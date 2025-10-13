Cuiabá
Sine tem 807 vagas de emprego com oportunidades pessoas sem experiência
O Sine Municipal de Cuiabá disponibiliza 807 vagas nesta segunda-feira (13), com diversas oportunidades para jovens em busca do primeiro emprego ou de uma nova colocação no mercado de trabalho. Muitas dessas vagas não exigem experiência anterior, o que representa uma excelente porta de entrada para quem está começando a carreira.
Entre as posições com maior número de vagas estão as de Auxiliar de linha de produção, com 164 postos, e Atendente balconista, com 20 vagas, ambas com salários e benefícios atrativos e sem a necessidade de experiência prévia.
Para os jovens com formação de nível médio, há oportunidades interessantes como as 9 vagas para Auxiliar administrativo, com salário de R$ 1,5 mil mais benefícios, e as 7 vagas para Atendente de padaria, com remuneração de R$ 1,8 mil e um pacote completo de assistências. Além disso, a vaga de Analista administrativo, que exige ensino superior completo em Administração, oferece um salário de R$ 3 mil, sendo uma ótima oportunidade para recém-formados que buscam uma remuneração mais elevada.
Outras vagas que não exigem experiência e podem atrair o público jovem incluem as 95 vagas para Garçom, com salário de R$ 1,5 mil mais comissão e plano de carreira, e as 50 vagas para pizzaiolo, com remuneração de R$ 2,7 mil. Essas oportunidades demonstram a diversidade de setores que estão contratando e oferecem caminhos promissores para o desenvolvimento profissional dos jovens cuiabanos.
O Sine Municipal é administrado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura.
Atendimento
Os interessados devem procurar o Sine, localizado na Travessa Celso Luís M. de Almeida, nº 45, bairro Poção, no prédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho (Smat).
O horário de atendimento é das 8h às 17h.
Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp: (65) 99251-7480.
No local, também é oferecido atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), com apoio para abertura, regularização e encerramento do registro.
Serviços do Sine
O Sine Municipal realiza a intermediação de vagas de emprego e atendimento para solicitação do seguro-desemprego. Para ter acesso ao benefício, o trabalhador deve apresentar os documentos fornecidos pela empresa no momento da rescisão contratual. A solicitação é registrada diretamente no sistema do Governo Federal.
Informações importantes ao trabalhador
Mantenha o cadastro atualizado nos postos do Sine ou por canais digitais.
Consulta de vagas: empregabrasil.mte.gov.br
Solicitação de seguro-desemprego on-line: pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site acima.
Exclusivo para empresas
O Sine também dispõe de canais exclusivos para empresas interessadas em anunciar vagas. O contato pode ser feito pelos telefones:
(65) 3645-7216 ou 3645-7237,
WhatsApp: (65) 99255-2450,
e e-mail: [email protected].
Confira as oportunidades
Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 05
Ajudante de obra – 04
Analista administrativo – 01
Atendente balconista – 20
Atendente de balcão – 02
Atendente de lojas – 10
Atendente de lojas de mercados – 01
Atendente de padaria – 07
Auxiliar administrativo – 09
Auxiliar de armazenamento – 22
Auxiliar de cozinha – 05
Auxiliar de limpeza – 05
Auxiliar de linha de produção – 167
Auxiliar de logística – 36
Auxiliar de operação – 10
Auxiliar de pedreiro – 10
Auxiliar mecânico de refrigeração – 03
Auxiliar operacional de logística – 20
Azulejista – 02
Carpinteiro – 05
Carregador (armazém) – 02
Comprador – 01
Consultor de venda – 01
Corretor de imóveis – 05
Desossador – 20
Empacotador a mão – 06
Empregado doméstico arrumador – 02
Frentista – 04
Funileiro de veículos (reparação) – 01
Garçom – 95
Magarefe – 05
Motorista de caminhão – 01
Motorista de caminhão basculante – 65
Operador de caixa – 15
Operador de empilhadeira – 02
Operador de escavadeira – 03
Operador de máquina de construção civil e mineração – 03
Operador de máquina fixa em geral – 01
Operador de motoniveladora – 08
Operador de retroescavadeira – 01
Operador de rolo compactador – 31
Operador de telemarketing receptivo – 01
Operador de trator (minas e pedreira) – 04
Pedreiro – 16
Pizzaiolo – 50
Profissional de educação física na saúde – 24
Recepcionista em geral – 01
Recepcionista secretária – 02
Recepcionista secretária (estágio) – 01
Repositor de mercadorias – 02
Retalhador de carne – 40
Servente de pedreiro – 20
Técnico automotivo – 01
Técnico de operações e serviços bancários – leasing – 02
Técnico em segurança do trabalho – 01
Tecnólogo em logística de transporte – 01
Trabalhador de serviço de limpeza e conservação de área pública – 01
Vendedor interno – 13
Vendedor interno (vaga exclusiva para pcd) – 13
#PraCegoVer
A imagem que acompanha a matéria mostra a mão de uma pessoa segurando uma Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Avó e neta unem gerações em exposição no Museu do Morro da Caixa D’Água Velha
Será aberta nesta terça-feira (14) de outubro, às 14h, no Museu do Morro da Caixa D’Água Velha, a exposição “Cores, Traços, Criatividade: uma viagem artística entre gerações”, reunindo obras da artista plástica Ellém Pellicciari e de sua neta, Yasmin Peliciari, de 14 anos.
A mostra segue até 21 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com entrada gratuita.
Promovida com o apoio da Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura, sob a gestão do secretário Fernando Medeiros, e da ARTEMAT (Associação dos Artistas Plásticos de Mato Grosso), a exposição celebra a arte como elo entre gerações e como instrumento de expressão, aprendizado e afeto.
Diálogo entre gerações
Com olhares distintos e complementares, avó e neta compartilham o espaço expositivo como um diálogo entre a experiência e o frescor da descoberta.
Ellém Pellicciari, natural de Franca (SP) e residente em Cuiabá desde 1994, apresenta obras em tinta acrílica, explorando temas que transitam entre o simbólico, o ambiental e o humano. Sua produção reflete um olhar poético e crítico sobre a sociedade, ao mesmo tempo em que valoriza a simplicidade da vida cotidiana.
“As minhas obras são em acrílica sobre tela. Tenho diversos estilos, desde o contemporâneo até a Arte Naif, com paisagens de vilarejos. São paisagens com a simplicidade da vida em sítios e povoados”.
Com uma trajetória que une arte, educação e causas sociais, Ellém é mestre em Educação, integra o Projeto Ambiental Teoria Verde e atua na proteção animal em Cuiabá. Atualmente faz parte da diretoria da ARTEMAT, contribuindo para a valorização da arte mato-grossense. Ao longo de sua carreira, já participou de diversas exposições em Mato Grosso, em outros estados e em galerias internacionais.
Ao lado da avó, Yasmin Peliciari, nascida em 2011, apresenta sua primeira exposição. Apaixonada pela estética e expressividade dos animes, ela cria personagens com lápis de cor aquarelado e canetas hidrocor, revelando delicadeza e intensidade em cada traço. Mesmo em formação, já demonstra identidade artística própria e um olhar sensível sobre o universo juvenil e contemporâneo.
A arte como verdade
Inspirada na frase de Pablo Picasso, “A arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade”, a mostra propõe ao público uma experiência estética e emocional, em que os diferentes estilos e gerações se encontram para celebrar o poder transformador da criação artística.
Para o secretário Fernando Medeiros, o incentivo a exposições como esta reforça o compromisso da Prefeitura de Cuiabá com o fortalecimento da cultura local.
“A arte é um reflexo da nossa identidade e da nossa diversidade. Valorizar artistas como Ellém e Yasmin é incentivar o diálogo entre gerações e reconhecer a importância da expressão criativa na formação humana e social”, destacou Medeiros.
Serviço
Exposição: “Cores, Traços, Criatividade: uma viagem artística entre gerações”
Artistas: Ellém Pellicciari e Yasmin Peliciari
Período: de 14 de outubro a 21 de novembro
Local: Museu do Morro da Caixa D’Água Velha – Praça do Morro da Caixa D’Água Velha, Rua Comandante Costa, esquina com a Rua Nossa Senhora de Santana, Centro Sul – Cuiabá
Horário: Segunda a sexta, das 8h às 17h
Apoio: ARTEMAT e Prefeitura de Cuiabá
#PraCegoVer
A imagem que acompanha a matéria mostra o interior do Museu da Caixa D’água.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá convoca 28 candidatos aprovados em processo seletivo da Educação
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), publicou nesta segunda-feira (13) novos editais de convocação referentes ao Processo Seletivo Simplificado para Contratos Temporários e Formação de Cadastro de Reserva nº 12/2024/GS/SME, divulgado na Gazeta Municipal nº 937, de 27 de agosto de 2024.
Nesta 63ª convocação, estão sendo chamados 28 candidatos aprovados para atuarem em unidades educacionais da rede municipal de ensino no ano letivo de 2025. As vagas contemplam os cargos de Pedagogo – Sala de Recurso Multifuncional, Instrutor de Libras, Técnico em Manutenção e Infraestrutura (Auxiliar de Serviços Gerais) e Professor de Educação Física.
Os convocados devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Diogo Domingos Ferreira, nº 292, bairro Bandeirantes, nesta terça-feira (14), nos horários indicados nos editais, para entrega de documentos e atribuição de vagas.
Orientações aos candidatos
A SME orienta que os candidatos leiam atentamente o edital de convocação. O não comparecimento no dia e horário determinados, ou a falta de entrega da documentação exigida, resultará na eliminação do certame, sem segunda chamada. Nesse caso, será convocado o próximo classificado.
Os documentos exigidos (originais e/ou cópias) incluem: RG, CPF, Título de Eleitor, PIS/PASEP, Certificado de Reservista (quando aplicável), comprovante de residência, conta corrente no Banco do Brasil (se houver), diploma ou certificado de conclusão de curso com histórico escolar, exame admissional e certidões negativas.
Candidatos que chegarem após a chamada terão o nome realocado ao final da lista. Já o comparecimento em horário diferente do previsto acarretará eliminação, conforme item 13.3 do edital.
O exame admissional pode ser realizado em local de preferência do candidato, devendo constar o cargo e a aptidão médica.
Processo seletivo
Realizado em 2024, o processo seletivo ofertou 2.015 vagas para contratação imediata e formação de cadastro de reserva, nos níveis médio e superior. O objetivo é atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, substituindo servidores efetivos em afastamento.
Até o momento, a Prefeitura já convocou 6.961 candidatos para diversos cargos e regionais, ao longo das 62 etapas anteriores do certame.
Com esta 63ª convocação, mais 28 profissionais reforçarão o quadro da rede municipal de Educação.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
