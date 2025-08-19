CIDADES
Sinop participa e apresenta 6 propostas na etapa estadual da Conferência das Cidades
“É uma grande responsabilidade para Sinop estar presente na 6ª Conferência Estadual das Cidades, trazendo propostas que nasceram do diálogo com a população e com os diferentes setores da sociedade. Esse é um espaço estratégico para garantir que nossas demandas em habitação, mobilidade e sustentabilidade sejam ouvidas e integradas às políticas públicas que vão impactar o futuro das cidades brasileiras”, avaliou a secretária, Scheila Pedroso.
Das propostas aprovadas na 2ª Conferência Municipal das Cidades, em Sinop, do eixo I, denominado de “Articulação entre os principais setores urbanos com o planejamento das políticas públicas”, Sinop apresenta a primeira que aborda políticas públicas para energia limpa e/ou renovável para habitações de interesse social já implementadas no município. A justificativa apresentada pelo grupo foi “a necessidade de promover a justiça energética, reduzir a vulnerabilidade socioeconômica das famílias de baixa renda e contribuir para o cumprimento das metas de sustentabilidade ambiental”, diz trecho do documento.
A segunda proposta sugere ampliar a Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS) com foco na elaboração de projetos técnicos integrados que contemplem a regularização fundiária, a melhoria da qualidade habitacional e a captação de recursos junto ao Governo Federal. A ideia justificada defende que a ampliação “associada à promoção de moradias sustentáveis em núcleos urbanos bem localizados, é uma estratégia essencial para enfrentar os desafios habitacionais enfrentados por famílias de baixa renda no município”, diz outro trecho do documento.
No eixo II, denominado de “Gestão Estratégica e Financiamento”, a secretaria apresenta, também, duas propostas. A primeira propõe a criação de um Fundo Nacional de Urbanização Inteligente (FNU-I). O grupo justifica que “as cidades médias, como Sinop, crescem aceleradamente, mas carecem de mecanismos financeiros modernos. O FNU-I seria um fundo federal voltado ao financiamento de tecnologias urbanas (monitoramento, sensores, mobilidade); planejamento territorial preditivo; apoio técnico para cidades não-metrópoles”, diz o trecho da proposição.
A segunda propõe o desenvolvimento e implementação de uma política integrada de mobilidade urbana sustentável com a criação de mecanismos de incentivo financeiro por meio de repasses da união para cidades com crescimento acelerado, priorizando a implantação de infraestrutura que promova a integração entre modais, como terminais de transporte coletivo urbano interligados a bicicletários e a criação de ciclovias em todas as avenidas, incentivando o uso de veículos menos poluentes.
O grupo justifica que a o crescimento acelerado dos centros urbanos dessas cidades, incluindo Sinop, “tem ampliado os desafios relacionados à mobilidade, especialmente em municípios de médio porte que enfrentam rápida expansão sem o devido planejamento da infraestrutura viária e dos sistemas de transporte coletivo”, diz o documento que acrescenta ainda que “a implantação de terminais integrados com bicicletários promove o uso combinado de modais, facilitando o deslocamento diário da população, principalmente de quem reside em áreas periféricas. Já a obrigatoriedade de ciclovias em todas as avenidas garante segurança aos ciclistas, incentiva hábitos de vida mais saudáveis, reduz a dependência do transporte motorizado individual e contribui para a redução da emissão de gases de efeito estufa”.
No eixo III, denominado de “Grandes temas transversais”, a primeira proposta visa implantar políticas públicas voltadas à gestão sustentável das águas pluviais por meio da criação de pontos de retenção nas edificações e da implementação de soluções baseadas na natureza, como jardins de chuva que servirão de sumidouros urbanos. A justificativa do grupo também passa pelo crescimento acelerado das cidades do porte de Sinop.
“O crescimento urbano acelerado e a impermeabilização excessiva do solo têm intensificado os problemas de alagamentos, erosão, poluição hídrica e sobrecarga dos sistemas de drenagem nas cidades brasileiras”, diz trecho do documento.
A proposta dois incentiva a pequenos ambientes de esporte, cultura e lazer, buscando que os espaços sejam destinados a cursos profissionalizantes, bem como a ocupar o tempo do jovem para ações de aprimoramento pessoal, buscando reduzir a longo prazo a criminalidade, buscando locação de recursos públicos. O motivo, segundo o grupo, é que “a ausência de espaços públicos qualificados para o uso do tempo livre e a falta de acesso a atividades culturais e formativas estão diretamente relacionadas ao aumento da evasão escolar, ao desemprego juvenil e, consequentemente, à exposição de jovens à criminalidade”, diz trecho do documento.
Representando o município participam do evento a secretária de Planejamento Urbano e Habitação, Scheila Pedroso; a coordenadora do Departamento de Habitação, Cristiane Resplandes; a coordenadora do setor de Planejamento Estratégico da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, Alexandra Berté; a diretora do setor de Planejamento Estratégico da Secretaria de Governo, Damaris Bento.
Representando os movimentos sociais e entidades participam Juliano Heberle (sociedade civil), Daniela Melhorança (Unesin), Luender Thiago (sociedade civil) e José Wladimir Nascimento (União Sinopense das Associações Comunitárias).
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Cerca de mil estudantes participam de palestras sobre meio ambiente em Sinop
O trabalho é resultado de uma parceria entre a SMMADS, Secretaria de Educação, Corpo de Bombeiros, Águas de Sinop, Diretoria Regional de Educação (DRE), Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Associação de Apicultores e as próprias escolas. O objetivo é sensibilizar crianças e adolescentes sobre a importância da preservação ambiental e incentivar a formação de novos defensores da natureza.
De acordo com o coordenador de Educação Ambiental do município, Sérgio Corbelino, a iniciativa busca despertar uma consciência sustentável nas novas gerações. “Trabalhar sobre o meio ambiente é uma ação essencial para proporcionar mais qualidade de vida no nosso município. Informamos, orientamos e formamos novos protetores ambientais, pois é da base que surgem as mudanças. Temos certeza de que esse trabalho refletirá em uma população mais consciente sobre a importância ambiental em Sinop, no estado e em toda a região”, destacou.
Entre as palestras realizadas, os temas abordaram queimadas, biodiversidade e cuidados com os animais silvestres do Parque Florestal. O capitão Anderson Amaral, do 4º Batalhão de Bombeiros Militar, explicou que a prevenção às queimadas deve ser compreendida como responsabilidade coletiva. “Abordamos sobre o período proibitivo de queimadas, os riscos e consequências do uso irregular do fogo, tanto para as pessoas quanto para a fauna e flora, além das consequências jurídicas caso as pessoas sejam flagradas utilizando fogo de forma irregular. Esse compartilhamento de informações é importante, pois forma jovens conscientes e preparados para contribuir com a sociedade”, disse.
Já a professora mestre, Karolyna Luz, trabalhou o tema biodiversidade com estudantes da Emeb. Simão Flach. Ela explicou como a diversidade de espécies garante equilíbrio ambiental e afeta diretamente a alimentação humana. “Mostrei a relação entre polinizadores, plantas e animais, reforçando como a biodiversidade mantém o ciclo natural de reprodução e sobrevivência. Esse entendimento é fundamental para que as crianças percebam a ligação entre o ambiente natural e a nossa alimentação diária”, relatou.
No Colégio Regina Pacis, a professora doutora Elaine Dione, da UFMT, ministrou a palestra sobre os animais do Parque Florestal. Ela destacou a importância de observar os elementos da natureza sem interferir negativamente. “As crianças compreenderam que alimentar animais silvestres não contribui para a saúde deles e que o parque é um espaço de contemplação e aprendizado. Houve grande participação e interesse, o que mostra a relevância do tema”, explicou.
O coordenador de Educação Ambiental reforçou que as atividades envolvem não apenas informação, mas também estímulo à prática cidadã. Segundo ele, a continuidade do projeto é essencial para consolidar a consciência ambiental. “É um trabalho de médio e longo prazo e acreditamos que, ao final da gestão, teremos pessoas mais engajadas e multiplicadoras dessa causa”, completou.
A programação segue durante a semana. Nesta quarta-feira (20), a Emeb. Aleixo Schinatto recebe a palestra “Abelhas e sua importância ao biossistema”, às 8h e às 14h30, em parceria com a Associação de Apicultores. Na quinta-feira (21), a Emeb. Jurandir de Mesquita recebe a palestra “Saneamento básico e sua importância para o meio ambiente”, também às 8h e às 14h30, em parceria com a empresa Águas de Sinop. Ainda na quinta, a Emeb. de Tempo Integral Ivete Maria Crotti Dorner recebe a palestra “Os animais, seus cuidados e alimentação no Parque Florestal”, em parceria com a UFMT.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Prefeito faz vistoria em obras do novo CEM; entrega está próxima
A nova unidade está sendo erguida em uma área de 4.400 m², situada entre as ruas Seringueiras e Sapotis, nos fundos do Ganha Tempo, no Jardim Botânico. Durante a vistoria, o chefe do Executivo Municipal destacou, ainda, o compromisso da administração com a melhoria contínua dos serviços de saúde, ressaltando a importância da nova estrutura para ampliar e qualificar o atendimento à população.
Com mais de 1.000 m² de área construída, o novo CEM contará com 14 consultórios médicos com banheiro, além de salas de administração, ultrassonografia, sutura, esterilização, vestiários, cozinha, lavanderia e demais espaços essenciais ao funcionamento da unidade. O investimento total na obra é na ordem de R$ 5,2 milhões, entre recursos próprios da Prefeitura de Sinop e de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Juarez Costa.
O novo CEM oferecerá um amplo leque de especialidades médicas, com regulação e gestão de vagas em áreas como psicologia, nutricionista, ortopedia, cirurgia geral, urologia, reumatologia, endocrinologia, neurologia, pediatria, ginecologia, oftalmologia, psiquiatria, nefrologia e cardiologia. Além disso, serão realizados procedimentos simples.
Atualmente, o CEM funciona em um imóvel alugado na Avenida das Sibipirunas, na região central, e realiza cerca de 2 mil atendimentos mensais. Com a nova sede, a expectativa é oferecer um ambiente mais moderno, amplo e adequado tanto para os profissionais quanto para os pacientes.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
