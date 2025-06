Sine/VG atualiza cadastros e oferta 446 vagas de emprego

Do comércio à construção civil, da indústria aos serviços, há vagas para todos os perfis: do trabalhador sem experiência ao profissional especializado. E o melhor: todo o processo de intermediação é gratuito

Nesta terça-feira, 10 de junho, o Sistema Nacional de Emprego de Várzea Grande (Sine/VG) atualizou seu painel com nada menos que 446 vagas de trabalho. E a boa notícia é que, semanalmente, essas vagas são renovadas, e com isso, novas oportunidades chegam, e as já preenchidas saem da lista, garantindo que o serviço esteja sempre em sintonia com a demanda do mercado.

Do comércio à construção civil, da indústria aos serviços, há vagas para todos os perfis: do trabalhador sem experiência ao profissional especializado. E o melhor: todo o processo de intermediação é gratuito.

“Temos atuado como um elo forte entre quem precisa de mão de obra e quem está em busca de uma chance de trabalho. Além do encaminhamento, oferecemos também suporte com seguro-desemprego e orientação profissional”, destaca o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Mário Quidá.

COMO SE CANDIDATAR – O atendimento do Sine/VG é de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, no 2º piso do Várzea Grande Shopping, dentro do Centro Estadual de Cidadania. Para participar do processo seletivo é necessário levar os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência.

Quem ainda não possui cadastro no sistema deve comparecer pessoalmente com a documentação. Após isso, é possível consultar as vagas e receber orientações sobre qual se encaixa melhor ao perfil profissional. Além das vagas, o Sine também auxilia com seguro-desemprego e orientações de carreira, ajudando o trabalhador a se posicionar com mais segurança no mercado.

CONFIRA AS VAGAS DISPONÍVEIS – Açougueiro (4), Ajudante de Carga e Descarga (4), Ajudante de Eletricista (2), Alimentador de Linha de Produção (10), Almoxarife (1), Armador de Ferragens na Construção Civil (2), Atendente de Lanchonete (4), Atendente de Lojas (1), Auxiliar Contábil (2), Auxiliar de Escritório (1), Auxiliar de Estoque (3), Auxiliar de Expedição (1), Auxiliar de Jardinagem (1), Auxiliar de Limpeza (5), Auxiliar de Linha de Produção (110), Auxiliar de Manutenção Predial (2), Auxiliar de Mecânico de Autos (1), Auxiliar Geral de Conservação de Vias Permanentes (5), Balanceiro (80), Caseiro (1), Cortador de Carne em Matadouro (20), Desossador (20), Eletricista (2), Eletricista de Automóveis (1), Empregado Doméstico (1), Encarregado de Manutenção (1), Estoquista (3), Frentista (8), Jardineiro (2), Lubrificador de Automóveis (4), Margarefe (20), Mecânico Diesel (2), Mecânico Hidráulica (2), Motorista Carreteiro (6), Motorista de Caminhão (6), Motorista Entregador (2), Oficial de Manutenção (2), Operador de Caixa (11), Operador de Empilhadeira Elétrica (2), Operador de Telemarketing Ativo (2), Operador Tráfego (3), Operador de Vendas (5), Pedreiro (7), Porteiro (3), Promotor de Vendas (1), Recepcionista de Hotel (1), Repositor de Mercadorias (1), Representante Comercial Autônomo (12), Retalhador de Carne (20), Serralheiro (2), Servente de Limpeza (8), Servente de Obras (8), Servente de Pedreiro (9), Soldador (2), Técnico em Segurança do Trabalho (1), Torneiro Mecânico (1), Vendedor no Comércio de Mercadorias (1), Vendedor Interno (2), Vigia (2).

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT