Sinop sedia 2º Workshop Estadual da Sema sobre Segurança de Barragens
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) realiza, nesta quarta-feira (3.9), o 2º Workshop Estadual sobre Segurança de Barragens. O evento, que tem como objetivo ampliar o conhecimento e difundir informações técnicas e normativas sobre o tema, será realizado das 8h30 às 17h, no auditório da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), em Sinop.
Voltado a profissionais da área, estudantes, empreendedores e demais interessados, o workshop representa uma oportunidade de diálogo técnico entre comunidade, órgãos públicos, responsáveis técnicos e empreendedores. Além disso, apresenta ao público externo o trabalho desenvolvido pela Sema por meio da Gerência de Segurança de Barragens.
De acordo com Fernando de Almeida Pires, gerente de Segurança de Barragens da Sema, a iniciativa é essencial para consolidar essa prática no estado.
“É importante difundir essa cultura de segurança de barragens, que é ainda nova no estado, discutir a importância em Mato Grosso, o quanto as pessoas podem ser afetadas caso algo aconteça. O setor tem o objetivo de mitigar os riscos de alguma interferência nas barragens que possa atingir a população”, destacou.
Essa iniciativa integra a preparação para o 3º Simpósio Estadual sobre Segurança de Barragens – MT. Após Sinop, a próxima edição do workshop será realizada no município de Água Boa, no dia 24 de setembro.
O projeto é promovido pela Sema, em parceria com o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de Mato Grosso (Ibape-MT). O evento é gratuito, presencial e segue com inscrições abertas pelo link
Serviço:
Data: 3 de setembro de 2025
Local: Auditório da UNEMAT – Campus Universitário de Sinop, Sinop/MT
Modalidade: Presencial
Evento gratuito
*Texto com supervisão de Renata Prata
Fonte: Governo MT – MT
Corpo de Bombeiros combate 35 incêndios florestais nesta segunda-feira (1º)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu quatro incêndios florestais e mantém controlados 13 focos ativos nas últimas 24 horas. As equipes continuam, nesta segunda-feira (1º.09), atuando diretamente no combate a 35 incêndios florestais em diversas regiões do Estado.
Os incêndios florestais extintos estavam nos municípios de Santo Antônio de Leverger, com dois focos combatidos, além de Barão de Melgaço e Rosário Oeste.
Já focos ativos controlados, que não apresentam mais risco imediato de propagação por estarem contidos dentro de um perímetro seguro, estão localizados nos seguintes municípios: Nossa Senhora do Livramento, com dois focos ainda em monitoramento; Cláudia, com dois focos monitorados; Comodoro, com dois focos em monitoramento; São José do Rio Claro, Barra do Garças, Água Boa, São José do Xingu, Confresa, Cocalinho, Cáceres, que registram um foco cada, todos sob monitoramento contínuo.
Além disso, as equipes seguem atuando intensamente no combate aos incêndios florestais nos municípios de Chapada dos Guimarães, na região do Aguaçu, em Nossa Senhora do Livramento, Planalto da Serra, Alto Garças, Guiratinga, Santo Antônio de Leverger, Nova Maringá, Sinop, Vila Rica, Cocalinho, Água Boa, Colniza, Juara, Barra do Bugres, Aripuanã, Porto dos Gaúchos, Novo Mundo, Nova Bandeirantes, Peixoto de Azevedo, Nova Canaã do Norte e Vila Bela da Santíssima Trindade.
Os esforços também seguem nos municípios de Colniza, Guarantã do Norte, Marcelândia, Alta Floresta e Torixoréu, onde as equipes combatem dois focos ativos distintos em cada município, além de Nova Bandeirantes, onde as equipes combatem três focos ativos.
As ações estão igualmente concentradas no Assentamento Passa Vinte, localizado entre General Carneiro e Barra do Garças. Nesta última ocorrência, embora o Corpo de Bombeiros Militar atue na área, trata-se de uma região federal vinculada ao Programa de Assentamento da Reforma Agrária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).
A atuação da corporação ocorre de maneira emergencial e excepcional, em razão do risco imediato às famílias, moradias e atividades produtivas locais, cuja integridade não poderia aguardar providências federais. Paralelamente, já foi formalizado pedido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) para que direcione suas equipes de resposta.
Em todos os locais, as ações contam com a atuação direta das equipes em campo, além do apoio de máquinas pesadas, caminhões-pipa, aeronaves e helicóptero que reforçam o combate às chamas. As operações são realizadas de forma ininterrupta, com foco na contenção dos incêndios e na proteção de vidas, propriedades rurais e do meio ambiente.
As ações contam com o apoio do Grupo de Aviação Bombeiro Militar (GAvBM), da Defesa Civil do Estado e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), além da Polícia Militar, que atuam de forma integrada para garantir uma resposta rápida e eficaz às ocorrências.
Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 96 focos de calor ativos em todo o estado, incluindo os que estão em combate e controlados. Desse total, 72 são incêndios florestais, sendo 18 em terras indígenas. Outros 24 focos restantes correspondem a queimadas irregulares.
As ocorrências de focos de incêndio em terras indígenas incluem: três focos na Terra Indígena Parabubure, em Campinápolis; três focos na Terra Indígena Zoró, em Rondolândia; dois focos na Terra Indígena Marechal Rondon, em Paranatinga; dois focos na Terra Indígena Capoto/Jarina, em Peixoto de Azevedo; dois focos na Nambikwara, em Comodoro; dois focos na Indígena São Marcos, em Barra do Garças.
Os focos também são registrados nos seguintes locais: um foco na Terra Indígena Areões, em Nova Nazaré; um foco na Terra Indígena Pimentel Barbosa, em Canarana; um foco na Terra Indígena Tapirapé Karaja, Santa Terezinha; e um foco na Terra Indígena Ubawawe, em Santo Antônio do Leste.
No caso de áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar não foi acionado.
Fiscalização – Operação Infravermelho
Os outros 24 focos de calor decorrentes do uso irregular do fogo estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Incêndios extintos
Desde o início do período proibitivo de uso do fogo em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros já extinguiu 175 focos ativos, entre incêndios florestais e queimadas irregulares em 105 municípios.
Os municípios são: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do Garças, Barão de Melgaço, Bom Jesus do Araguaia, Cáceres, Campinápolis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista D’Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Denise, Diamantino, Feliz Natal, Figueirópolis do Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Jauru, Juara, Juscimeira, Juína, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranatinga, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto Esperidião, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio de Leverger, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados 137 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desses, 84 estão na Amazônia, 47 no Cerrado e seis no Pantanal. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro. Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano.
Em caso de qualquer indício de incêndio florestal, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).
Fonte: Governo MT – MT
MT tem redução histórica de focos de calor
Mato Grosso encerrou o mês de agosto com o menor número de focos de calor já registrado na série histórica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE/BD Queimadas). A redução foi de 75% em relação à média dos últimos 27 anos e reforça a necessidade de que a população mantenha atitudes conscientes e colaborativas na prevenção de incêndios florestais.
De acordo com dados do INPE, Mato Grosso registrou 2.322 focos de calor no mês de agosto, bem abaixo da média histórica de 9.341 focos para o mês. Na comparação com o mesmo período de 2024, a queda foi ainda mais significativa, chegando a 87%. Essa redução ocorreu mesmo em meio a uma estiagem severa, que já ultrapassa 120 dias sem chuvas em algumas regiões, e à presença de ventos fortes, condições que favorecem a propagação do fogo.
O comandante-geral do CBMMT, coronel BM Flávio Glêdson Vieira Bezerra, afirmou que os números confirmam a efetividade da atuação dos bombeiros militares, bem como das políticas públicas implementadas e da integração entre os órgãos públicos e o setor produtivo no combate aos incêndios florestais.
“Mato Grosso demonstra que, com planejamento, investimento e integração, é possível reduzir drasticamente os impactos dos incêndios florestais, protegendo vidas, comunidades e o patrimônio ambiental”, afirmou o comandante.
Prevenção
Mesmo com a redução significativa, a participação ativa da população segue sendo essencial para a prevenção de incêndios florestais e queimadas ilegais considerando os riscos ainda elevados da temporada de estiagem, de acordo com o tenente-coronel BM Rafael Ribeiro Marcondes, comandante do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA).
Ele reforça a necessidade de que a população colabore, denunciando práticas irregulares e respeitando as restrições impostas durante o período proibitivo. Em vigor desde 1º de julho, a medida proíbe o uso do fogo em todo o território estadual para fins de limpeza e manejo de áreas rurais.
“A redução nos focos de calor é um reflexo do esforço coletivo, mas ainda estamos em um período crítico e a responsabilidade compartilhada é fundamental para evitar o uso irregular do fogo, reduzir os danos ambientais e proteger vidas. A colaboração da população, com atitudes responsáveis e o cumprimento da legislação, é essencial para mantermos esse cenário positivo até o fim da estiagem”, enfatizou o tenente-coronel.
Investimentos
Além do apoio da população, o CBMMT continuará ampliando as ações integradas de prevenção e combate aos incêndios florestais. Entre as medidas já implementadas, destaca-se a Operação Infravermelho, que utiliza monitoramento remoto via satélite, operado pelo Batalhão de Emergências Ambientais. O objetivo é identificar áreas de risco e combater o uso irregular do fogo no estado, permitindo a responsabilização dos autores e a mitigação dos danos ambientais.
Já no combate em campo, o CBMMT dispõe de uma estrutura operacional robusta, com um efetivo de 1.420 bombeiros militares prontos para atuar durante a temporada de estiagem. Esse contingente é reforçado por 150 brigadistas estaduais temporários e 100 brigadistas municipais. A corporação também conta com 80 viaturas especializadas no combate a incêndios florestais, além de uma frota aérea ampliada, com até oito aeronaves operando simultaneamente, sendo duas próprias do CBMMT e seis contratadas pela Defesa Civil Estadual.
A atuação conjunta entre os bombeiros e parceiros também tem fortalecido a capilaridade e a eficiência da resposta. Um dos principais instrumentos dessa integração é o Sistema Integrado de Cadastro de Recursos para Apoio aos Incêndios Florestais (SICRAIF), que permite a mobilização rápida e eficaz de brigadistas, maquinários, propriedades, equipamentos e aeronaves. Atualmente, o sistema já conta com aproximadamente oito mil recursos cadastrados.
Todas essas medidas fazem parte do investimento de R$ 78 milhões que o Governo de Mato Grosso está destinando ao Corpo de Bombeiros Militar, com foco no fortalecimento da estrutura e da capacidade operacional da corporação. Esse aporte integra o total de R$ 125 milhões investidos pelo Estado em ações de combate aos incêndios florestais e de enfrentamento ao desmatamento ilegal em todo o território mato-grossense.
Fonte: Governo MT – MT
