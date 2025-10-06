Sinop conquista 6 das 8 vagas da etapa estadual dos Jogos Abertos Mato-grossense

Das oito equipes sinopenses, masculinas e femininas, que competiram nos Jogos Abertos Mato-grossense – etapa regional -, seis conseguiram classificação para as finais que ocorreram na tarde de hoje (05). Três ginásios do município receberam estes jogos que definiram os campeões e vice-campeões nas quatro modalidades disputadas: voleibol, handebol, basquetebol e futsal.A equipe feminina de handebol de Sinop entrou em quadra, às 15h, contra a equipe de Peixoto de Azevedo e conquistou o título de campeão regional na modalidade. O time fez 16 cestas contra 12 da equipe adversária. O jogo aconteceu no Ginásio Olímpico José Carlos Pasa, no Jardim Botânico.A capitã do time, Elen Machado, muito contente, diz que a conquista é resultado de um trabalho bem construído. “É uma sensação ótima [ser campeã]. Isso mostra que nós fizemos nosso trabalho, em casa, muito bem feito”, disse ela ao receber o troféu. Sobre a etapa estadual conquistada pela equipe, Elen diz que é momento de foco e muito treino. “É, agora é zerar. Começar os treinos novamente, retornarmos aos treinos firmes e fortes para gente chegar no estadual e brigar pela vaga no brasileiro”, completou ela.No handebol masculino, disputado no mesmo ginásio, a equipe entrou em quadra contra a equipe de Sorriso e por dois pontos de diferença, conquistou o vice-campeonato na modalidade. Sinop marcou 26 bolas e Sorriso 28 e esteve muito próximo de virar o jogo no final do tempo normal. Para o atleta do time sinopense, Vitor Lima, faltou melhorar a finalização para conseguir a vitória. “Eu acho que nos momentos decisivos a gente pecou na finalização, pecou na cabeça de tomar punições e isso custa muito caro no handebol, principalmente no minuto-chave, nos últimos cinco minutos, no finalzinho da partida”, comentou.A técnica do time, Elen Machado, comemorou a classificação para próxima fase do campeonato, e disse que os esforços é em buscar sanar os erros e conquistar a classificação para o nacional, em Sorriso. “Infelizmente, o título não veio, mas a vaga veio. Esse era o objetivo inicial desde o começo. Almejamos aí uns jogos bem bacanas no estadual. E vamos com uma equipe um pouquinho mais forte para jogar essa fase do estadual e, quem sabe, conquistar uma vaga para o nacional. Agora vamos ajustar os erros para chegar na etapa estadual e ir atrás do título”, comentou ela.No voleibol, a equipe feminina abriu a disputa em uma partida contra a equipe de Vera e se consagrou vice-campeã na modalidade. A equipe masculina de vôlei entrou em quadra logo após, contra Ipiranga do Norte. A disputa foi acirrada, inclusive, com direito a set desempate. Sinop também ficou com o vice-campeonato. Ambas as equipes estão garantidas na competição estadual. Os jogos aconteceram no Ginásio Benedito Santiago, localizado na avenida dos Jacarandás, Setor Residencial Sul.“A gente tem a intenção de estar organizando um descanso essa semana, para dar uma recuperada no final de semana, mas depois, um tempo firme de treinamento e também de organização, porque as atletas das outras cidades que não puderam, podem reforçar também a nossa equipe, assim como as outras cidades reforçam. Mas, o principal, nós mantemos na nossa equipe 100% de atletas do município, para ver a quantidade e a qualidade dos atletas que nós temos aqui dentro do voleibol. E para a próxima fase é isso, é treinar firme que a gente pode melhorar bastante”, comentou a treinadora da equipe feminina sinopense de voleibol, Claodete Hasselstrom.Isabela Oliveira, atleta do time de Sinop, também está animada com a classificação e se compromete empregar esforços para a próxima etapa. “Pelo desempenho acredito que a gente jogou muito bem, o desenvolvimento do time foi muito bom, agora, que venha o estadual. Graças a Deus a gente conseguiu a vaga, passamos segundo lugar, e agora é focar no estadual”, comentou.No basquetebol, a equipe feminina disputou a final contra Sorriso e ficou com o vice-campeonato. A partida foi disputada no Ginásio Antonio Evaristo Gomes, localizado no Jardim Primaveras. A equipe também garantiu vaga para etapa estadual.No futsal, a equipe feminina se classificou para as finais. O jogo aconteceu no Ginásio Olímpico José Carlos Pasa, contra equipe de Santa Carmem. O tempo normal de jogo terminou em 1 a 1. A decisão foi nos pênaltis. Sinop não conseguiu acertar o gol e terminou como vice-campeã na modalidade, quebrando uma sequência de invencibilidade, mas também garantiu vaga na etapa estadual.O treinador, Jonatas Wiedemann, enaltece a equipe e ressalta que todo o time é formado por sinopenses. “Temos uma equipe fortíssima. Santa Carmem trouxe 10 meninas de fora, de todo o estado, para representar a cidade, e nós temos aqui nossas pratas da casa, como a goleira Aline, que foi seleção brasileira, que hoje defende Sinop, com muito amor, com muita alegria. Fez um trabalho durante muito tempo e hoje ela representa Sinop com todo o orgulho de ser sinopense”, comentou.Sinop foi o município sede dessa fase do campeonato para os municípios da região norte e centro norte de Mato Grosso. A competição reuniu 16 municípios, 592 atletas e 87 profissionais da comissão técnica e apoio ao evento, divididos em 57 equipes que duelaram em busca de uma vaga na segunda fase da competição, que é a estadual.Todas as equipes sinopenses que disputaram a final, neste domingo, estão na etapa estadual do campeonato. Para as modalidades de basquetebol e voleibol, a competição acontecerá entre os dias 14 e 16 de novembro em Lucas do Rio Verde. Para as equipes das modalidades de futsal e handebol, a competição será entre os dias 21 e 23 de novembro em Sorriso.

O campeonato, etapa regional, foi realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, em conjunto com a Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. A competição recebeu as seguintes inscrições: no basquetebol foram inscritas 10 equipes masculinas (100 atletas) e três femininas (30 atletas); no futsal disputaram oito equipes masculinas (80 atletas) e nove femininas (90 atletas); no handebol foram seis equipes masculinas (72 atletas) e cinco femininas (60 atletas). Já no voleibol disputaram a vaga oito equipes masculinas (80 atletas) e oito femininas (80 atletas).