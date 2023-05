Sinop divulga edital para credenciamento de profissionais de Serviço Social

A Comarca de Sinop tornou público o Edital N. 6/2023/DF , que trata do processo seletivo para credenciar pessoas físicas na área de Serviço Social.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de 29 de maio (segunda-feira) a 7 de junho, exclusivamente por meio do endereço eletrônico PAV (Protocolo Administrativo Virtual) https://pav.tjmt.jus.br nos termos do artigo 4º do Provimento n. 61/2020/CM. Será considerada extemporânea e sem validade qualquer inscrição fora desse período.

Também não serão aceitas outras formas de inscrição e será permitida somente uma inscrição por candidato.

Requisitos para o credenciamento: ter sido selecionado no Processo Seletivo; Ser maior de vinte e um (21) anos; Não possuir antecedentes criminais; Não exercer cargo público inacumulável; Ser bacharel em Serviço Social, Psicologia, Enfermagem e Medicina, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e com registro no Conselho Regional na respectiva área profissional, devendo apresentar certificado de curso específico/formação/especialização caso a vaga exija.

O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de análise dos documentos apresentados, efetuado pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo.

Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias, contados da publicação do resultado final do processo seletivo no Diário da Justiça Eletrônico – MT. Os recursos, devidamente fundamentados, deverão ser interpostos somente por meio do endereço eletrônico: PAV (Protocolo Administrativo Virtual), conforme prazo estabelecido no subitem 7.1.

Dani Cunha

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT