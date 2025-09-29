Sine Sinop oferece mais de 400 vagas de emprego hoje (29)

A Secretaria Municipal de Saúde realiza multirão de atendimentos da especialidade de cardiologia. O objetivo é atender, neste primeiro momento, aproximadamente 3 mil pessoas que aguardam na fila de espera do Sistema de Regulação. “Se Deus quiser, vamos chegar a zerar a fila! Mais de 3,5 mil pessoas esperando esse serviço e, agora, com a implantação dele aqui, eu tenho certeza que vai melhorar cada vez mais a qualidade de vida de cada cidadão de Sinop”, disse o prefeito Roberto Dorner que esteve acompanhando, de perto, o início dos trabalhos no Centro de Especialidades Médicas (CEM) na última semana.



Nesta etapa, são realizadas consultas em cardiologia, retornos, ecocardiograma, holter, mapa 24 horas, teste ergométrico e cintilografia do miocárdio em pacientes que estão com processos devidamente cadastrados na fila da regulação. “Essa é uma ordem do nosso prefeito, na humanização no atendimento, trazendo a população para ser atendida aqui em Sinop, zerando as filas, e é o que nós estamos fazendo na saúde, investindo em pessoas”, pontuou o secretário da pasta, Érico Stevan.



Além dos serviços de cardiologia, outras especialidades estão sendo atendidas no novo Centro de Especialidades Médicas (CEM), como psicologia, psiquiatria, ortopedia, oftalmologia, neurologia, dermatologia e outros. “O nosso centro foi inaugurado há poucos dias, com várias especialidades. Hoje, nós temos atendimento de cardiologia, pneumologista, pediatra, ginecologista, nutricionista, psicólogo, enfim, são vários atendimentos acontecendo em Sinop. O maior investimento é no ser humano, é investir em pessoas. Então, vamos fazendo isso, atendendo as pessoas com dignidade”, acrescentou o secretário.



Dados da Secretaria apontam que, de janeiro até 30 de agosto, aproximadamente 12,7 mil atendimentos já foram realizados entre as mais diversas áreas de especialidades.