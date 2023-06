Sinop: Centro de hanseníase atende em média 600 pacientes por mês: saiba como identificar sintomas

Uma preocupação antiga e de cobrança constante do prefeito Roberto Dorner (Republicanos) deve começar a ser solucionada em breve. Isto porque, os trabalhos de melhorias e restruturação na rodovia BR-163, em perímetro urbano de Sinop serão iniciados, ainda neste ano, segundo confirmou o diretor-presidente da Concessionária Nova Rota do Oeste, Luciano Uchoa. “Neste primeiro momento, devemos iniciar as intervenções na travessia urbana de Sinop com a construção de dois viadutos, iniciando uma frente de duplicação em Sinop a partir do ano que vem”, disse, durante encontro que reuniu o prefeito Roberto Dorner, o vice-governador Otaviano Pivetta, Deputado Dilmar Dal’Bosco, prefeitos de cidades da região e demais lideranças, neste sábado (17), em Sinop.

O encontro, que também contou com a presença de prefeitos das cidades da região, foi realizado na sede da União das Entidades de Sinop (UNESIN) e contou com uma apresentação do chamado “plano de ataque” que está sendo desenvolvido pela Concessionária Nova Rota do Oeste na extensão da BR-163.

Conforme detalhou Uchoa, além da construção desses dois viadutos e a recuperação de pavimento, ambos considerados de prioridade, o perímetro urbano de Sinop deve receber, ainda, nos próximos anos, mais três viadutos e quatro passarelas.

“Nós temos previstos cinco viadutos para a travessia urbana de Sinop, que começa no km 812 (região do bairro Alto da Glória), um pouco antes da MT-438, e vai até o KM 855 (região do Camping Club). Nesse trecho de duplicação, dessa frente de trabalho, são 10 km até a chegada a Sinop e, 15 km na parte final, e toda a requalificação da travessia urbana com a construção desses cinco viadutos e quatro passarelas”, pontuou.

Para Pivetta, o encontro em Sinop foi fundamental para esclarecer dúvidas e aproximar o governo com os municípios da região. “Foi um encontro muito importante. Sanamos todas as dúvidas sobre o que já estamos fazendo, o que vamos fazer e no tempo que vamos fazer. O cronograma, inclusive, de plano de ataque, plano de duplicação e todos os investimentos que terão que ser feitos no próximo período”, destacou Pivetta, em entrevista.

De acordo com o prefeito Roberto Dorner, esse encontro consolida os esforços de todo um grupo em prol da melhoria da BR-163, conhecida principalmente pela periculosidade e altos índices de acidentes com morte. “A vinda do governador, trazendo o deputado Dilmar Dal’Bosco e os prefeitos da região é uma reunião de trabalho que é muito importante para toda nossa região”, disse.

NOVA ROTA DO OESTE

O Governo do Estado, por meio da MT Par, assumiu o controle acionário da Concessionária Rota do Oeste em maio deste ano, já assinando cinco ordens de serviço para recuperação do pavimento, sendo os trechos da Rodovia dos Imigrantes (do km 495,5 ao km 524 da BR-070) por R$ 22,6 milhões; de Cuiabá a Jangada (do km 434,4 ao km 502,7 da BR-364) por R$ 49,3 milhões; de Jangada a Rosário Oeste (do km 502,7 ao km 543,5 da BR-364) por R$ 37,2 milhões; de Nova Mutum a Lucas do Rio Verde (do km 593 ao km 693 da BR-163) por R$ 44,9 milhões e de Lucas do Rio Verde a Sinop (do km 693 ao km 855 da BR-163) por R$ 48,3 milhões.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT