Sine oferta de 402 vagas de empregos nesta segunda-feira (19) e salários chegam a R$ 3 mil

Promover a igualdade racial e cultural, bem como dar visibilidade às ações das comunidades tradicionais quilombolas e as religiões de matriz africana, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, é parceira na ‘Lavagem das Escadarias da Igreja do Rosário e São Benedito’. O evento, que está na sétima edição, será realizado no sábado (24).

A programação começa a partir das 5h, no Museu da Imagem e do Som de Cuiabá (MISC) com café da manhã e entrega dos materiais e caminhada repleta de m cânticos, toque de tambores, danças e água de cheiro. A concentração para o início da lavagem será às 8h e o encerramento das atividades será às 17h (veja a programação abaixo).

No ano passado, a ação reuniu cerca de 900 pessoas. A celebração ecumênica é considerada um símbolo de fraternidade e paz.“Preservem a natureza. Salvem Vidas. Axé!”. Esse é o tema escolhido pela Associação Lavagem das Escadarias Rosário e São Benedito, responsável pela organização do movimento que integra o Calendário Oficial de Eventos Culturais do Município de Cuiabá através da lei 6.304 de 28 de setembro 2018.

O ato de Lavagem das Escadarias da Igreja do Rosário da Igreja e São Benedito, é um evento sem fins lucrativos, que tem como objetivo promover a igualdade racial e cultural dizendo não a todas as formas de racismo, violência, discriminação racial e intolerância religiosa, bem como dar visibilidade às ações culturais das comunidades tradicionais (quilombolas) e povos de terreiros e religiosidade de matrizes africana.

“O nosso objetivo principal é realizar uma caminhada por uma cultura de paz onde toda a comunidade independente de religião participe de forma harmoniosa e consigam realizar a troca de conhecimentos culturais”, disse a responsável pela organização do evento, Lindisey Catarina de Sá.

“A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer estará presente neste evento tão rico e cheio de diversidades. A lavagem é um evento que integra as ações culturais da cidade e cumpre muito bem seu papel no que tange a inclusão de várias culturas e vertentes religiosas. Estamos felizes em apoiar esta celebração que já está em sua 6ª edição”, declarou o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite.

Mais informações podem ser obtidas pelo canal oficial do facebook- https://www.facebook.com/lavagemcba.

Confira a programação:

24/06

5h – Abertura (MISC – Museu da Imagem e do Som de Cuiabá, Rua 07 de setembro, Nº 349, Centro)

5h45 – Café da manhã

6h30 – Entrega das quartinhas (Jarro ornamentado que as mães carregam com a água de cheiro)

7h – Início do deslocamento para a igreja (São Benedito)

8h – Concentração

9h – Início da Caminhada “Por uma Cultura de Paz”

12h – Encerramento

12h15 – Recolhimento do patrimônio (quartinhas, vassouras e adornos)

12h30 – Deslocamento para o clube

13h – Feijoada de confraternização

17h – Encerramento do evento

Serviço:

Assunto: Lavagem das escadarias da igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito

Data: 24/06 (Sábado)

Onde: Museu da Imagem e do Som de Cuiabá (Misc)

Horário: A partir das 5h

Informações: (65) 9.8131.6147 ou (65) 99241.3469

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT