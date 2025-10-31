Sinop implanta na educação municipal projeto do TJ-MT de combate à violência contra mulher

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Educação, recebeu a desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT) e coordenadora Estadual da Mulher do TJ-MT, Maria Erotides Kneip, para dar o pontapé inicial ao projeto “A escola ensina, a mulher agradece”, desenvolvido pelo órgão de justiça na educação. O encontro aconteceu na manhã de hoje (31), no Centro de Formação Continuada da Rede Municipal de Ensino (Ceforme) com a presença de diretores, coordenadores e professores do município.A desembargadora explica que o projeto foi trazido para Sinop atendendo ao pedido oficializado pelo prefeito Roberto Dorner.

“Nós estivemos aqui em Sinop no mês de agosto e nós estivemos na Prefeitura, numa reunião com o prefeito. E ele colocou de uma forma muito clara: “eu quero que Sinop, pelas suas escolas municipais, participe do projeto”. É um prefeito que tem uma visão de futuro, uma visão que é através da escola que a gente modifica o ambiente, que a gente traz conhecimento e traz ressignificação para aquilo que é a violência que acontece nas casas. E cumprindo esse desejo do prefeito, o Tribunal de Justiça está aqui hoje para fazer essa capacitação”, comentou ela.

A secretária de Educação, Salete Rodrigues, explica que hoje o foco foi transmitir à rede educacional como o projeto funcionará na prática, mas esclarece que as ações de conscientização serão desenvolvidas dentro da sala de aula, com auxílio dos professores, coordenadores e diretores escolares, por meio da forma com que a criança consiga se expressar. O trabalho tem foco nos alunos do primeiro ao quinto ano e permanecerá até ao fim do ano.

“São as crianças do primeiro ao quinto ano, então vai ter desenho, música, poesia, redação, vídeos, a forma com que a criança consiga se expressar. Então a linguagem que ela conseguir usar para se expressar, para falar sobre isso, é o que traz o projeto. Ele vai ficar agora aqui na rede até o fim do ano. Os professores terão um prazo ali para planejar, para colocar dentro do planejamento escolar esse projeto”, explicou ela.

O evento contou, também, com a presença da juíza da 2ª Vara Criminal de Sinop, Rosângela Zacarkim dos Santos, que avaliou positivamente a ação, destacando que a mesma contribuirá satisfatoriamente para o combate imediato das agressões nos lares e, também, da construção de uma sociedade mais consciente e combatente a essa prática, dita por ela como: “arraigada” na sociedade.

“Esse projeto é de suma importância porque ele busca a formação do ser humano, a formação do menino, da menina. Na mudança de mentalidade, na mudança de uma cultura que já vem sendo, arraigada, há muito tempo, a cultura da violência, a cultura do machismo. E a gente trabalhando com esse menino, com essa menina, certamente nós vamos ter reflexos imediatos já, mas também a longo prazo, na vinda de uma geração melhor, uma geração que encare a violência com o desprezo que ela merece, que não adira a violência”, avaliou ela.

A juíza destaca ainda que o Brasil é, sabidamente, um país cristão, mas que ocupa hoje a quinta colocação no ranking mundial de violência. Para ela, o projeto contribuirá para que os valores cristãos sejam repassados, verdadeiramente, aos lares sinopenses.

“Como que eu não consigo conectar a minha cultura cristã no meu lar, na hora de tratar o meu companheiro, a minha companheira, o meu filho? Então nós precisamos trabalhar, arraigar no coração da criança que isso deve ser mudado. E esse trabalho ela vai fazer ludicamente, vamos dizer, ela está brincando, ela está produzindo culturalmente, uma arte, e produzindo essa arte isso vai trabalhando no seu interior, porque ela tem que colocar o intelecto naquele trabalho, todas as suas aptidões. Eu creio que é indizível a importância. Desse trabalho e, para isso, nós precisamos do apoio da Secretaria de Educação Municipal, nós precisamos do apoio desses professores, coordenadores, diretores, para levar a efeito esse trabalho”, expressou.

Concurso

A desembargadora Maria Erotides explica que as atividades desenvolvidas dentro da escola concorrerão a um concurso a nível municipal e estadual. As três melhores atividades de Sinop concorrerão outras seis desenvolvidas pelas escolas dos municípios de Cuiabá e Rondonópolis. A ação é para incentivar os alunos a expressarem o que entendem por violência doméstica.

“Colocaremos Sinop junto com Rondonópolis e Cuiabá no ranking das disputas dos melhores trabalhos de expressões culturais no enfrentamento da violência doméstica contra a mulher. A expressão cultural do projeto se faz assim: crianças aqui, da primeira série até a quinta, elas vão expressar o que elas entendem por violência doméstica contra a mulher. E elas vão dizer as formas de violência, como vencer isso, como se posicionar, o que isso significa para elas. E vão se expressar através de desenhos, de redações, de poesias, de vídeos, de clipes, e haverá um concurso dos três melhores de cada escola, das escolas participantes. Depois nós vamos fazer uma fase municipal de melhores de cada escola. Os três melhores de Sinop, em cada expressão, e depois nós vamos levar para uma fase de concorrência entre os municípios participantes e, então teremos os três melhores de cada categoria no estado de Mato Grosso”, explicou ela.