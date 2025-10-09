Connect with us

CIDADES

Sine Sinop disponibiliza 318 vagas de emprego nesta quinta-feira (09)

Publicado em

09/10/2025
O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Sinop está com 318 vagas de trabalho abertas nesta quinta-feira (09). As oportunidades abrangem diferentes áreas de atuação e oferecem chances para profissionais com diversos níveis de escolaridade e experiência.

Entre as vagas ofertadas, destacam-se oportunidades para auxiliar de linha de produção (20), operador de caixa (15), técnico de enfermagem (20), auxiliar de limpeza (20) e repositor de mercadorias (10). Há ainda vagas específicas para funções como analista de sistemas, enfermeiro, social media, engenheiro de logística, vistoriador veicular e trabalhador agrícola polivalente.

O painel também inclui funções que exigem qualificação técnica, como mecânico de automóveis, soldador, torneiro mecânico, armador de estrutura de concreto e eletrotécnico, além de oportunidades no comércio e serviços, como consultor de vendas, atendente de farmácia e camareira de hotel.

Segundo a coordenação do Sine em Sinop, a ampla lista de oportunidades reflete o aquecimento do mercado de trabalho no município, que segue em expansão e se consolidando como um dos polos de desenvolvimento do Nortão de Mato Grosso.

Como se candidatar

Os interessados devem procurar o Sine presencialmente, localizado na Avenida das Embaúbas, nº 1385, Centro, com documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado. As vagas estão sujeitas a alteração conforme preenchimento.

Para mais informações, o trabalhador pode acompanhar as atualizações no site da Prefeitura de Sinop e nas redes oficiais, onde diariamente é divulgado o painel atualizado com as vagas de emprego disponíveis.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

CIDADES

Prefeito garante junto ao Governo de MT câmeras que reforçarão segurança nos parques de Sinop

Published

2 horas atrás

on

09/10/2025

By

O prefeito Roberto Dorner garantiu com o secretário de Estado de Segurança Pública coronel César Roveri, a instalação de 41 câmeras de vigilância para atender aos parques municipais Florestal e Jardim Botânico. O investimento, conforme avaliação do prefeito, proporciona mais segurança tanto para a nossa população quanto para os nossos espaços de lazer. 
 
“Agradecer ao nosso governador e ao nosso vice que não têm medido esforços e o secretário atuante, que tira o pé do chão quando realmente precisa, ajudando na segurança pública, defesa civil, é muito importante. Temos que ter uma cidade com segurança reforçada, assim nossa cidade avança e tem o Vigia Mais sempre olhando a cidade, cercando os quatro cantos da cidade, para que o ladrão não tenha vez de fugir”, disse Dorner.
 
A confirmação ocorreu ontem (08), durante encontro entre Dorner e Roveri. “O programa Vigia Mais Mato Grosso agora irá equipar os nossos parques da cidade também. Já foi autorizado aqui um pouco mais de 40 câmeras para o município de Sinop. O pedido vai ser feito, em pouco tempo a equipe [da prefeitura] já virá buscar também. Então fizemos uma muralha digital em Sinop, isso ajuda na prevenção de crimes”, explicou o secretário.
 
O município já faz parte do programa Vigia Mais MT, com câmeras modelos OCR (de reconhecimento de caractere óptico), com capacidade para leitura automática de placas; fixas e speed dome (que são câmeras que possuem zoom óptico, se movimentam por 360º),  que utiliza imagens de câmeras de vigilância públicas e privadas por meio de uma plataforma específica.
 
O objetivo é promover a cooperação entre o Estado e os parceiros locais, ampliando o videomonitoramento em áreas onde já existam ou possam ser instaladas câmeras. Isso ajuda no planejamento das ações policiais, facilita a análise de situações e a tomada de decisões, contribuindo para a redução da criminalidade e o uso mais eficiente dos recursos.
 
A reunião foi acompanhada pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Klayton Gonçalves, e pelo coordenador de Defesa Civil municipal, Pedro Contini Roveri.
 
REFORÇOS
 
No encontro, o secretário de Estado confirmou outros reforços para a segurança da Capital do Nortão. O Corpo de Bombeiros, por exemplo, deverá receber nos próximos dias um drone para combate a incêndio, além de duas motocicletas para agilizar os atendimentos em acidentes e ocorrências.
 
“Teremos a entrega de um drone de combate a incêndio vertical. Sinop verticalizou, temos muitos prédios e precisamos proteger a nossa sociedade. Teremos, também, até o final do ano, a entrega de duas motos para atender urgência e emergência na cidade de Sinop que, no horário de pico, tem um trânsito muito intenso, às vezes a viatura demora um pouco para chegar a viatura quatro rodas. Então essas duas motocicletas do Corpo de Bombeiros, vão chegar, fazer o atendimento, terão desencarceradores se precisar abrir algum veículo, tiver que fazer algum rompimento de barreira, então nós teremos esse equipamento  também para atender a nossa população de Sinop”, acrescentou.
 
Outra confirmação do secretário foi  a implantação da DRACO para Sinop. “Teremos uma nova delegacia que irá combater as facções criminosas, iremos mandar para lá delegados, escrivães e investigadores reforçando o efetivo da Polícia Judiciária Civil”, reforçou.

AGENDA
Ainda ontem, o prefeito também cumpriu agenda no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, na Defesa Civil estadual e se reuniu com o vice-governador Otaviano Pivetta, com quem tratou de demandas conjuntas entre o município e o Estado.

Já nesta quarta-feira (9), Dorner participa de uma reunião sobre o Sítio Pesqueiro com o deputado estadual Dilmar Dal Bosco. Em seguida, encerra sua agenda no 12º Encontro de Gestores de RPPS do Estado de Mato Grosso.
 

Fonte: Assessoria da Prefeitura
Autor: Karoline Kuhn

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

CIDADES

Mauro Mendes assina autorização para novo Trevão de Rondonópolis

Published

22 horas atrás

on

08/10/2025

By

O governador Mauro Mendes assinou, nesta terça-feira (08.10), a autorização para início das obras do novo Trevão de Rondonópolis, no entroncamento das BRs-163 e 364. A intervenção resolve um dos maiores gargalos logísticos de Mato Grosso, esperado há quase 50 anos pelos moradores da região.

“Acabamos de assinar a autorização para a Nova Rota do Oeste contratar essa obra tão aguardada. Serão quatro viadutos, rotatória e alças de acesso que vão acabar definitivamente com aquele problema crônico na entrada da cidade. Uma entrega importante para quem vive aqui e para o setor produtivo”, afirmou Mauro.

De acordo com o governador, a engenharia do projeto vai garantir fluidez para o tráfego e segurança para a mobilidade urbana local.

O prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, ressaltou que a solução elimina os atuais conflitos entre o tráfego pesado das rodovias federais e o trânsito urbano de Rondonópolis, com impactos positivos para motoristas, empresas e moradores.

“Essa obra é esperada desde 1976. Vai conectar bairros, melhorar o trânsito urbano e facilitar o escoamento da produção. Um avanço gigante. Só temos a agradecer ao governador e à equipe dele por essa sensibilidade com Rondonópolis”, registrou.

A obra faz parte do grande pacote de infraestrutura da BR-163. Desde que o Governo do Estado assumiu a concessão da rodovia (que é federal), já foram entregues 100 quilômetros de pistas duplicadas e mais 130 serão concluídos até o final deste ano.

O contrato de concessão prevê conclusão total das obras até 2031, mas a meta da é entregar tudo na metade do tempo.

Também estiveram presentes na assinatura o vice-governador Otaviano Pivetta; o presidente do Conselho Administrativo da Nova Rota do Oeste, Cidinho Santos; o CEO da Nova Rota, Luciano Uchoa; os deputados estaduais Thiago Silva, Sebastião Rezende e Nininho; o secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia; além de vereadores de Rondonópolis, secretários municipais e demais lideranças da região.

Fonte: Governo MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA09/10/2025

Polícia Civil prende idoso que matou vizinho em Pontes e Lacerda

Um idoso que matou por desavença o vizinho com um golpe de faca, na noite de quarta-feira (8.10), no município...
SEGURANÇA09/10/2025

Polícia Militar prende sete faccionados e apreende seis armas de fogo em Cáceres

A Polícia Militar prendeu sete homens membros de facções criminosas e retiraram de circulação seis armas de fogo, nesta quarta-feira...
SEGURANÇA09/10/2025

Polícia Civil cumpre 28 ordens judiciais contra integrantes de facção criminosa atuante em Jangada

A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (9.10), a segunda fase da “Operação Devastate”, com o objetivo de dar cumprimento a...

MT

Brasil

Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Brasil02/10/2025

Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH

Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Brasil02/10/2025

Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262