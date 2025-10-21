Sine-VG oferece 572 vagas de emprego e incentiva inserção de jovens no mercado de trabalho

Entre as oportunidades que podem ser ideais para iniciantes no mercado de trabalho estão funções como auxiliar, ajudante, atendente e repositor, cargos que geralmente não exigem experiência prévia e representam uma porta de entrada para quem deseja ingressar no mundo profissional

O Sistema Nacional de Emprego de Várzea Grande (Sine-VG) está com 572 oportunidades de trabalho abertas nesta semana, sendo 89 vagas destinadas exclusivamente às Pessoas com Deficiência (PCD). As vagas abrangem diversos setores e níveis de escolaridade, oferecendo chances tanto para profissionais experientes quanto para quem busca o primeiro emprego.

Entre as oportunidades que podem ser ideais para iniciantes no mercado de trabalho estão funções como auxiliar de linha de produção (106 vagas), ajudante de obras (25 vagas), atendente de lanchonete (3 vagas), operador de caixa (15 vagas), Telemarketing (1) e repositor de mercadorias (1 vaga) — cargos que geralmente não exigem experiência prévia e representam uma porta de entrada para quem deseja ingressar no mundo profissional.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Mário Quidá Neto, o Sine-VG tem se consolidado como um importante elo entre empresas e trabalhadores da cidade. “Nosso objetivo é facilitar o acesso ao emprego, ajudando tanto quem está em busca da primeira oportunidade quanto quem deseja se recolocar no mercado. A Prefeitura tem trabalhado para aproximar empresas e cidadãos, fortalecendo a economia local e promovendo inclusão social”, destacou o secretário.

O Sine de Várzea Grande funciona no segundo andar do Várzea Grande Shopping, junto ao Centro de Cidadania, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, sem intervalo para o almoço. As vagas são atualizadas constantemente e também podem ser consultadas no site da Prefeitura, por meio do link “Trabalha VG”, disponível em www.varzeagrande.mt.gov.br .

Vagas disponíveis: Açougueiro (2), Agente de Inspeção de Qualidade (4), Ajudante de Carga e Descarga (10), Ajudante de Obras (25), Ajudante de Padeiro (5), Apontador de Obras (4), Armador de Ferragens na Construção Civil (1), Armador de Ferros (20), Assistente de Vendas (3), Atendente de Balcão (1), Atendente de Lanchonete (3), Atendente de Lojas (3), Auxiliar Contábil (2), Auxiliar de Compras (1), Auxiliar de Confeitaria (12), Auxiliar de Escritório (1), Auxiliar de Estoque (1), Auxiliar de Expedição (5), Auxiliar de Limpeza (57), Auxiliar de Linha de Produção (106), Auxiliar Geral de Conservação de Vias Permanentes (1), Auxiliar Operacional de Logística (1), Balanceiro (40), Carpinteiro (24), Caseiro (1), Chapeiro (1), Chefe de Serviços de Limpeza (10), Comprador (1), Consultor de Vendas (2), Cozinheiro Geral (1), Eletricista (2), Eletricista de Instalação Industrial (2), Encanador (1), Encarregado de Manutenção (3), Estoquista (3), Frentista (3), Greidista (4), Instalador de Película Automotiva (1), Instalador e Reparador de Rede e Cabos Telefônicos (5), Jardineiro (10), Lubrificador de Automóveis (6), Mecânico de Manutenção de Aparelho de Refrigeração (2), Montador de Estrutura Metálica (9), Motorista de Caminhão (5), Oficial de Manutenção (4), Oficial de Manutenção Civil (8), Operador de Caixa (15), Operador de Empilhadeira Elétrica (5), Operador de Máquina Agrícola (1), Operador de Rolo Compactador (5), Operador de Telemarketing (1), Operador de Tratores Diversos (4), Operador de Vendas (Lojas) (21), Pedreiro (30), Pintor de Estrutura Metálica (4), Porteiro (1), Promotor de Vendas (6), Recepcionista Atendente (1), Repositor de Mercadorias (1), Servente de Limpeza (8), Servente de Obras (23), Servente de Pedreiro (10), Sinaleiro (Orientador de Guindaste e Similar) (4), Supervisor de Logística (1), Técnico de Edificações (2), Técnico em Eletromecânica (1), Técnico em Segurança do Trabalho (2), Torneiro Mecânico (1), Vendedor no Comércio de Mercadorias (2), Vendedor Interno (7).

