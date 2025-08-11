Connect with us

CIDADES

Sinop abre inscrições para a 5ª edição do Torneio de Pesca com Iscas Artificiais

Publicado em

11/08/2025
Estão abertas as inscrições para a 5ª edição do Torneio de Pesca com Iscas Artificiais de Sinop, um dos maiores eventos de pesca esportiva do Norte do Mato Grosso. Realizado pela Prefeitura de Sinop, com coordenação da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, o torneio conta com o apoio da Associação dos Hotéis, Associação de Pesca Esportiva do Norte do Mato Grosso e Marinha do Brasil.
 
Com mais de R$ 100 mil em prêmios, a competição oferece disputas nas categorias barcos e caiaques, além da eleição do Rei do Rio e da Rainha do Rio.
Premiações – Categoria Barco
  1. 1º lugar: R$ 20 mil + motor 15 hp;
  2. 2º lugar: R$ 12 mil;
  3. 3º lugar: R$ 9 mil;
  4. 4º lugar: R$ 6 mil;
  5. 5º lugar: R$ 4 mil;
  6. 6º ao 10º lugar: R$ 1 mil cada.
 
Premiações – Categoria Caiaque
1º lugar: R$ 12 mil + caiaque;
2º lugar: R$ 8 mil;
3º lugar: R$ 6 mil;
4º lugar: R$ 4 mil;
5º lugar: R$ 3 mil;
6º ao 10º lugar: R$ 1 mil cada.
 
O pescador e a pescadora que capturar o exemplar de maior pontuação será premiado com o troféu Rei e Rainha do Rio e receberão R$ 3 mil cada. Além disso, será sorteado entre todos os participantes um barco de alumínio de 5,5 metros.
 
Inscrições
As inscrições podem ser feitas presencialmente na Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo ou pelo site oficial da Prefeitura (https://www.sinop.mt.gov.br/portal/paginas-dinamicas-categoria/25/5-edicao-do-torneio-de-pesca) até 31 de agosto. O valor é de R$ 150,00 por equipe na categoria barcos e R$ 80,00 para a categoria caiaque. Mais informações pelo telefone (66) 9 9995-4297.
 
Para a diretora de Turismo de Sinop, Leidiane Viegas, o evento é estratégico para o fortalecimento do turismo local. “Nosso desejo é incentivar a prática da pesca esportiva no Rio Teles Pires, promover o lazer e a integração dos praticantes, desenvolver a consciência da preservação ambiental e combater ações predatórias contra a ictiofauna, por meio do conhecimento e da prática das leis de pesca. Ao atrair competidores e visitantes, movimentamos a economia e evidenciamos Sinop como destino turístico de destaque na pesca esportiva”.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Autor: Luciano André

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

CIDADES

2ª Romaria nas Águas do Rio Teles Pires abre as comemorações do Festeja

Published

32 minutos atrás

on

11/08/2025

By

A Prefeitura de Sinop, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo em parceria com a Igreja Católica, por meio da Catedral Sagrado Coração de Jesus, realiza no dia 31 de agosto, a 2ª Romaria nas Águas do Rio Teles Pires. O evento, que une fé, tradição e conscientização ambiental, promete repetir o sucesso da primeira edição, reunindo centenas de fiéis e embarcações.
 
A programação terá início às 5h, com a abertura dos portões e a descida das embarcações a partir da Ponte da MT-220, em ambas as extremidades. Às 7h, será dada a largada oficial da Romaria, que seguirá até a Praia do Cortado. No local, os participantes serão recepcionados com uma missa campal presidida pelo bispo diocesano, Dom Canísio Klaus.
 
A Marinha do Brasil acompanhará todo o trajeto, garantindo a segurança da navegação e reforçando a importância do cumprimento das normas: Uso obrigatório de coletes salva-vidas homologados para todos os tripulantes; carteira de Arrais amador para o piloto da embarcação; documento de registro da embarcação junto à Capitania dos Portos; velocidade máxima de 10 km/h durante o percurso; distância mínima de segurança entre embarcações; planejamento de combustível suficiente para todo o trajeto, que terá duração aproximada de duas horas.
 
Para a diretora de Turismo de Sinop, Leidiane Viegas, a Romaria nas Águas é também um importante vetor para o fortalecimento do setor turístico local. “O turismo religioso movimenta a economia, atrai visitantes de outros municípios e estados, valoriza nossa cultura e ainda estimula o sentimento de pertencimento na comunidade. Ao promovermos a Romaria nas Águas, estamos, não apenas, celebrando a fé, mas também fomentando o desenvolvimento econômico e social de Sinop”, destacou.
 
Para participar da Romaria é necessário efetuar um credenciamento da embarcação, que pode ser de forma on-line, no site da Prefeitura de Sinop: (https://www.sinop.mt.gov.br/portal/paginas-dinamicas-categoria/26/–romaria-nas-aguas-do-rio-teles-pires-2025)
ou presencialmente na Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, na av dos Flamboyants, esquina com Av das Acácias, anexo administrativo do Jardim Botânico, das 7h às 13h. Informações podem ser obtidas através do contato da diretoria de turismo, no 66 9.9995-4297.
 
Em 2024, mais de 100 embarcações participaram da Romaria e mais de mil pessoas acompanharam a celebração na praia. Além de seu significado religioso, o evento destaca a beleza natural do Rio Teles Pires e reforça a importância da preservação ambiental dessa riqueza para as futuras gerações.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Autor: Luciano André

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

CIDADES

Sinop 51 anos:  “a população merece comemorar”, destaca prefeito Roberto Dorner

Published

1 hora atrás

on

11/08/2025

By

Durante a participação do prefeito Roberto Dorner no episódio 10 do SinopCast,  que foi ao ar na sexta-feira (08), o chefe do Executivo Municipal ressaltou que o Festeja Sinop está sendo preparado com muito carinho e atenção como um presente para todos os moradores sinopenses. “Eu fico emocionado e tenho certeza que a nossa população também estará com essa festa maravilhosa que está sendo feita para ela. A população merece”, disse o prefeito.
 
Dorner reforçou ainda que o Festeja Sinop não tem impacto apenas local. “Quando se realiza um festejo dessa magnitude, ele não é visto apenas por Sinop, mas por todo o Mato Grosso e até pelo Brasil, mostrando a pujança da nossa cidade. Isso aqui nada mais é também que uma propaganda da nossa cidade, mostrando o potencial de Sinop, mostrando tudo que nós fizemos e que estamos fazendo para o Brasil e para o mundo”, concluiu.
 
A programação do Festeja Sinop foi lançado, na última semana, pelo prefeito Roberto Dorner. Para esta edição, o evento contará com cinco shows nacionais no Estádio Massami Uriú (Gigante do Norte):  Padre Reginaldo Manzotti (show católico), no dia 31 de agosto; Frank Aguiar e,  Marcos e Belutti, no dia 06 de setembro;  Léo Santana, no dia 12 e, Israel Salazar (show evangélico), no dia 13.
 
Na praia do Cortado, haverá o show regional da Banda Fissura (Cuiabá), no dia 07 e, o show nacional de Matheus Fernandes, no dia 14, ambos integrando a programação do Festival de Praia. Já a Banda Metrô (São Paulo),  tocará no Baile da Cidade dia 13.
 
Além das atrações artísticas, o Festeja também contará com Romaria Náutica (31/08), o tradicional Jogos Olímpicos, Torneio de Pesca (06), desfile cívico (07) e Marcha para Jesus (13).

Fonte: Assessoria de Comunicação
Autor: Karoline Kuhn

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

Segurança

Polícia Civil desarticula pontos de tráfico de drogas em Ribeirão Cascalheira

A Polícia Civil desarticulou dois pontos de venda de entorpecentes e prendeu duas pessoas, na tarde de sábado (9.8), no...
Três faccionados são presos em flagrante pela Polícia Militar em Dom Aquino

Três integrantes de uma facção criminosa, e com extensa ficha criminal, foram presos em flagrante, na noite deste domingo (10.8),...
Polícia Militar prende homem que agrediu companheira com barra de ferro em Cuiabá

Policiais militares do 10º Batalhão prenderam um homem, de 28 anos, por lesão corporal motivada por violência doméstica, na madrugada...

INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais

 Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça

Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos

Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...

