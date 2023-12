Sinfra informa que trânsito no Portal do Inferno foi liberado em meia pista

O trânsito na região do Portão do Inferno, na MT-251, que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães, foi liberado em meia pista, no sistema de Pare e Siga, no início da tarde deste sábado (23.12).

A Polícia Militar está controlando o fluxo no local 1,5 km antes do Portão do Inferno.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) e a Polícia Rodoviária Estadual estarão monitorando 24 horas o local para garantir a segurança de todos, podendo inclusive fazer novas interrupções do tráfego, se necessário.

Na manhã deste sábado foi registrado um deslizamento de terra no Portão do Inferno. Imediatamente, equipes da Sinfra e da Defesa Civil foram até o local para avaliar a situação.

A Sinfra-MT ainda informa que começou a instalar, nesta sexta-feira (22), uma estação metereológica no local, como forma de monitorar a quantidade de chuva no ponto.

Fonte: Governo MT – MT