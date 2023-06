Sinfra realiza encontro para discutir gestão de aeroportos públicos em Mato Grosso

Barra do Garças receberá na próxima semana a 2ª Roda de Conversa com Gestores Aeroportuários de Mato Grosso. Organizado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT), o evento será uma oportunidade para qualificar os profissionais que trabalham com aeroportos, além de promover o intercâmbio entre municípios e o próprio Governo do Estado.

O encontro será realizado entre terça-feira (27.06) e quinta-feira (29.06) no Anfiteatro Fernando Peres. Além de palestras e debates, serão realizadas visitas técnicas no Aeroporto de Barra do Garças e na unidade do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta 1) do município.

Segundo o secretário adjunto de Logística e Concessões da Sinfra-MT, Joelson Matoso, o evento faz parte dos investimentos realizados pelo Estado nos aeródromos públicos. Uma das necessidades encontradas foi justamente a qualificação dos gestores aeroportuários.

“Nós vamos discutir segurança aeroportuária e vários outros assuntos, como a expansão de voos comerciais em Mato Grosso, com participação da Secretaria Adjunta de Turismo. Vai ser um evento completo e será possível acompanhar online. É uma oportunidade ímpar para quem atua na gestão de aeródromos públicos no Estado de Mato Grosso”, afirmou.

É esperada a participação de mais de 150 pessoas no encontro, que tem como público-alvo os responsáveis e administradores de aeródromos, profissionais que trabalham com aeroportos, consultores e empresas privadas do ramo. Para os participantes, haverá certificado emitido pela Escola de Governo.

O evento começa às 08h30 da terça-feira (27.06), com uma palestra sobre os principais planos aeroportuários, as necessidades e trâmites legais para cada tipo de aeródromo. No período da tarde haverá conteúdo sobre medidas preventivas no combate à incêndios em aeródromos e sobre a interferência de objetos no espaço aéreo.

No segundo dia, serão debatidas a expansão da aviação em Mato Grosso, a gestão de obras em aeródromos, segurança operacional e o papel da infraestrutura na segurança aeroportuária.

Por fim, no terceiro dia será realizada uma visita técnica no Aeroporto Municipal, no período da manhã, e no Cindacta 1, após o almoço.

Estão confirmadas a presença de técnicos da Secretaria de Aviação Civil (SAC), Infraero, Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), Centro Integrado de Operações Aérea (Ciopaer), Cindacta 1, das empresas Azul Conecta e Emelsul, que trabalha com projetos aeroportuários.

Mais MT Aeródromos

O programa Mais MT Aeródromos Públicos destina recursos financeiros para municípios interessados em realizar melhorias em seus aeroportos. O objetivo é incentivar o transporte aéreo em Mato Grosso, importante meio de locomoção em um estado de grandes dimensões.

No total, há 35 aeródromos incluídos no programa Mais MT. Em Juara e Água Boa as obras já foram realizadas e em outros oito municípios há contratos e convênios firmados para melhoria: Porto Alegre do Norte, Brasnorte, Canarana, Cáceres, Vila Rica, Poconé, Matupá e Sorriso.

O Programa Mais MT Aeródromos Públicos tem validade até fevereiro de 2025.

Fonte: Governo MT – MT