Sinop divulga retificação de gabarito preliminar do seletivo de juiz leigo

Com o intuito de prover informações e dar suporte para a fiscalização de todo o Estado, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Ager) vai oferecer oportunidades de emprego para o interior de Mato Grosso. As vagas fazem parte do montante do concurso público para 55 cargos de cadastro reserva. A informação é do presidente regulador da agência, Luis Alberto Nespolo, que participou do podcast MT Conectado nesta terça-feira (07.02).

De acordo com ele, a expectativa é nomear todo esse quantitativo durante a validade do concurso. “Estar à frente da Ager é um desafio gigante e precisamos de pessoas altamente capacitadas para isso. Pessoas que tenham orgulho de regular, fiscalizar e ofertar um serviço público de qualidade à população”, destacou.

Na oportunidade, o presidente ainda falou sobre os avanços, conquistas e ações desenvolvidas pela agência mato-grossense. “Estamos com uma série de melhorias em nosso transporte estadual. Uma delas é a criação do selo de qualidade regulatória, um qrcode que possibilita que qualquer munícipe seja um fiscal do transporte público”, disse.

Nespolo destacou a importância dos incentivos do Governo de Mato Grosso no setor. “Temos também a reforma da infraestrutura do terminal rodoviário, com uma área de embarque maior e a construção de um elevador que dará mais acessibilidade a quem precisa”, finalizou o presidente.

Acompanhe a entrevista completa do 14º episódio do podcast, no Youtube e Spotify.

Fonte: GOV MT