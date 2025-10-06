CIDADES
Sinop conquista 6 das 8 vagas da etapa estadual dos Jogos Abertos Mato-grossense
A equipe feminina de handebol de Sinop entrou em quadra, às 15h, contra a equipe de Peixoto de Azevedo e conquistou o título de campeão regional na modalidade. O time fez 16 cestas contra 12 da equipe adversária. O jogo aconteceu no Ginásio Olímpico José Carlos Pasa, no Jardim Botânico.
A capitã do time, Elen Machado, muito contente, diz que a conquista é resultado de um trabalho bem construído. “É uma sensação ótima [ser campeã]. Isso mostra que nós fizemos nosso trabalho, em casa, muito bem feito”, disse ela ao receber o troféu. Sobre a etapa estadual conquistada pela equipe, Elen diz que é momento de foco e muito treino. “É, agora é zerar. Começar os treinos novamente, retornarmos aos treinos firmes e fortes para gente chegar no estadual e brigar pela vaga no brasileiro”, completou ela.
No handebol masculino, disputado no mesmo ginásio, a equipe entrou em quadra contra a equipe de Sorriso e por dois pontos de diferença, conquistou o vice-campeonato na modalidade. Sinop marcou 26 bolas e Sorriso 28 e esteve muito próximo de virar o jogo no final do tempo normal. Para o atleta do time sinopense, Vitor Lima, faltou melhorar a finalização para conseguir a vitória. “Eu acho que nos momentos decisivos a gente pecou na finalização, pecou na cabeça de tomar punições e isso custa muito caro no handebol, principalmente no minuto-chave, nos últimos cinco minutos, no finalzinho da partida”, comentou.
A técnica do time, Elen Machado, comemorou a classificação para próxima fase do campeonato, e disse que os esforços é em buscar sanar os erros e conquistar a classificação para o nacional, em Sorriso. “Infelizmente, o título não veio, mas a vaga veio. Esse era o objetivo inicial desde o começo. Almejamos aí uns jogos bem bacanas no estadual. E vamos com uma equipe um pouquinho mais forte para jogar essa fase do estadual e, quem sabe, conquistar uma vaga para o nacional. Agora vamos ajustar os erros para chegar na etapa estadual e ir atrás do título”, comentou ela.
No voleibol, a equipe feminina abriu a disputa em uma partida contra a equipe de Vera e se consagrou vice-campeã na modalidade. A equipe masculina de vôlei entrou em quadra logo após, contra Ipiranga do Norte. A disputa foi acirrada, inclusive, com direito a set desempate. Sinop também ficou com o vice-campeonato. Ambas as equipes estão garantidas na competição estadual. Os jogos aconteceram no Ginásio Benedito Santiago, localizado na avenida dos Jacarandás, Setor Residencial Sul.
“A gente tem a intenção de estar organizando um descanso essa semana, para dar uma recuperada no final de semana, mas depois, um tempo firme de treinamento e também de organização, porque as atletas das outras cidades que não puderam, podem reforçar também a nossa equipe, assim como as outras cidades reforçam. Mas, o principal, nós mantemos na nossa equipe 100% de atletas do município, para ver a quantidade e a qualidade dos atletas que nós temos aqui dentro do voleibol. E para a próxima fase é isso, é treinar firme que a gente pode melhorar bastante”, comentou a treinadora da equipe feminina sinopense de voleibol, Claodete Hasselstrom.
Isabela Oliveira, atleta do time de Sinop, também está animada com a classificação e se compromete empregar esforços para a próxima etapa. “Pelo desempenho acredito que a gente jogou muito bem, o desenvolvimento do time foi muito bom, agora, que venha o estadual. Graças a Deus a gente conseguiu a vaga, passamos segundo lugar, e agora é focar no estadual”, comentou.
No basquetebol, a equipe feminina disputou a final contra Sorriso e ficou com o vice-campeonato. A partida foi disputada no Ginásio Antonio Evaristo Gomes, localizado no Jardim Primaveras. A equipe também garantiu vaga para etapa estadual.
No futsal, a equipe feminina se classificou para as finais. O jogo aconteceu no Ginásio Olímpico José Carlos Pasa, contra equipe de Santa Carmem. O tempo normal de jogo terminou em 1 a 1. A decisão foi nos pênaltis. Sinop não conseguiu acertar o gol e terminou como vice-campeã na modalidade, quebrando uma sequência de invencibilidade, mas também garantiu vaga na etapa estadual.
O treinador, Jonatas Wiedemann, enaltece a equipe e ressalta que todo o time é formado por sinopenses. “Temos uma equipe fortíssima. Santa Carmem trouxe 10 meninas de fora, de todo o estado, para representar a cidade, e nós temos aqui nossas pratas da casa, como a goleira Aline, que foi seleção brasileira, que hoje defende Sinop, com muito amor, com muita alegria. Fez um trabalho durante muito tempo e hoje ela representa Sinop com todo o orgulho de ser sinopense”, comentou.
Sinop foi o município sede dessa fase do campeonato para os municípios da região norte e centro norte de Mato Grosso. A competição reuniu 16 municípios, 592 atletas e 87 profissionais da comissão técnica e apoio ao evento, divididos em 57 equipes que duelaram em busca de uma vaga na segunda fase da competição, que é a estadual.
Todas as equipes sinopenses que disputaram a final, neste domingo, estão na etapa estadual do campeonato. Para as modalidades de basquetebol e voleibol, a competição acontecerá entre os dias 14 e 16 de novembro em Lucas do Rio Verde. Para as equipes das modalidades de futsal e handebol, a competição será entre os dias 21 e 23 de novembro em Sorriso.
Campeonato
O campeonato, etapa regional, foi realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, em conjunto com a Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. A competição recebeu as seguintes inscrições: no basquetebol foram inscritas 10 equipes masculinas (100 atletas) e três femininas (30 atletas); no futsal disputaram oito equipes masculinas (80 atletas) e nove femininas (90 atletas); no handebol foram seis equipes masculinas (72 atletas) e cinco femininas (60 atletas). Já no voleibol disputaram a vaga oito equipes masculinas (80 atletas) e oito femininas (80 atletas).
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Sinop disputa seis finais dos Jogos Abertos Mato-grossense – etapa regional, neste domingo
Sinop abre as finais às 14h, no vôlei feminino, contra a equipe de Vera no Ginásio Benedito Santiago. Haverá transmissão ao vivo pelo youtube e facebook, canais oficiais da Prefeitura de Sinop. A equipe masculina disputa a final contra Ipiranga do Norte às 15h também no Ginásio Benedito Santiago.
A equipe de handebol masculino disputará a final, às 15h, contra a equipe de Sorriso. O jogo será no Ginásio Olímpico Jose Carlos Pasa, localizado na avenida as Sibipirunas, A equipe feminina joga a final contra Peixoto de Azevedo. O jogo acontece também no Ginásio Olímpico José Carlos Pasa, no Jardim Botânico.
Ainda no Ginásio Olímpico José Carlos Pasa, a equipe feminina de futsal disputará a final contra Santa Carmem, às 16h. Na modalidade de basquetebol, a equipe feminina de Sinop entra em quadra contra a equipe de Sorriso. O jogo ocorre no Ginásio Antonio Evaristo Gomes, localizado no bairro Jardim Primaveras.
Com essas vagas garantidas nas finais, Sinop conquista, simultaneamente, quatro vagas na etapa estadual dos Jogos Abertos Mato-grossense que acontecerá em novembro. Sinop disputará a etapa estadual nas modalidades voleibol com as equipes masculina e feminina, no handebol com a equipe masculina, no futsal com a equipe feminina e no basquetebol com a equipe, também feminina.
Campeonato
A competição termina hoje, domingo (05), reúne 592 atletas e mais 87 profissionais da comissão técnica e apoio ao evento, promete movimentar o esporte e o município nos três dias intensos de competições. Estão inscritas 57 equipes de 16 municípios do centro norte e norte do estado de Mato Grosso.
O campeonato, etapa regional, é realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, em conjunto com a Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. Os campeões e vice-campeões de cada modalidade, garantirão vaga para etapa estadual.
A competição é disputada por times que representam os 16 municípios participantes e é composta por quatro modalidades esportivas. No basquetebol estão inscritas 10 equipes masculinas (100 atletas) e três femininas (30 atletas); no futsal disputam oito equipes masculinas (80 atletas) e nove femininas (90 atletas); no handebol são seis equipes masculinas (72 atletas) e cinco femininas (60 atletas). Já no voleibol disputarão a vaga oito equipes masculinas (80 atletas) e oito femininas (80 atletas).
Etapa Estadual
A etapa estadual dos Jogos Abertos Mato-grossenses de 2025 está programado para ocorrer entre os dias 14 e 16 de novembro, no município sede de Lucas do Rio Verde, para as modalidades de basquetebol e voleibol. Entre os dias 21 e 23 de novembro acontece a etapa estadual no município sede de Sorriso, para as modalidades de futsal e handebol.
1ª Corrida do Idoso reúne mais de 450 participantes em celebração ao Dia do Idoso em Sinop
A corrida teve o objetivo de valorizar os idosos do município, promover o envelhecimento ativo e incentivar a convivência entre diferentes faixas etárias por meio da prática esportiva. Além de ser uma celebração, o evento também buscou fomentar a reflexão sobre qualidade de vida, autocuidado e inclusão social.
O percurso contou com três quilômetros de distância, saindo da Avenida dos Flamboyants, em frente à Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, passando pelas avenidas das Sibipirunas, dos Abacateiros, das Itaúbas e retornando ao ponto inicial. A corrida foi dividida em categorias por faixa etária, com destaque especial para a categoria 60+, que reuniu dezenas de participantes da terceira idade.
A secretária de Assistência Social, Sinéia Abreu, destacou que a iniciativa partiu do Conselho Municipal do Idoso e representa um marco para o município. “Essa primeira corrida é uma homenagem às pessoas idosas que atendemos nos nossos Cras [Centro de Referência de Assistência Social] e por meio de projetos do Fundo do Idoso. Essa é a primeira corrida de muitas. Tivemos inscrições esgotadas em poucas horas, o que mostra o quanto essa população busca atividades como essa”, afirmou.
O presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Mato Grosso, Isandir Rezende, elogiou a mobilização e a parceria entre as instituições. “É uma satisfação participar da primeira corrida de Sinop, que certamente será a primeira de muitas. Esse tipo de evento é um momento de confraternização e integração, porque permite que o idoso esteja com filhos e netos, fortalecendo vínculos familiares e sociais. Sinop é hoje um exemplo no estado em políticas públicas voltadas à pessoa idosa”, destacou.
Já a presidente do Conselho Municipal do Idoso, Silvana Piccoli, explicou como surgiu a ideia da corrida e a proposta de unir diferentes gerações. “A ideia nasceu durante um encontro em Cuiabá, no mês roxo de proteção ao idoso. Queríamos trazer o jovem para perto, mostrar que o respeito e o cuidado com o idoso começam agora. Foram abertas 250 inscrições para idosos e 250 para o público de 16 a 59 anos e a adesão foi um sucesso. Essa integração é fundamental para reforçar valores de empatia e convivência”, relatou.
O presidente do Rotary Club de Sinop, Allan Lourençon, reforçou o papel do esporte como ferramenta de transformação social. “O Rotary já realiza o evento Mexa-se, que está consolidado em Sinop. Agora, com a Corrida do Idoso, ampliamos essa proposta de incentivo à saúde e à qualidade de vida. Muitas vezes, durante uma caminhada, os idosos podem se integrar à sociedade e estar em um ambiente familiar, envolvente e que faz muito bem para a saúde deles, como a corrida de hoje”, afirmou.
A vereadora Sandra Donato também destacou a importância da iniciativa para a saúde e o bem-estar da população idosa. “Cuidar da saúde e incentivar a terceira idade é fundamental. Quando o corpo para, a mente também para. Para evoluir, temos que estar bem com a mente e com o corpo. Por isso, é importante que ações como essa sejam desenvolvidas no nosso município”, declarou.
Vencedores
A campeã da categoria 60+ feminina, Laura Dockhorn, comemorou o resultado e falou sobre a importância do esporte em sua vida. “Pratico esporte desde os 12 anos e há quatro anos treino funcional. Corro há três anos e participo sempre que posso. Ser vencedora me deixa muito feliz, porque o esporte melhora tudo, inclusive a saúde mental. É algo que recomendo a todos da minha idade”, contou.
O vencedor da categoria 60+ masculina, João Maria de Medeira, também celebrou a conquista e destacou os benefícios da corrida. “Comecei a correr há dois anos e foi o melhor que fiz pela minha saúde. Recomendo a todos, porque idade não importa, o que vale é a vontade. É muito gratificante ganhar o primeiro lugar nessa primeira corrida que incentiva os idosos. Eu acredito que vai ser o ponto fundamental para que mais pessoas se animem a correr, porque é muito bom. É um momento onde fazemos amizades e é bom para a cabeça”, afirmou.
A primeira edição da Corrida do Idoso foi encerrada com premiações nas categorias divididas por faixa etária: 60+ (feminino e masculino), de 50 à 59 anos (feminino e masculino) e de 16 à 49 anos (feminino e masculino). O corredor e a corredora mais velhos da competição também foram homenageados durante a premiação. Confira abaixo os cinco primeiros colocados da categoria 60+:
Pódio 60+ Feminino
1º Lugar: Laura Dockhorn
2º Lugar: Audenise Plinio Muetzenberg
3º Lugar: Tereza Rita de Lima
4º Lugar: Olinda Muniz de Moraes
5º Lugar: Teresinha Chaves da Silva Medeira
Pódio 60+ Masculino
1º Lugar: João Maria de Medeira
2º Lugar: José Euclides Ramos
3º Lugar: Valdir José de Oliveira
4º Lugar: José Valdir de Oliveira Moraes
5º Lugar: Josivaldo Constantino dos Santos
