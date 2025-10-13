Sine tem 807 vagas de emprego com oportunidades pessoas sem experiência

O Sine Municipal de Cuiabá disponibiliza 807 vagas nesta segunda-feira (13), com diversas oportunidades para jovens em busca do primeiro emprego ou de uma nova colocação no mercado de trabalho. Muitas dessas vagas não exigem experiência anterior, o que representa uma excelente porta de entrada para quem está começando a carreira.

Entre as posições com maior número de vagas estão as de Auxiliar de linha de produção, com 164 postos, e Atendente balconista, com 20 vagas, ambas com salários e benefícios atrativos e sem a necessidade de experiência prévia.

Para os jovens com formação de nível médio, há oportunidades interessantes como as 9 vagas para Auxiliar administrativo, com salário de R$ 1,5 mil mais benefícios, e as 7 vagas para Atendente de padaria, com remuneração de R$ 1,8 mil e um pacote completo de assistências. Além disso, a vaga de Analista administrativo, que exige ensino superior completo em Administração, oferece um salário de R$ 3 mil, sendo uma ótima oportunidade para recém-formados que buscam uma remuneração mais elevada.

Outras vagas que não exigem experiência e podem atrair o público jovem incluem as 95 vagas para Garçom, com salário de R$ 1,5 mil mais comissão e plano de carreira, e as 50 vagas para pizzaiolo, com remuneração de R$ 2,7 mil. Essas oportunidades demonstram a diversidade de setores que estão contratando e oferecem caminhos promissores para o desenvolvimento profissional dos jovens cuiabanos.

O Sine Municipal é administrado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura.

Atendimento

Os interessados devem procurar o Sine, localizado na Travessa Celso Luís M. de Almeida, nº 45, bairro Poção, no prédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho (Smat).

O horário de atendimento é das 8h às 17h.

Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp: (65) 99251-7480.

No local, também é oferecido atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), com apoio para abertura, regularização e encerramento do registro.

Serviços do Sine

O Sine Municipal realiza a intermediação de vagas de emprego e atendimento para solicitação do seguro-desemprego. Para ter acesso ao benefício, o trabalhador deve apresentar os documentos fornecidos pela empresa no momento da rescisão contratual. A solicitação é registrada diretamente no sistema do Governo Federal.

Informações importantes ao trabalhador

Mantenha o cadastro atualizado nos postos do Sine ou por canais digitais.

Consulta de vagas: empregabrasil.mte.gov.br

Solicitação de seguro-desemprego on-line: pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site acima.

Exclusivo para empresas

O Sine também dispõe de canais exclusivos para empresas interessadas em anunciar vagas. O contato pode ser feito pelos telefones:

(65) 3645-7216 ou 3645-7237,

WhatsApp: (65) 99255-2450,

e e-mail: [email protected].

Confira as oportunidades

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 05

Ajudante de obra – 04

Analista administrativo – 01

Atendente balconista – 20

Atendente de balcão – 02

Atendente de lojas – 10

Atendente de lojas de mercados – 01

Atendente de padaria – 07

Auxiliar administrativo – 09

Auxiliar de armazenamento – 22

Auxiliar de cozinha – 05

Auxiliar de limpeza – 05

Auxiliar de linha de produção – 167

Auxiliar de logística – 36

Auxiliar de operação – 10

Auxiliar de pedreiro – 10

Auxiliar mecânico de refrigeração – 03

Auxiliar operacional de logística – 20

Azulejista – 02

Carpinteiro – 05

Carregador (armazém) – 02

Comprador – 01

Consultor de venda – 01

Corretor de imóveis – 05

Desossador – 20

Empacotador a mão – 06

Empregado doméstico arrumador – 02

Frentista – 04

Funileiro de veículos (reparação) – 01

Garçom – 95

Magarefe – 05

Motorista de caminhão – 01

Motorista de caminhão basculante – 65

Operador de caixa – 15

Operador de empilhadeira – 02

Operador de escavadeira – 03

Operador de máquina de construção civil e mineração – 03

Operador de máquina fixa em geral – 01

Operador de motoniveladora – 08

Operador de retroescavadeira – 01

Operador de rolo compactador – 31

Operador de telemarketing receptivo – 01

Operador de trator (minas e pedreira) – 04

Pedreiro – 16

Pizzaiolo – 50

Profissional de educação física na saúde – 24

Recepcionista em geral – 01

Recepcionista secretária – 02

Recepcionista secretária (estágio) – 01

Repositor de mercadorias – 02

Retalhador de carne – 40

Servente de pedreiro – 20

Técnico automotivo – 01

Técnico de operações e serviços bancários – leasing – 02

Técnico em segurança do trabalho – 01

Tecnólogo em logística de transporte – 01

Trabalhador de serviço de limpeza e conservação de área pública – 01

Vendedor interno – 13

Vendedor interno (vaga exclusiva para pcd) – 13

#PraCegoVer

A imagem que acompanha a matéria mostra a mão de uma pessoa segurando uma Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT