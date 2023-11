Sinfra lança processo seletivo para contratação temporária de 55 servidores

Casas populares do programa SER Família Habitação, em Juína, estão 60% concluídas. Ao todo, serão beneficiadas 107 famílias, que, em junho deste ano, assinaram contratos para a aquisição dessas unidades habitacionais. O Governo do Estado concedeu subsídio R$ 15 mil e a prefeitura do município destinou o terreno.

Atualmente, o trabalho se concentra na cobertura e instalação de telhados. A próxima etapa será a de acabamento, esquadrias, pintura e piso.

Casas tiveram entrada facilitada com apoio financeiro de R$ 15 mil do Governo do Estado – Foto: Christiano Antonucci/Secom-MT

Uma das beneficiadas que vai realizar o sonho da casa própria e deixar de morar de aluguel é Débora Nayara Soares. “A casa própria sempre foi meu sonho, porque moro há muito tempo de aluguel. Se não fosse o programa SER Família Habitação, eu não teria como realizar esse sonho e pagaria aluguel para sempre. Por isso, estou muito feliz e realizada”, disse a moradora.

Essas novas unidades habitacionais estão localizadas nos Residencial São Tarcísio, bairro Módulo 6, em Juína. Serão casas de 48 m² com sala, cozinha, dois quartos e banheiro em terrenos a partir de 355 m².

A seleção das famílias foi feita pela Prefeitura de Juína, com avaliação e aprovação da Caixa Econômica Federal. A previsão de entrega dessas 107 casas é para maio de 2024.

“Fico emocionada com as conquistas de pessoas que esperam há anos pela oportunidade de terem uma casa própria. Além de proporcionar o lar às famílias, nós temos a geração de emprego e renda, é um ciclo importante para o nosso Estado”, destacou a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes.

Outra moradora que está realizando o sonho da casa própria é Jhenniffer Luana de Araujo. Para ela, o programa foi uma grande oportunidade. “Sempre sonhava com a casa própria, mas não via oportunidades de assumir um financiamento convencional. Agora, tenho minha casa”, afirmou Jhenniffer.

O Governo de Mato Grosso construirá mais de 40 mil unidades habitacionais em todo Estado. “Em Juína, as obras já estão avançadas. Me sinto muito feliz em trabalhar com a primeira-dama Virginia Mendes e com o governador Mauro Mendes na realização desta ação tão importante e transformadora na vida do cidadão. O SER Família Habitação transforma sonhos em realidade”, destacou o presidente da MT Par, Wener Santos.

SER Família Habitação

O grande diferencial do programa Ser Família Habitação é o atendimento em todas as faixas do programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal.

Por meio das Secretarias de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) e de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT), serão atendidas famílias na faixa 0, com renda de até R$ 218 por membro da casa. Neste caso, as casas serão doadas.

Já por meio da modalidade entrada facilitada, o Governo do Estado, através da MT Par, concede subsídios de R$ 20 mil para famílias com renda bruta familiar mensal de até R$ 2.640,00 (Faixa 1); de R$ 15 mil reais, para famílias com renda bruta familiar mensal entre R$ 2.640,01 até R$ 4.400,00 (Faixa 2); e de R$ 10 mil reais, para famílias com renda bruta familiar mensal entre R$ 4.400,01 até R$ 8.000,00 (Faixa 3).