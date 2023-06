Sine oferta 390 vagas de empregos nesta quarta-feira (21); Confira

21/06/2023

O vereador Jeferson Siqueira (PSD), comemorou durante sessão na Câmara Municipal de Cuiabá, nesta terça-feira (20), a destinação de R$ 24 milhões para obra de pavimentação asfáltica do bairro Serra Dourada, em Cuiabá. A verba será direcionada para a Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP) da capital mato-grossense pelo Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD).

Agradecendo o ministro social democrata, Jeferson afirmou que acompanhará a execução da obra para garantir que o bairro seja 100% asfaltado.

“Gostaria de dizer sobre a minha gratidão ao nosso ministro de agricultura familiar, Carlos Fávaro, que destinou para Cuiabá para a Secretaria de Obras, especialmente, uma emenda carimbada de no valor R$ 24 milhões para que o bairro Serra Dourada seja totalmente asfaltado. Ou seja, com a emenda do ministro teremos o bairro Serra Dourada 100% asfaltado, e vou acompanhar de perto esta obra”, disse

Evidenciando que não ocorrerá ‘Operação Tapa-Buraco’, o parlamentar também informou que será encaminhado pelo ministro uma emenda de R$ 10 milhões para recapeamento da via principal que interliga os bairros Novo Paraíso e 1º de Março, em Cuiabá.

“Bem como o bairro Novo Paraíso terá a via principal que interliga com o bairro 1º de Março receberá uma emenda de R$ 10 milhões para fazer o recapeamento. Não terá operação Tapa Buraco, mas sim um recapeamento, sendo assim, agradeço o ministro Carlos Fávaro por olhar com tanto carinho para Cuiabá”, pontuou

Lembrando uma de suas prioridades ao se tornar vereador de Cuiabá, Jeferson celebrou o asfaltamento completo do bairro João Bosco Pinheiro, após sua indicação.

“Quando cheguei aqui umas das coisas que coloquei como prioridade foi buscar solucionar aquilo que estava inacabado como, por exemplo está a pavimentação no bairro João Bosco Pinheiro que conseguimos através de indicações o 100% do asfaltamento”, comemorou.

Evelyn Souza/ Da Assessoria

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT