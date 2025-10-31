CIDADES
Sinop implanta na educação municipal projeto do TJ-MT de combate à violência contra mulher
A desembargadora explica que o projeto foi trazido para Sinop atendendo ao pedido oficializado pelo prefeito Roberto Dorner.
“Nós estivemos aqui em Sinop no mês de agosto e nós estivemos na Prefeitura, numa reunião com o prefeito. E ele colocou de uma forma muito clara: “eu quero que Sinop, pelas suas escolas municipais, participe do projeto”. É um prefeito que tem uma visão de futuro, uma visão que é através da escola que a gente modifica o ambiente, que a gente traz conhecimento e traz ressignificação para aquilo que é a violência que acontece nas casas. E cumprindo esse desejo do prefeito, o Tribunal de Justiça está aqui hoje para fazer essa capacitação”, comentou ela.
A secretária de Educação, Salete Rodrigues, explica que hoje o foco foi transmitir à rede educacional como o projeto funcionará na prática, mas esclarece que as ações de conscientização serão desenvolvidas dentro da sala de aula, com auxílio dos professores, coordenadores e diretores escolares, por meio da forma com que a criança consiga se expressar. O trabalho tem foco nos alunos do primeiro ao quinto ano e permanecerá até ao fim do ano.
“São as crianças do primeiro ao quinto ano, então vai ter desenho, música, poesia, redação, vídeos, a forma com que a criança consiga se expressar. Então a linguagem que ela conseguir usar para se expressar, para falar sobre isso, é o que traz o projeto. Ele vai ficar agora aqui na rede até o fim do ano. Os professores terão um prazo ali para planejar, para colocar dentro do planejamento escolar esse projeto”, explicou ela.
O evento contou, também, com a presença da juíza da 2ª Vara Criminal de Sinop, Rosângela Zacarkim dos Santos, que avaliou positivamente a ação, destacando que a mesma contribuirá satisfatoriamente para o combate imediato das agressões nos lares e, também, da construção de uma sociedade mais consciente e combatente a essa prática, dita por ela como: “arraigada” na sociedade.
“Esse projeto é de suma importância porque ele busca a formação do ser humano, a formação do menino, da menina. Na mudança de mentalidade, na mudança de uma cultura que já vem sendo, arraigada, há muito tempo, a cultura da violência, a cultura do machismo. E a gente trabalhando com esse menino, com essa menina, certamente nós vamos ter reflexos imediatos já, mas também a longo prazo, na vinda de uma geração melhor, uma geração que encare a violência com o desprezo que ela merece, que não adira a violência”, avaliou ela.
A juíza destaca ainda que o Brasil é, sabidamente, um país cristão, mas que ocupa hoje a quinta colocação no ranking mundial de violência. Para ela, o projeto contribuirá para que os valores cristãos sejam repassados, verdadeiramente, aos lares sinopenses.
“Como que eu não consigo conectar a minha cultura cristã no meu lar, na hora de tratar o meu companheiro, a minha companheira, o meu filho? Então nós precisamos trabalhar, arraigar no coração da criança que isso deve ser mudado. E esse trabalho ela vai fazer ludicamente, vamos dizer, ela está brincando, ela está produzindo culturalmente, uma arte, e produzindo essa arte isso vai trabalhando no seu interior, porque ela tem que colocar o intelecto naquele trabalho, todas as suas aptidões. Eu creio que é indizível a importância. Desse trabalho e, para isso, nós precisamos do apoio da Secretaria de Educação Municipal, nós precisamos do apoio desses professores, coordenadores, diretores, para levar a efeito esse trabalho”, expressou.
Concurso
A desembargadora Maria Erotides explica que as atividades desenvolvidas dentro da escola concorrerão a um concurso a nível municipal e estadual. As três melhores atividades de Sinop concorrerão outras seis desenvolvidas pelas escolas dos municípios de Cuiabá e Rondonópolis. A ação é para incentivar os alunos a expressarem o que entendem por violência doméstica.
“Colocaremos Sinop junto com Rondonópolis e Cuiabá no ranking das disputas dos melhores trabalhos de expressões culturais no enfrentamento da violência doméstica contra a mulher. A expressão cultural do projeto se faz assim: crianças aqui, da primeira série até a quinta, elas vão expressar o que elas entendem por violência doméstica contra a mulher. E elas vão dizer as formas de violência, como vencer isso, como se posicionar, o que isso significa para elas. E vão se expressar através de desenhos, de redações, de poesias, de vídeos, de clipes, e haverá um concurso dos três melhores de cada escola, das escolas participantes. Depois nós vamos fazer uma fase municipal de melhores de cada escola. Os três melhores de Sinop, em cada expressão, e depois nós vamos levar para uma fase de concorrência entre os municípios participantes e, então teremos os três melhores de cada categoria no estado de Mato Grosso”, explicou ela.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
CIDADES
Prefeito de Sinop vistoria obras de cascalhamento no Residencial Camping Club
Durante a visita, o prefeito acompanhou de perto os serviços de cascalhamento, patrolamento e compactação do solo, etapas fundamentais para assegurar a durabilidade do trabalho. Ele destacou que a Prefeitura assumiu o compromisso de transformar as condições do bairro, atendendo uma reivindicação antiga dos moradores.
Segundo o prefeito Roberto Dorner, a administração municipal tem se empenhado para solucionar os problemas enfrentados no Camping Club desde que o município assumiu a responsabilidade pela área. “Temos o compromisso com os moradores da região de que nós vamos cascalhar todo o bairro para que na chuva não dê atoleiro aqui dentro. Estamos fazendo esse trabalho com equipes divididas em vários pontos. Perdemos muito tempo com a estrada da Selene e agora estamos distribuindo os caminhões em vários lugares”, explicou.
O gestor reforçou que o município tem atuado não apenas na melhoria das vias, mas também na limpeza e na organização do bairro. “Desde que assumimos o Camping Club, foi realizada também a limpeza completa no bairro. Foram retirados muitos caminhões de lixo aqui e algumas pessoas continuam jogando lixo na rua. Temos que trabalhar juntos para garantir mais qualidade neste local, então contamos com a colaboração de todos os moradores. Assumimos esse dever como Prefeitura e nós vamos, no ano que vem, investir e trabalhar mais ainda na infraestrutura desse bairro”, acrescentou Dorner.
Desde que a prefeitura de Sinop assumiu a gestão do bairro Camping Club, que deixou de ser um loteamento fechado e passou a ter infraestrutura pública, o bairro tem recebido atenção especial da atual gestão com foco nas melhorias. No dia 19 de setembro, a Prefeitura articulou com a Viação Rosa Sinop a implantação de pontos de ônibus dentro do bairro, o que ampliou o acesso dos moradores ao transporte público. A medida integrou o residencial às linhas regulares Terminal – ADM e Terminal – Atlântica, com novos horários de saída e retorno.
Ainda em setembro, no dia 30, equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos iniciaram um mutirão de limpeza que percorreu todas as ruas do bairro. Foram retirados entulhos e lixos descartados irregularmente, além de melhorias nos canteiros centrais e margens das vias.
Já no dia 6 de outubro, a terceira etapa de intervenções foi iniciada com o cascalhamento e nivelamento das ruas. Máquinas como patrolas, caminhões-caçamba e pás-carregadeiras estão mobilizadas para atender o bairro e garantir melhores condições de tráfego.
Durante a vistoria, o prefeito também aproveitou para conversar com moradores e ouvir sugestões e demandas. O morador Arildo Faria destacou a importância da presença do gestor e reconheceu os avanços alcançados. “Foi legal e bacana receber a visita do prefeito na minha casa, que veio aqui olhar a situação que vivemos. É gratificante. Até agora houve uma melhoria muito boa no bairro por parte da Prefeitura. Faz pouco tempo que moro aqui e estou vendo os avanços em relação à limpeza, o investimento no bairro, as melhorias das ruas, o ônibus que agora passa em frente à minha casa. Isso ajuda muito”, afirmou.
Arildo reforçou ainda a expectativa dos moradores em relação às próximas etapas das obras. “Esperamos mais melhorias para o nosso bairro, como o asfalto e o esgoto. Conversamos com o prefeito e falamos do que precisamos. Vamos acreditar no trabalho da Prefeitura, porque Sinop é uma cidade grande e tem muito espaço para ser cuidado”, completou.
As ações de infraestrutura no Residencial Camping Club fazem parte do plano da Prefeitura de Sinop para garantir melhores condições de moradia, mobilidade e saneamento nos bairros. O município pretende dar continuidade às obras e ampliar os investimentos em 2026.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
CIDADES
História de coragem e prevenção: o relato de Márcia sobre o câncer de mama
Nesse contexto, a instituição recebeu Márcia Spinola Silva, paciente da rede municipal de saúde e sobrinha da segurada do Previ, Luzia Françoso, que compartilhou sua experiência como forma de orientação e incentivo a outras mulheres. Aos 49 anos, Márcia foi diagnosticada com câncer de mama após identificar alterações em seu corpo, demonstrando a importância do autoconhecimento e do acompanhamento médico regular para a detecção precoce da doença.
De acordo com Márcia, a busca pela ajuda médica demorou e, após uma série de exames, recebeu a confirmação da doença: carcinoma ductal invasivo inflamatório na mama direita. “O médico me falou que teria que passar por quimioterapia, depois uma mastectomia, radioterapia e, posteriormente, caso eu desejasse, uma reconstrução mamária. O maior medo foi saber que eu perderia a mama. Mas, ao mesmo tempo, compreendi que o essencial era preservar a vida”, conta.
Atualmente em tratamento, Márcia já realizou seis das oito sessões de quimioterapia, com intervalos de 21 dias entre elas. Os efeitos colaterais, como náuseas, inchaço e fadiga, foram desafiadores, mas não a impediram de continuar com seus compromissos. “Decidi não deixar de fazer nada do que já fazia. Continuei trabalhando, estudando e mantendo a rotina, apenas ajustando quando necessário. Isso me ajudou a seguir firme.”
Ela ressalta que o apoio da família, dos amigos e da empresa onde trabalha foi fundamental para atravessar os momentos mais difíceis. “O suporte emocional faz toda a diferença. Quando a gente sente que não está sozinha, a força vem de dentro e de fora. No meu trabalho, sou pedagoga e geógrafa, eles compreenderam muito bem quando eu falei que não me ausentaria das atividades, apenas em algum momento que necessitasse”, comentou.
Durante o tratamento, Márcia também passou a olhar com mais atenção para o autocuidado e a alimentação. Ela adotou hábitos mais saudáveis, eliminou alimentos que causavam desconforto e reforçou a importância de práticas diárias que promovam o bem-estar. “Hoje entendo que cuidar da saúde vai muito além de tratar uma doença. É um compromisso com a vida.”
O alerta
Em sua fala, ela faz um apelo especial às mulheres, principalmente as mais jovens: “Não esperem chegar aos 40 anos para fazer os exames. É importante fazer o exame de toque, façam o autoexame, insistam com seus médicos. A detecção precoce salva vidas”.
Ao ser questionada sobre as campanhas do Outubro Rosa, Márcia acredita que campanhas de prevenção são fundamentais — e que a conscientização precisa ser constante, durante todo o ano. “Antes se falava mais no mês de outubro. Agora, felizmente, vemos essa conversa acontecer o tempo todo. Isso é muito importante, porque a prevenção precisa ser uma rotina”, avalia ela.
Mensagem
Ao final, ela deixa uma mensagem de esperança para todas as pessoas que enfrentam o câncer: “Não desistam da vida, dos projetos e dos sonhos. O tratamento é uma fase, não é para sempre. Depois dele, vem um novo florescer — com mais força, mais gratidão e mais amor pela vida”, disse.
O Previ Sinop agradece à Márcia por sua coragem em compartilhar essa experiência pessoal e inspiradora. Histórias como a dela nos lembram da importância do cuidado, da informação e da prevenção — pilares fundamentais para a saúde e o bem-estar de todos.
Dados do Inca
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (inca) o câncer de mama é o tipo mais incidente entre as brasileiras (excluindo o de pele não melanoma) e a principal causa de morte por câncer na população feminina. São estimados 73.610 novos casos em 2025 e, em 2023, foram registrados mais de 20 mil óbitos decorrentes da doença. A novidade da publicação está em consolidar e analisar dados atualizados de diferentes fontes do Sistema Único de Saúde (SUS), permitindo identificar avanços, desigualdades regionais e gargalos na linha de cuidado.
Em relação às faixas etárias, o levantamento mostra uma tendência positiva: entre 2000 e 2023, houve redução proporcional na mortalidade por câncer de mama na população feminina de 40 a 49 anos.
Ao longo de 2024, o SUS realizou 4,4 milhões de mamografias, das quais 4 milhões foram exames de rastreamento em mulheres sem sintomas — mais de 1 milhão delas fora da faixa etária até então recomendada para esse tipo de procedimento (50 a 69 anos). Acesse o folheto atualizado Câncer de mama: vamos falar sobre isso?
Acesso
Todas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), são portas de entrada para o diagnóstico e tratamento da doença.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Controle judicial da gestão pública e direito comparado são debatidos durante MBA em Gestão de Cidades do TCE-MT
Amazônia Legal: Visita técnica da Comissão Fundiária do TJMT é reconhecida como boa prática
O terremoto de Lisboa de 1755: a Vila de Cuiabá auxilia a reconstrução da capital do Império
Acordo de R$ 3 mi coloca fim à ação ambiental em trâmite há 27 anos
Cejuscs de MT também realizarão audiências de interesse público na Semana Nacional da Conciliação
Segurança
Polícia Civil prende em flagrante autor de roubos em lojas femininas da Capital
Um homem apontado como autor de uma série de roubos em uma loja de roupas femininas na Capital foi preso...
Polícia Civil orienta consumidores a não pegar corridas fora de aplicativos para show do Guns
A Polícia Civil estará na Arena Pantanal, na noite desta sexta-feira (31.10), como parte da segurança do show da banda...
Polícia Civil prende homem contumaz em furtos e roubos em estabelecimentos comerciais
Um homem contumaz em crimes de roubo foi novamente preso pela Polícia Civil, em ação da Delegacia Especializada de Roubos...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
MATO GROSSO6 dias atrás
Polícias Civil e Militar prendem autor de feminicídio e homicídio de casal em Marcelândia
-
ELEIÇÕES7 dias atrás
Posto Eleitoral de Porto Estrela atenderá em horário estendido neste fim de semana e feriado
-
JUSTIÇA5 dias atrás
Tribunal de Justiça acompanha aplicação do Exame Nacional da Magistratura em Cuiabá
-
Saúde7 dias atrás
Metanol: 58 casos confirmados de intoxicação após consumo de bebidas alcoólicas
-
Várzea Grande4 dias atrás
Servidoras do Pronto-Socorro passam por momento de cuidado, acolhimento e conscientização
-
Várzea Grande5 dias atrás
Davi Almeida Franco
-
TCE MT7 dias atrás
Contas de Juína e Rondolândia recebem parecer favorável à aprovação
-
JUSTIÇA5 dias atrás
Comarca de Pedra Preta celebra 35 anos de compromisso e dedicação à Justiça