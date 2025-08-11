Sinop abre inscrições para a 5ª edição do Torneio de Pesca com Iscas Artificiais

Durante a participação do prefeito Roberto Dorner no episódio 10 do SinopCast, que foi ao ar na sexta-feira (08), o chefe do Executivo Municipal ressaltou que o Festeja Sinop está sendo preparado com muito carinho e atenção como um presente para todos os moradores sinopenses. “Eu fico emocionado e tenho certeza que a nossa população também estará com essa festa maravilhosa que está sendo feita para ela. A população merece”, disse o prefeito.



Dorner reforçou ainda que o Festeja Sinop não tem impacto apenas local. “Quando se realiza um festejo dessa magnitude, ele não é visto apenas por Sinop, mas por todo o Mato Grosso e até pelo Brasil, mostrando a pujança da nossa cidade. Isso aqui nada mais é também que uma propaganda da nossa cidade, mostrando o potencial de Sinop, mostrando tudo que nós fizemos e que estamos fazendo para o Brasil e para o mundo”, concluiu.



A programação do Festeja Sinop foi lançado, na última semana, pelo prefeito Roberto Dorner. Para esta edição, o evento contará com cinco shows nacionais no Estádio Massami Uriú (Gigante do Norte): Padre Reginaldo Manzotti (show católico), no dia 31 de agosto; Frank Aguiar e, Marcos e Belutti, no dia 06 de setembro; Léo Santana, no dia 12 e, Israel Salazar (show evangélico), no dia 13.



Na praia do Cortado, haverá o show regional da Banda Fissura (Cuiabá), no dia 07 e, o show nacional de Matheus Fernandes, no dia 14, ambos integrando a programação do Festival de Praia. Já a Banda Metrô (São Paulo), tocará no Baile da Cidade dia 13.



Além das atrações artísticas, o Festeja também contará com Romaria Náutica (31/08), o tradicional Jogos Olímpicos, Torneio de Pesca (06), desfile cívico (07) e Marcha para Jesus (13).