Sine Sinop disponibiliza 318 vagas de emprego nesta quinta-feira (09)

O prefeito Roberto Dorner garantiu com o secretário de Estado de Segurança Pública coronel César Roveri, a instalação de 41 câmeras de vigilância para atender aos parques municipais Florestal e Jardim Botânico. O investimento, conforme avaliação do prefeito, proporciona mais segurança tanto para a nossa população quanto para os nossos espaços de lazer.“Agradecer ao nosso governador e ao nosso vice que não têm medido esforços e o secretário atuante, que tira o pé do chão quando realmente precisa, ajudando na segurança pública, defesa civil, é muito importante. Temos que ter uma cidade com segurança reforçada, assim nossa cidade avança e tem o Vigia Mais sempre olhando a cidade, cercando os quatro cantos da cidade, para que o ladrão não tenha vez de fugir”, disse Dorner.A confirmação ocorreu ontem (08), durante encontro entre Dorner e Roveri. “O programa Vigia Mais Mato Grosso agora irá equipar os nossos parques da cidade também. Já foi autorizado aqui um pouco mais de 40 câmeras para o município de Sinop. O pedido vai ser feito, em pouco tempo a equipe [da prefeitura] já virá buscar também. Então fizemos uma muralha digital em Sinop, isso ajuda na prevenção de crimes”, explicou o secretário.O município já faz parte do programa Vigia Mais MT, com câmeras modelos OCR (de reconhecimento de caractere óptico), com capacidade para leitura automática de placas; fixas e speed dome (que são câmeras que possuem zoom óptico, se movimentam por 360º), que utiliza imagens de câmeras de vigilância públicas e privadas por meio de uma plataforma específica.O objetivo é promover a cooperação entre o Estado e os parceiros locais, ampliando o videomonitoramento em áreas onde já existam ou possam ser instaladas câmeras. Isso ajuda no planejamento das ações policiais, facilita a análise de situações e a tomada de decisões, contribuindo para a redução da criminalidade e o uso mais eficiente dos recursos.A reunião foi acompanhada pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Klayton Gonçalves, e pelo coordenador de Defesa Civil municipal, Pedro Contini Roveri.No encontro, o secretário de Estado confirmou outros reforços para a segurança da Capital do Nortão. O Corpo de Bombeiros, por exemplo, deverá receber nos próximos dias um drone para combate a incêndio, além de duas motocicletas para agilizar os atendimentos em acidentes e ocorrências.“Teremos a entrega de um drone de combate a incêndio vertical. Sinop verticalizou, temos muitos prédios e precisamos proteger a nossa sociedade. Teremos, também, até o final do ano, a entrega de duas motos para atender urgência e emergência na cidade de Sinop que, no horário de pico, tem um trânsito muito intenso, às vezes a viatura demora um pouco para chegar a viatura quatro rodas. Então essas duas motocicletas do Corpo de Bombeiros, vão chegar, fazer o atendimento, terão desencarceradores se precisar abrir algum veículo, tiver que fazer algum rompimento de barreira, então nós teremos esse equipamento também para atender a nossa população de Sinop”, acrescentou.Outra confirmação do secretário foi a implantação da DRACO para Sinop. “Teremos uma nova delegacia que irá combater as facções criminosas, iremos mandar para lá delegados, escrivães e investigadores reforçando o efetivo da Polícia Judiciária Civil”, reforçou.

AGENDA

Ainda ontem, o prefeito também cumpriu agenda no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, na Defesa Civil estadual e se reuniu com o vice-governador Otaviano Pivetta, com quem tratou de demandas conjuntas entre o município e o Estado.

Já nesta quarta-feira (9), Dorner participa de uma reunião sobre o Sítio Pesqueiro com o deputado estadual Dilmar Dal Bosco. Em seguida, encerra sua agenda no 12º Encontro de Gestores de RPPS do Estado de Mato Grosso.

