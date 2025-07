Sine Várzea Grande atualiza cadastro e disponibiliza 357 vagas de empregos

Todas as intervenções visam colocar fim a reparos pontuais que vinham sendo feitos no bairro. Toda obra gera transtorno e líder comunitária pede compreensão dos moradores

As obras de infraestrutura no bairro Paiaguás, em Várzea Grande, seguem em ritmo acelerado e dentro do cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Viação e Obras. As intervenções visam melhorar as condições de tráfego e garantir mais qualidade de vida aos moradores da região. O bairro foi contemplado com o maior projeto de infraestrutura já colocado em prática na região e que vai além de pavimentação, está refazendo de forma concomitante, redes de abastecimento de água. Um investimento jamais visto e orçado em mais de R$ 10 milhões.

Nesta semana, as ruas Javé, Pedro e rua Moisés entre outras, já receberam equipes e maquinário para os serviços de preparação de base e aplicação de massa asfáltica. Assim que finalizadas, as vias são liberadas para o tráfego, o que evita grandes interdições e garante a fluidez no deslocamento local.

A presidente do bairro, Elizabeth Proença de Souza, que tem acompanhado de perto o andamento dos trabalhos, destacou os avanços e fez um apelo à comunidade para que colabore durante o período de obras.

“A gente cobra, mas a gente elogia também. Estamos vendo o avanço com nossos próprios olhos. É algo que esperávamos há muito tempo e jamais realizado. Peço aos moradores que tenham calma, porque depois da conclusão dessas obras temos projetos planejados para as crianças, jovens e adultos. Vamos promover atividades de lazer, aprendizado e integração para todos”, anunciou, Beth, como é conhecida.

As obras no bairro Paiaguás fazem parte do planejamento da Secretaria de Viação e Obras e contemplam serviços de pavimentação, drenagem e recuperação da malha viária. A expectativa é de que, após a conclusão dos trabalhos, novas ações comunitárias possam ser implantadas para ampliar os benefícios à população e que a região ganhe em valorização imobiliária.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT