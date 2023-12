Sinfra solicita que Estrada de Chapada seja interditada caso haja chuva na noite deste domingo (24)

A Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra-MT) solicitou à Defesa Civil do Estado que a rodovia MT-251, trecho do Portão do Inferno, seja totalmente interditada em caso de chuva no período da noite deste domingo (24.12). A medida visa garantir a segurança de todos devido a maior dificuldade de monitoramento noturno no local.

Conforme a Sinfra, apesar das medidas emergenciais já realizadas, após o desprendimento de blocos do maciço rochoso, ocorrido na manhã deste domingo (23.12), fazem-se necessárias medidas de precaução maiores, em especial durante a ocorrência de chuvas.

Desde sábado (23), quando foram registrados novos deslizamentos no trecho do Portão do Inferno, a rodovia está parcialmente bloqueada, com apenas uma pista aberta e funcionando no esquema de pare e siga. Equipes da Polícia Rodoviária Estadual estão organizando o trânsito, com pontos de bloqueio a 1,5 km do Portão do Inferno.

Nova Portaria

Na manhã deste domingo, a Sinfra emitiu nova portaria restringindo os veículos que podem circular pelo trecho do Portão do Inferno. A portaria mantém a liberação de vans de até 16 passageiros sentados, mais o motorista, no entanto esses veículos não podem transitar com carretas acopladas. Tanto os ônibus, quanto as vans, só podem passar pelo local respeitando a capacidade máxima de passageiros sentados, não sendo permitida lotação acima disso.

A Agência Estadual de Regulação (Ager-MT) está comunicando todas as empresas do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal (STCRIPT) sobre as restrições.

Veículos de até 14 metros de extensão, 29 toneladas de Peso Bruto Total e quatro eixos podem transitar pela rodovia apenas no trecho entre Cuiabá e o Terminal Turístico da Salgadeira, e entre Chapada dos Guimarães e a Região dos Buritis.

Caminhões maiores do que isso não podem transitar em qualquer trecho da MT-251 entre a rotatória para Manso e a rotatória para Água Fria.