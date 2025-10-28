CIDADES
Sinop conquista o tricampeonato do centro-oeste de Bandas e Fanfarras
A banda sinopense disputou com 30 músicos na modalidade de “percussão com lira – percussão rudimentar” e apostou nas apresentações musicias de “Torrets of fire” e “relembrando Gonzagão”.
“Essa equipe representa não apenas o talento musical de nossos jovens, mas também o compromisso da nossa escola e da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo com a formação artística e cidadã fortalecendo nossa identidade cultural. Esse título representa o esforço dos nossos músicas e de nossa cultura. Parabenizo a todos os participantes que se doaram nesses dois dias e trouxe mais esse título para nossa cidade”, comentou a diretora de Cultura, Cleusa Mara Ost.
Competição
A Copa chegou à sua 9ª edição em 2025 e contou com uma programação especial na Praça da Juventude, em Sorriso (MT), que se tornou palco de um verdadeiro show de apresentações durante o final de semana. O evento é organizado pela Associação Cultura de Bandas e Fanfarras de Sorriso (ACBAFAS) e realizado pela Prefeitura Municipal de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. A competição reúne corporações musicais de diversos estados, como Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso do Sul e Acre, totalizando mais de 1.500 participantes entre músicos, coreógrafos, regentes e equipes técnicas.
A Copa é reconhecida pela excelência de sua banca avaliadora, composta por profissionais renomados de diferentes regiões do país, com currículos que incluem atuação em eventos nacionais e formação especializada em regência, técnica musical, percussão e expressão coreográfica. Cada apresentação é avaliada com rigor técnico e sensibilidade artística, garantindo credibilidade e valorização dos talentos envolvidos.
A organização divulga público superior às 10 mil pessoas apreciando as apresentações, ao longo do fim de semana. O evento tem a tradição de ser mais que uma competição, um espetáculo coletivo que celebra a música como ferramenta de formação, disciplina e protagonismo juvenil.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Prefeitura realiza sorteio e autoriza vendas no cemitério a partir de sexta-feira (31)
A secretária de Governo e Planejamento Estratégico, Faira Strapazzon, conduziu os trabalhos e explica que o sorteio entre os inscritos para os pontos disponibilizados é uma forma justa de alocar os interessados em comercializar no dia.
“Nos reunimos com todos os profissionais, os autônomos que se inscreveram, que buscaram a Prefeitura e fizeram o cadastro para estar atendendo a comunidade de Sinop nesse período de finados. É extremamente relevante a gente ter essa participação coesa, a gente tê-los conosco, participando, opinando e nos auxiliando a manter uma boa ordem, a mantermos o espaço de forma adequada, sempre higienizado, limpo e também, é claro, atendendo a essas famílias que muitas vezes não têm tempo hábil para buscar uma flor, uma vela e fazer a sua cooperação em prol do seu ente querido”, comentou ela.
O vice-prefeito, Paulinho Abreu, explica que essa é uma forma que o município encontrou para formalizar e promover organização da comercialização durante o período de visitação das famílias aos entes queridos, no cemitério.
“A Prefeitura vem organizando ao longo do tempo a distribuição dos locais para os vendedores ambulantes no dia de finados, no entorno do cemitério, organizando os locais e destinando, por forma de sorteio, para aqueles que vão lá, seja vender alimentos, flores, velas, enfim, várias atividades que vão ser executadas lá e a Prefeitura vem organizando e é importante parabenizar também a organização dos vendedores ambulantes que têm aceitado as regras da Prefeitura para tornar o dia de finados um local com opções para que as pessoas possam estar comprando seus produtos, mas de forma organizada”, avaliou.
No local haverá venda de comidas (doces e salgados), bebidas (refrigerante, suco e água) e artigos religiosos alusivos à data (velas, flores, cruz, terços e afins). Toda essa disponibilidade é para garantir uma boa recepção aos que irão ao cemitério, principalmente, os que vêm de outros municípios e precisam de apoio com a disposição desses produtos.
“Então, a gente agradece a todos que, por mais um ano, estão participando com a gestão e estão contribuindo para que a gente possa atender da melhor forma possível e de maneira ordeira, organizada a toda a comunidade de Sinop e os nossos visitantes também que fazem parte e participam desse momento”, disse Faira.
Os vendedores autônomos que participaram do sorteio, têm até amanhã (29), das 7h às 13h, para solicitar, junto à Prefeitura, a dispensa ou substituição (por comum acordo) dos pontos de vendas entre si. “É válido ressaltar que a troca só será aceita mediante a presença dos dois representantes pelos pontos”, esclareceu a secretária.
A instalação das tendas é opcional e de responsabilidade dos comerciantes. A instalação estão autorizadas a partir de quinta-feira (30).
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Sinop vence campeonato e conquista vaga inédita na Taça Brasil de Futsal
O torneio começou na sexta com a participação de oito equipes que compõem a federação. As semifinais aconteceram na manhã de domingo e as finais no período da tarde. Com a vitória Sinop se destaca no futsal mato-grossense e, principalmente, no cenário nacional, pois de Mato Grosso apenas um time disputa a competição nacional. O treinador da equipe, Jonatas Wiedemann, comemora a conquista.
“A Taça Mato Grosso, que é o principal campeonato de futsal feminino adulto do Estado do Mato Grosso, ela é importantíssima porque ela é quem dá as vagas nas competições nacionais promovidas pela Confederação Brasileira de Futsal, ou seja, o que tem de melhor no futsal brasileiro. O Estado do Mato Grosso tem um representante. Então, sagrando-se campeão dessa competição, Sinop passa a ocupar uma vaga de destaque na modalidade nacional. Uma vez que, para o ano que vem, nós seremos representantes do Estado nessa competição nacional. O futsal feminino, tem crescido muito nos últimos anos, tem ganhado um grande destaque”, disse.
Para o treinador a conquista do campeonato e o acesso à etapa brasileira se deve à qualidade técnica e esforço das atletas. “A gente ficou muito feliz pela conquista e, principalmente, dentro da equipe. A gente conseguiu montar uma equipe muito forte com vários reforços em algumas posições, mas a gente fica muito feliz porque dentro da nossa equipe nós temos destaques que foram muito fundamentais durante a competição aqui, que são sinopenses, tanto de nascimento quanto de coração, porque estão aqui conosco desde pequenas, nasceram aqui e amam Sinop, defendem só Sinop nas competições, então a gente fica muito feliz e orgulhoso pelo trabalho que foi feito até chegar nesse nível de representação”, comentou ele.
O sonho agora, é ter um bom desempenho na competição nacional, lutar pelo título, e trazer a realização e um evento desse para o município, diz Wiedemann. “Agora é trabalhar para que a gente possa participar. Apresentar bem o estado e a cidade de Sinop, e por que não sonhar em trazer uma competição dessa aqui para Sinop? A gente deu o primeiro passo com a conquista e a garantia da vaga, e agora é trabalhar para manter a equipe e sonhar mais alto ainda”, avaliou ele.
O diretor de Esporte, Rudy Roger, avalia positivamente o desenvolvimento da equipe e destaca a evolução das técnicas por parte das atletas. “É perceptível a evolução de nossas atletas, nesses últimos três anos. Nessa final elas usaram de muita técnica em quadra e conseguiram o título inédito para cidade. Mérito todo do técnico e de cada jogadora que se entregaram para trazer essa vitória para o município e colocar a cidade no cenário nacional, também, no futsal. A Prefeitura tem desenvolvido um papel muito importante nesse processo, que é apoiar nossos atletas, dando todo o suporte necessário para as competições”, avaliou.
A data e local da competição nacional, Taça Brasil de Futsal, ainda será definida pela Confederação Brasileira de Futsal.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
