas de emprego e impulsiona contratações no Município

O número representa um avanço no ritmo de contratações no Município, já que 139 vagas ofertadas na semana passada foram preenchidas, sinalizando a eficiência das ações voltadas à empregabilidade e a boa resposta do setor produtivo local

O Sine de Várzea Grande oferta, nesta terça-feira (24), um número expressivo de oportunidades para quem busca ingressar ou se reposicionar no mercado de trabalho: são 281 vagas disponíveis para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. O número representa um avanço no ritmo de contratações no Município, já que 139 vagas ofertadas na semana passada foram preenchidas, sinalizando a eficiência das ações voltadas à empregabilidade e a boa resposta do setor produtivo local.

“Estamos vivendo um momento positivo para quem está em busca de recolocação. O número de contratações semana passada comprova que há uma retomada forte do mercado, e o Sine tem sido a ponte entre a mão de obra e as empresas que precisam contratar”, destacou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Mario Quidá Neto.

Entre as vagas ofertadas, estão oportunidades para auxiliar de linha de produção (51), balanceiro (80), alimentador de linha de produção (10), auxiliar de limpeza (9), operador de caixa (9), representante comercial autônomo (12), servente de pedreiro (10), frentista (6), motorista de caminhão (6) e auxiliar de armazenamento (6). Também há colocações para ajudante de obras (5), carpinteiro (5), servente de obras (5), auxiliar geral de conservação de vias permanentes (5), ajudante de padeiro (5), consultor de vendas (1), auxiliar contábil (2), auxiliar de estoque (2), repositor de mercadorias (1), entre diversas outras funções, inclusive técnicas e especializadas.

O atendimento no Sine/VG ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, no 2º piso do Várzea Grande Shopping, dentro do Centro Estadual de Cidadania. Para participar dos processos seletivos, é necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. Quem ainda não possui cadastro no sistema deve comparecer pessoalmente com a documentação. Após o cadastro, é possível consultar vagas e receber orientação profissional personalizada, conforme o perfil do trabalhador de forma online.

Além de intermediar contratações, o Sine também realiza atendimentos relacionados ao seguro-desemprego e oferece orientações de carreira, ampliando as chances de inserção qualificada no mercado.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT