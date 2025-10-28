Sinop conquista o tricampeonato do centro-oeste de Bandas e Fanfarras

Sinop (Assif), equipe feminina, se tornou campeã do campeonato Taça Mato-grossense de Futsal, neste domingo (26), ao vencer Várzea Grande (Arena) pelo placar de 5×3. Esse é o principal campeonato de futsal feminino adulto do estado de Mato Grosso e é organizado pela Federação Mato-grossense de Futsal. Essa é a primeira vez que o município conquista o título e, consequentemente, o acesso à Taça Brasil de Futsal 2026.



O torneio começou na sexta com a participação de oito equipes que compõem a federação. As semifinais aconteceram na manhã de domingo e as finais no período da tarde. Com a vitória Sinop se destaca no futsal mato-grossense e, principalmente, no cenário nacional, pois de Mato Grosso apenas um time disputa a competição nacional. O treinador da equipe, Jonatas Wiedemann, comemora a conquista.



“A Taça Mato Grosso, que é o principal campeonato de futsal feminino adulto do Estado do Mato Grosso, ela é importantíssima porque ela é quem dá as vagas nas competições nacionais promovidas pela Confederação Brasileira de Futsal, ou seja, o que tem de melhor no futsal brasileiro. O Estado do Mato Grosso tem um representante. Então, sagrando-se campeão dessa competição, Sinop passa a ocupar uma vaga de destaque na modalidade nacional. Uma vez que, para o ano que vem, nós seremos representantes do Estado nessa competição nacional. O futsal feminino, tem crescido muito nos últimos anos, tem ganhado um grande destaque”, disse.



Para o treinador a conquista do campeonato e o acesso à etapa brasileira se deve à qualidade técnica e esforço das atletas. “A gente ficou muito feliz pela conquista e, principalmente, dentro da equipe. A gente conseguiu montar uma equipe muito forte com vários reforços em algumas posições, mas a gente fica muito feliz porque dentro da nossa equipe nós temos destaques que foram muito fundamentais durante a competição aqui, que são sinopenses, tanto de nascimento quanto de coração, porque estão aqui conosco desde pequenas, nasceram aqui e amam Sinop, defendem só Sinop nas competições, então a gente fica muito feliz e orgulhoso pelo trabalho que foi feito até chegar nesse nível de representação”, comentou ele.



O sonho agora, é ter um bom desempenho na competição nacional, lutar pelo título, e trazer a realização e um evento desse para o município, diz Wiedemann. “Agora é trabalhar para que a gente possa participar. Apresentar bem o estado e a cidade de Sinop, e por que não sonhar em trazer uma competição dessa aqui para Sinop? A gente deu o primeiro passo com a conquista e a garantia da vaga, e agora é trabalhar para manter a equipe e sonhar mais alto ainda”, avaliou ele.



O diretor de Esporte, Rudy Roger, avalia positivamente o desenvolvimento da equipe e destaca a evolução das técnicas por parte das atletas. “É perceptível a evolução de nossas atletas, nesses últimos três anos. Nessa final elas usaram de muita técnica em quadra e conseguiram o título inédito para cidade. Mérito todo do técnico e de cada jogadora que se entregaram para trazer essa vitória para o município e colocar a cidade no cenário nacional, também, no futsal. A Prefeitura tem desenvolvido um papel muito importante nesse processo, que é apoiar nossos atletas, dando todo o suporte necessário para as competições”, avaliou.



A data e local da competição nacional, Taça Brasil de Futsal, ainda será definida pela Confederação Brasileira de Futsal.