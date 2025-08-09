Sinfra alerta que ponte interditada no Rio Teles Pires em Sorriso pode cair

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, na noite de sexta-feira (8.8), vítimas de um grave acidente ocorrido na BR-163, no km 648, em Lucas do Rio Verde (a 332,9 km de Cuiabá). O trabalho de resgate das vítimas durou mais de 3 horas.

O coronel Fernando Duarte Santana, comandante do 3º Comando Regional de Bombeiros Militar (CRBM-3), lamentou o acidente e a perda das famílias que tiveram vítimas fatais.

Ele explicou que a operação exigiu uma resposta rápida e integrada entre as equipes de emergência, diante da complexidade do acidente.

“Essa foi uma das maiores mobilizações de resgate que enfrentamos neste ano aqui na região. Montamos um ponto de triagem no local para identificar rapidamente as vítimas em estado mais grave, garantindo atendimento prioritário e transporte imediato para unidades de saúde. A atuação integrada foi essencial para evitar ainda mais perdas. Infelizmente algumas pessoas não resistiram e quero deixar meus sentimentos às famílias dessas vítimas”, afirmou o coronel.

A corporação foi acionada por volta das 22h30 para atender a uma colisão frontal entre um ônibus e uma carreta. Ao chegar ao local, as equipes constataram se tratar de uma ocorrência com múltiplas vítimas. O ônibus transportava pelo menos 51 passageiros, enquanto a carreta estava carregada com algodão. Nove pessoas morreram no local.

Diante da gravidade do acidente e do elevado número de vítimas, foi necessário mobilizar todo o efetivo dos bombeiros militares dos municípios de Lucas do Rio Verde e de Nova Mutum. Ao todo, nove viaturas e 25 bombeiros atuaram no resgate.

Também foi necessário o apoio da concessionária da rodovia, Nova Rota do Oeste, além da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, da Guarda Civil Municipal de Lucas do Rio Verde, de ambulâncias da Secretaria de Saúde do município, bem como da Polícia Judiciária Civil e da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

Foi aplicada a triagem START (Sistema de Triagem Rápida), utilizada para priorizar o atendimento conforme a gravidade dos ferimentos. As vítimas classificadas como vermelhas, em estado crítico, com risco iminente de morte, foram encaminhadas imediatamente ao hospital de Lucas do Rio Verde.

Já as vítimas classificadas como amarelas, com lesões moderadas, mas estáveis, foram direcionadas ao hospital em Nova Mutum.

Além das vítimas socorridas, os militares também fizeram o resgate e recuperação dos corpos das nove vítimas em óbito.

