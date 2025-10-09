CIDADES
Sine Sinop disponibiliza 318 vagas de emprego nesta quinta-feira (09)
Entre as vagas ofertadas, destacam-se oportunidades para auxiliar de linha de produção (20), operador de caixa (15), técnico de enfermagem (20), auxiliar de limpeza (20) e repositor de mercadorias (10). Há ainda vagas específicas para funções como analista de sistemas, enfermeiro, social media, engenheiro de logística, vistoriador veicular e trabalhador agrícola polivalente.
O painel também inclui funções que exigem qualificação técnica, como mecânico de automóveis, soldador, torneiro mecânico, armador de estrutura de concreto e eletrotécnico, além de oportunidades no comércio e serviços, como consultor de vendas, atendente de farmácia e camareira de hotel.
Segundo a coordenação do Sine em Sinop, a ampla lista de oportunidades reflete o aquecimento do mercado de trabalho no município, que segue em expansão e se consolidando como um dos polos de desenvolvimento do Nortão de Mato Grosso.
Como se candidatar
Os interessados devem procurar o Sine presencialmente, localizado na Avenida das Embaúbas, nº 1385, Centro, com documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado. As vagas estão sujeitas a alteração conforme preenchimento.
Para mais informações, o trabalhador pode acompanhar as atualizações no site da Prefeitura de Sinop e nas redes oficiais, onde diariamente é divulgado o painel atualizado com as vagas de emprego disponíveis.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Prefeito garante junto ao Governo de MT câmeras que reforçarão segurança nos parques de Sinop
“Agradecer ao nosso governador e ao nosso vice que não têm medido esforços e o secretário atuante, que tira o pé do chão quando realmente precisa, ajudando na segurança pública, defesa civil, é muito importante. Temos que ter uma cidade com segurança reforçada, assim nossa cidade avança e tem o Vigia Mais sempre olhando a cidade, cercando os quatro cantos da cidade, para que o ladrão não tenha vez de fugir”, disse Dorner.
A confirmação ocorreu ontem (08), durante encontro entre Dorner e Roveri. “O programa Vigia Mais Mato Grosso agora irá equipar os nossos parques da cidade também. Já foi autorizado aqui um pouco mais de 40 câmeras para o município de Sinop. O pedido vai ser feito, em pouco tempo a equipe [da prefeitura] já virá buscar também. Então fizemos uma muralha digital em Sinop, isso ajuda na prevenção de crimes”, explicou o secretário.
O município já faz parte do programa Vigia Mais MT, com câmeras modelos OCR (de reconhecimento de caractere óptico), com capacidade para leitura automática de placas; fixas e speed dome (que são câmeras que possuem zoom óptico, se movimentam por 360º), que utiliza imagens de câmeras de vigilância públicas e privadas por meio de uma plataforma específica.
O objetivo é promover a cooperação entre o Estado e os parceiros locais, ampliando o videomonitoramento em áreas onde já existam ou possam ser instaladas câmeras. Isso ajuda no planejamento das ações policiais, facilita a análise de situações e a tomada de decisões, contribuindo para a redução da criminalidade e o uso mais eficiente dos recursos.
A reunião foi acompanhada pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Klayton Gonçalves, e pelo coordenador de Defesa Civil municipal, Pedro Contini Roveri.
REFORÇOS
No encontro, o secretário de Estado confirmou outros reforços para a segurança da Capital do Nortão. O Corpo de Bombeiros, por exemplo, deverá receber nos próximos dias um drone para combate a incêndio, além de duas motocicletas para agilizar os atendimentos em acidentes e ocorrências.
“Teremos a entrega de um drone de combate a incêndio vertical. Sinop verticalizou, temos muitos prédios e precisamos proteger a nossa sociedade. Teremos, também, até o final do ano, a entrega de duas motos para atender urgência e emergência na cidade de Sinop que, no horário de pico, tem um trânsito muito intenso, às vezes a viatura demora um pouco para chegar a viatura quatro rodas. Então essas duas motocicletas do Corpo de Bombeiros, vão chegar, fazer o atendimento, terão desencarceradores se precisar abrir algum veículo, tiver que fazer algum rompimento de barreira, então nós teremos esse equipamento também para atender a nossa população de Sinop”, acrescentou.
Outra confirmação do secretário foi a implantação da DRACO para Sinop. “Teremos uma nova delegacia que irá combater as facções criminosas, iremos mandar para lá delegados, escrivães e investigadores reforçando o efetivo da Polícia Judiciária Civil”, reforçou.
AGENDA
Ainda ontem, o prefeito também cumpriu agenda no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, na Defesa Civil estadual e se reuniu com o vice-governador Otaviano Pivetta, com quem tratou de demandas conjuntas entre o município e o Estado.
Já nesta quarta-feira (9), Dorner participa de uma reunião sobre o Sítio Pesqueiro com o deputado estadual Dilmar Dal Bosco. Em seguida, encerra sua agenda no 12º Encontro de Gestores de RPPS do Estado de Mato Grosso.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Mauro Mendes assina autorização para novo Trevão de Rondonópolis
O governador Mauro Mendes assinou, nesta terça-feira (08.10), a autorização para início das obras do novo Trevão de Rondonópolis, no entroncamento das BRs-163 e 364. A intervenção resolve um dos maiores gargalos logísticos de Mato Grosso, esperado há quase 50 anos pelos moradores da região.
“Acabamos de assinar a autorização para a Nova Rota do Oeste contratar essa obra tão aguardada. Serão quatro viadutos, rotatória e alças de acesso que vão acabar definitivamente com aquele problema crônico na entrada da cidade. Uma entrega importante para quem vive aqui e para o setor produtivo”, afirmou Mauro.
De acordo com o governador, a engenharia do projeto vai garantir fluidez para o tráfego e segurança para a mobilidade urbana local.
O prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, ressaltou que a solução elimina os atuais conflitos entre o tráfego pesado das rodovias federais e o trânsito urbano de Rondonópolis, com impactos positivos para motoristas, empresas e moradores.
“Essa obra é esperada desde 1976. Vai conectar bairros, melhorar o trânsito urbano e facilitar o escoamento da produção. Um avanço gigante. Só temos a agradecer ao governador e à equipe dele por essa sensibilidade com Rondonópolis”, registrou.
A obra faz parte do grande pacote de infraestrutura da BR-163. Desde que o Governo do Estado assumiu a concessão da rodovia (que é federal), já foram entregues 100 quilômetros de pistas duplicadas e mais 130 serão concluídos até o final deste ano.
O contrato de concessão prevê conclusão total das obras até 2031, mas a meta da é entregar tudo na metade do tempo.
Também estiveram presentes na assinatura o vice-governador Otaviano Pivetta; o presidente do Conselho Administrativo da Nova Rota do Oeste, Cidinho Santos; o CEO da Nova Rota, Luciano Uchoa; os deputados estaduais Thiago Silva, Sebastião Rezende e Nininho; o secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia; além de vereadores de Rondonópolis, secretários municipais e demais lideranças da região.
Fonte: Governo MT – MT
Polícia Civil prende idoso que matou vizinho em Pontes e Lacerda
Um idoso que matou por desavença o vizinho com um golpe de faca, na noite de quarta-feira (8.10), no município...
Polícia Militar prende sete faccionados e apreende seis armas de fogo em Cáceres
A Polícia Militar prendeu sete homens membros de facções criminosas e retiraram de circulação seis armas de fogo, nesta quarta-feira...
Polícia Civil cumpre 28 ordens judiciais contra integrantes de facção criminosa atuante em Jangada
A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (9.10), a segunda fase da “Operação Devastate”, com o objetivo de dar cumprimento a...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
