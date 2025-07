Sinistro na BR-070: Duas mortes e condutor de veículo envolvido mantido em cativeiro em aldeia indígena

Primavera do Leste/MT– Um grave acidente, do tipo colisão frontal, ocorrido por volta das 20h de ontem (29/06) no km 235 da BR-070, nas proximidades da Aldeia Indígena Xavante Sangradouro, em Poxoréu/MT, resultou na morte de duas pessoas e deixou outras duas feridas. O sinistro envolveu uma caminhonete Toro e um veículo de passeio Gol.

As duas vítimas fatais, ocupantes do veículo de passeio, eram indígenas da região. As outras duas vítimas, passageiras da caminhonete, foram encaminhadas à UPA de Primavera do Leste/MT.

Durante o atendimento da ocorrência constatou-se que o condutor da caminhonete fora levado por indígenas para uma aldeia na região do Complexo Sangradouro, sendo mantido em cativeiro.

Por ser fora da circunscrição da rodovia, a PRF comunicou imediatamente a Polícia Federal, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso (SESP-MT) e a FUNAI para as devidas providências. Conforme informações colhidas, o indivíduo mantido em cativeiro encontra-se lúcido e aparentemente em bom estado de saúde.

Tratativas estão sendo realizadas com a comunidade indígena para a libertação do condutor, visando preservar sua integridade física. Mais informações serão repassadas assim que forem obtidas pelos órgãos de segurança.

A PRF segue monitorando a situação e colaborando com os demais órgãos para a resolução do caso. As investigações sobre as causas do acidente terão continuidade.

Fonte: PRF – MT