CIDADES

Sine Sinop oferece mais de 400 vagas de emprego hoje (29)

Publicado em

29/09/2025
A semana começa com boas notícias para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho em Sinop. O Sistema Nacional de Emprego (Sine), em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, está disponibilizando 407 vagas de trabalho em diversas áreas a partir desta segunda-feira, 29 de setembro de 2025.
 
As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e setores da economia, abrangendo desde funções operacionais até cargos técnicos e de gestão. Entre as vagas disponíveis estão:
 
Auxiliar de linha de produção (30 vagas)
 
Auxiliar de limpeza (6 vagas)
 
Atendente de farmácia
 
Auxiliar administrativo
 
Motorista entregador
 
Consultor de vendas
 
Cozinheiro geral
 
Pedreiro
 
Operador de caixa
 
Zelador
 
Técnico em segurança do trabalho
 
Analista contábil
 
Gerente de logística, entre muitas outras.
 
Segundo o levantamento, as funções com maior número de vagas em aberto são para pedreiro de edificações (20 vagas), servente de obras (10 vagas), auxiliar técnico de refrigeração (10 vagas), soldador (10 vagas) e repositor de mercadorias (8 vagas).
 
Como se candidatar
 
Os interessados devem procurar a unidade do Sine Sinop, localizada na Avenida das Acácias, nº 280, Jardim Botânico, portando documentos pessoais e currículo atualizado. Também é possível acompanhar as vagas em tempo real pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download em smartphones.
 
Incentivo à empregabilidade
 
A Prefeitura de Sinop reforça a importância da parceria entre poder público, setor produtivo e sociedade civil para gerar novas oportunidades e impulsionar a economia local. “Nosso compromisso é fortalecer o mercado de trabalho, garantindo que os sinopenses tenham cada vez mais chances de conquistar emprego e renda”, destacou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec).
 
Com a diversidade de vagas oferecidas nesta semana, o Sine Sinop reafirma seu papel fundamental como ponte entre empresas e trabalhadores, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do município.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

CIDADES

Sinop: mutirão de cardiologia deve atender mais de 3 mil pessoas

Published

31 minutos atrás

on

29/09/2025

By

A Secretaria Municipal de Saúde realiza multirão de atendimentos da especialidade de cardiologia. O objetivo é atender, neste primeiro momento, aproximadamente 3 mil pessoas que aguardam na fila de espera do Sistema de Regulação. “Se Deus quiser, vamos chegar a zerar a fila! Mais de 3,5 mil pessoas esperando esse serviço e, agora, com a implantação dele aqui, eu tenho certeza que vai melhorar cada vez mais a qualidade de vida de cada cidadão de Sinop”, disse o prefeito Roberto Dorner que esteve acompanhando, de perto, o início dos trabalhos no Centro de Especialidades Médicas (CEM) na última semana.
 
Nesta etapa, são realizadas consultas em cardiologia, retornos, ecocardiograma, holter, mapa 24 horas, teste ergométrico e cintilografia do miocárdio em pacientes que estão com processos devidamente cadastrados na fila da regulação. “Essa é uma ordem do nosso prefeito, na humanização no atendimento, trazendo a população para ser atendida aqui em Sinop, zerando as filas, e é o que nós estamos fazendo na saúde, investindo em pessoas”, pontuou o secretário da pasta, Érico Stevan.
 
Além dos serviços de cardiologia, outras especialidades estão sendo atendidas no novo Centro de Especialidades Médicas (CEM), como psicologia, psiquiatria, ortopedia, oftalmologia, neurologia, dermatologia e outros. “O nosso centro foi inaugurado há poucos dias, com várias especialidades. Hoje, nós temos atendimento de cardiologia, pneumologista, pediatra, ginecologista, nutricionista, psicólogo, enfim, são vários atendimentos acontecendo em Sinop. O maior investimento é no ser humano, é investir em pessoas. Então, vamos fazendo isso, atendendo as pessoas com dignidade”, acrescentou o secretário.
 
Dados da Secretaria apontam que, de janeiro até 30 de agosto, aproximadamente 12,7 mil atendimentos já foram realizados entre as mais diversas áreas de especialidades.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Autor: Karoline Kuhn

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

CIDADES

Corpo de Bombeiros resgata corpo de jovem que se afogou no Rio Paraguai

Published

19 horas atrás

on

28/09/2025

By

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou e resgatou, neste sábado (27.9), o corpo de uma jovem de 17 anos que se afogou na região conhecida como Cabo Nilson, no Rio Paraguai, em Cáceres (a 217 km de Cuiabá).

A equipe da 2ª Companhia Independente Bombeiro Militar (2ªCIBM) foi acionada e rapidamente se dirigiu ao local. Ao chegar, os bombeiros ouviram testemunhas que relataram que a vítima não sabia nadar. Ela estava no local com a família para comemorar seu aniversário, que ocorreu no dia anterior e acabou se afogando em uma área de banho.

Os bombeiros iniciaram as buscas subaquáticas e localizaram o corpo da jovem, que foi retirado da água e deixado sob os cuidados da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e da Polícia Judiciária Civil (PJC), que ficaram responsáveis pelos procedimentos legais necessários.

Fonte: Governo MT – MT

