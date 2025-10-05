CIDADES
Sinop disputa seis finais dos Jogos Abertos Mato-grossense – etapa regional, neste domingo
Sinop abre as finais às 14h, no vôlei feminino, contra a equipe de Vera no Ginásio Benedito Santiago. Haverá transmissão ao vivo pelo youtube e facebook, canais oficiais da Prefeitura de Sinop. A equipe masculina disputa a final contra Ipiranga do Norte às 15h também no Ginásio Benedito Santiago.
A equipe de handebol masculino disputará a final, às 15h, contra a equipe de Sorriso. O jogo será no Ginásio Olímpico Jose Carlos Pasa, localizado na avenida as Sibipirunas, A equipe feminina joga a final contra Peixoto de Azevedo. O jogo acontece também no Ginásio Olímpico José Carlos Pasa, no Jardim Botânico.
Ainda no Ginásio Olímpico José Carlos Pasa, a equipe feminina de futsal disputará a final contra Santa Carmem, às 16h. Na modalidade de basquetebol, a equipe feminina de Sinop entra em quadra contra a equipe de Sorriso. O jogo ocorre no Ginásio Antonio Evaristo Gomes, localizado no bairro Jardim Primaveras.
Com essas vagas garantidas nas finais, Sinop conquista, simultaneamente, quatro vagas na etapa estadual dos Jogos Abertos Mato-grossense que acontecerá em novembro. Sinop disputará a etapa estadual nas modalidades voleibol com as equipes masculina e feminina, no handebol com a equipe masculina, no futsal com a equipe feminina e no basquetebol com a equipe, também feminina.
A competição termina hoje, domingo (05), reúne 592 atletas e mais 87 profissionais da comissão técnica e apoio ao evento, promete movimentar o esporte e o município nos três dias intensos de competições. Estão inscritas 57 equipes de 16 municípios do centro norte e norte do estado de Mato Grosso.
O campeonato, etapa regional, é realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, em conjunto com a Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. Os campeões e vice-campeões de cada modalidade, garantirão vaga para etapa estadual.
A competição é disputada por times que representam os 16 municípios participantes e é composta por quatro modalidades esportivas. No basquetebol estão inscritas 10 equipes masculinas (100 atletas) e três femininas (30 atletas); no futsal disputam oito equipes masculinas (80 atletas) e nove femininas (90 atletas); no handebol são seis equipes masculinas (72 atletas) e cinco femininas (60 atletas). Já no voleibol disputarão a vaga oito equipes masculinas (80 atletas) e oito femininas (80 atletas).
A etapa estadual dos Jogos Abertos Mato-grossenses de 2025 está programado para ocorrer entre os dias 14 e 16 de novembro, no município sede de Lucas do Rio Verde, para as modalidades de basquetebol e voleibol. Entre os dias 21 e 23 de novembro acontece a etapa estadual no município sede de Sorriso, para as modalidades de futsal e handebol.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
1ª Corrida do Idoso reúne mais de 450 participantes em celebração ao Dia do Idoso em Sinop
A corrida teve o objetivo de valorizar os idosos do município, promover o envelhecimento ativo e incentivar a convivência entre diferentes faixas etárias por meio da prática esportiva. Além de ser uma celebração, o evento também buscou fomentar a reflexão sobre qualidade de vida, autocuidado e inclusão social.
O percurso contou com três quilômetros de distância, saindo da Avenida dos Flamboyants, em frente à Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, passando pelas avenidas das Sibipirunas, dos Abacateiros, das Itaúbas e retornando ao ponto inicial. A corrida foi dividida em categorias por faixa etária, com destaque especial para a categoria 60+, que reuniu dezenas de participantes da terceira idade.
A secretária de Assistência Social, Sinéia Abreu, destacou que a iniciativa partiu do Conselho Municipal do Idoso e representa um marco para o município. “Essa primeira corrida é uma homenagem às pessoas idosas que atendemos nos nossos Cras [Centro de Referência de Assistência Social] e por meio de projetos do Fundo do Idoso. Essa é a primeira corrida de muitas. Tivemos inscrições esgotadas em poucas horas, o que mostra o quanto essa população busca atividades como essa”, afirmou.
O presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Mato Grosso, Isandir Rezende, elogiou a mobilização e a parceria entre as instituições. “É uma satisfação participar da primeira corrida de Sinop, que certamente será a primeira de muitas. Esse tipo de evento é um momento de confraternização e integração, porque permite que o idoso esteja com filhos e netos, fortalecendo vínculos familiares e sociais. Sinop é hoje um exemplo no estado em políticas públicas voltadas à pessoa idosa”, destacou.
Já a presidente do Conselho Municipal do Idoso, Silvana Piccoli, explicou como surgiu a ideia da corrida e a proposta de unir diferentes gerações. “A ideia nasceu durante um encontro em Cuiabá, no mês roxo de proteção ao idoso. Queríamos trazer o jovem para perto, mostrar que o respeito e o cuidado com o idoso começam agora. Foram abertas 250 inscrições para idosos e 250 para o público de 16 a 59 anos e a adesão foi um sucesso. Essa integração é fundamental para reforçar valores de empatia e convivência”, relatou.
O presidente do Rotary Club de Sinop, Allan Lourençon, reforçou o papel do esporte como ferramenta de transformação social. “O Rotary já realiza o evento Mexa-se, que está consolidado em Sinop. Agora, com a Corrida do Idoso, ampliamos essa proposta de incentivo à saúde e à qualidade de vida. Muitas vezes, durante uma caminhada, os idosos podem se integrar à sociedade e estar em um ambiente familiar, envolvente e que faz muito bem para a saúde deles, como a corrida de hoje”, afirmou.
A vereadora Sandra Donato também destacou a importância da iniciativa para a saúde e o bem-estar da população idosa. “Cuidar da saúde e incentivar a terceira idade é fundamental. Quando o corpo para, a mente também para. Para evoluir, temos que estar bem com a mente e com o corpo. Por isso, é importante que ações como essa sejam desenvolvidas no nosso município”, declarou.
A campeã da categoria 60+ feminina, Laura Dockhorn, comemorou o resultado e falou sobre a importância do esporte em sua vida. “Pratico esporte desde os 12 anos e há quatro anos treino funcional. Corro há três anos e participo sempre que posso. Ser vencedora me deixa muito feliz, porque o esporte melhora tudo, inclusive a saúde mental. É algo que recomendo a todos da minha idade”, contou.
O vencedor da categoria 60+ masculina, João Maria de Medeira, também celebrou a conquista e destacou os benefícios da corrida. “Comecei a correr há dois anos e foi o melhor que fiz pela minha saúde. Recomendo a todos, porque idade não importa, o que vale é a vontade. É muito gratificante ganhar o primeiro lugar nessa primeira corrida que incentiva os idosos. Eu acredito que vai ser o ponto fundamental para que mais pessoas se animem a correr, porque é muito bom. É um momento onde fazemos amizades e é bom para a cabeça”, afirmou.
A primeira edição da Corrida do Idoso foi encerrada com premiações nas categorias divididas por faixa etária: 60+ (feminino e masculino), de 50 à 59 anos (feminino e masculino) e de 16 à 49 anos (feminino e masculino). O corredor e a corredora mais velhos da competição também foram homenageados durante a premiação. Confira abaixo os cinco primeiros colocados da categoria 60+:
1º Lugar: Laura Dockhorn
2º Lugar: Audenise Plinio Muetzenberg
3º Lugar: Tereza Rita de Lima
4º Lugar: Olinda Muniz de Moraes
5º Lugar: Teresinha Chaves da Silva Medeira
1º Lugar: João Maria de Medeira
2º Lugar: José Euclides Ramos
3º Lugar: Valdir José de Oliveira
4º Lugar: José Valdir de Oliveira Moraes
5º Lugar: Josivaldo Constantino dos Santos
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Sinop vence todas as partidas do primeiro dia dos Jogos Abertos Mato-grossenses etapa regional
Na modalidade de handebol, a equipe masculina do Sinop disputou a primeira partida contra Paranaíta e venceu por 15 pontos de diferença. Sinop marcou 38 pontos e Paranaíta, 23. No feminino, Sinop venceu Ipiranga do Norte por 24 pontos a 21. Os jogos aconteceram às 19h30 e 20h30, respectivamente, no Ginásio Olímpico José Carlos Pasa, localizado no bairro Jardim Botânico.
No futsal, a primeira equipe de Sinop a entrar em quadra, foi a feminina, às 21h30, e disputou contra União do Sul, vencendo a partida por 1 a 0. A equipe masculina de Sinop entrou em quadra as 22h30, e disputou o jogo contra Lucas do Rio Verde. A vitória foi da equipe sinopense pelo placar de 3 a 1. Os dois jogos aconteceram, também, no Ginásio Olímpico José Carlos Pasa.
No basquete, a equipe feminina do Sinop entrou em quadra às 18h30 e disputou o jogo contra Sorriso, vencendo a partida pelo placar de 42 a 34 – foram 8 pontos de diferença. A equipe masculina jogou às 20h30 e competiu com Lucas do Rio Verde. Sinop venceu a partida por 53 a 40 – foram 13 pontos no placar de diferença. A partida foi disputada no Ginásio Antonio Evaristo Gomes, localizado no bairro Jardim Primaveras.
No vôlei Sinop também venceu com sobra. A equipe feminina entrou em quadra contra União do Sul, às 18h30, e venceu a partida por 2 sets a 0. Já a equipe masculina iniciou o jogo às 20h30 e venceu Santa Carmem, pelo mesmo placar. Ambos os jogos ocorreram no Ginásio Benedito Santiago, localizado no Setor Residencial Sul.
Com esses resultados, Sinop fechou a primeira rodada da etapa regional dos Jogos Abertos Mato-grossense invicto e segue firme no propósito que é classificar as equipes em todas as modalidades. Esses jogos fizeram parte da classificatória para a o mata-mata que acontece nesse domingo (05). Durante este sábado, as equipes voltaram a entrar em quadra, ainda em busca da classificatória. A tabela dos jogos de mata-mata e finais, deve ser divulgada pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer na madrugada desse domingo. Os jogos acontecem durante todo o dia.
Sinop é o município sede da região norte e centro norte do campeonato estadual. As disputas de basquete ocorrem no Ginásio Primaveras; de vôlei nos Ginásios Benedito Santiago e Luis Carlos Simon; de handebol será no Ginásio Olímpico José Carlos Pasa; de Futsal nos Ginásios Jaime Rovelli e Boa Esperança.
A competição que acontece até domingo (05), reúne 592 atletas e mais 87 profissionais da comissão técnica e apoio ao evento, promete movimentar o esporte e o município nos três dias intensos de competições. Estão inscritas 57 equipes de 16 municípios do centro norte e norte do estado de Mato Grosso.
O campeonato, etapa regional, é realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, em conjunto com a Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. Os campeões e vice-campeões de cada modalidade, garantirão vaga para etapa estadual.
A competição é disputada por times que representam os 16 municípios participantes e é composta por quatro modalidades esportivas. No basquetebol estão inscritas 10 equipes masculinas (100 atletas) e três femininas (30 atletas); no futsal disputam oito equipes masculinas (80 atletas) e nove femininas (90 atletas); no handebol são seis equipes masculinas (72 atletas) e cinco femininas (60 atletas). Já no voleibol disputarão a vaga oito equipes masculinas (80 atletas) e oito femininas (80 atletas).
A etapa estadual dos Jogos Abertos Mato-grossenses de 2025 está programado para ocorrer entre os dias 14 e 16 de novembro, no município sede de Lucas do Rio Verde, para as modalidades de basquetebol e voleibol. Entre os dias 21 e 23 de novembro acontece a etapa estadual no município sede de Sorriso, para as modalidades de futsal e handebol.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
