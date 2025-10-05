CIDADES
Sinop vence todas as partidas do primeiro dia dos Jogos Abertos Mato-grossenses etapa regional
Na modalidade de handebol, a equipe masculina do Sinop disputou a primeira partida contra Paranaíta e venceu por 15 pontos de diferença. Sinop marcou 38 pontos e Paranaíta, 23. No feminino, Sinop venceu Ipiranga do Norte por 24 pontos a 21. Os jogos aconteceram às 19h30 e 20h30, respectivamente, no Ginásio Olímpico José Carlos Pasa, localizado no bairro Jardim Botânico.
No futsal, a primeira equipe de Sinop a entrar em quadra, foi a feminina, às 21h30, e disputou contra União do Sul, vencendo a partida por 1 a 0. A equipe masculina de Sinop entrou em quadra as 22h30, e disputou o jogo contra Lucas do Rio Verde. A vitória foi da equipe sinopense pelo placar de 3 a 1. Os dois jogos aconteceram, também, no Ginásio Olímpico José Carlos Pasa.
No basquete, a equipe feminina do Sinop entrou em quadra às 18h30 e disputou o jogo contra Sorriso, vencendo a partida pelo placar de 42 a 34 – foram 8 pontos de diferença. A equipe masculina jogou às 20h30 e competiu com Lucas do Rio Verde. Sinop venceu a partida por 53 a 40 – foram 13 pontos no placar de diferença. A partida foi disputada no Ginásio Antonio Evaristo Gomes, localizado no bairro Jardim Primaveras.
No vôlei Sinop também venceu com sobra. A equipe feminina entrou em quadra contra União do Sul, às 18h30, e venceu a partida por 2 sets a 0. Já a equipe masculina iniciou o jogo às 20h30 e venceu Santa Carmem, pelo mesmo placar. Ambos os jogos ocorreram no Ginásio Benedito Santiago, localizado no Setor Residencial Sul.
Com esses resultados, Sinop fechou a primeira rodada da etapa regional dos Jogos Abertos Mato-grossense invicto e segue firme no propósito que é classificar as equipes em todas as modalidades. Esses jogos fizeram parte da classificatória para a o mata-mata que acontece nesse domingo (05). Durante este sábado, as equipes voltaram a entrar em quadra, ainda em busca da classificatória. A tabela dos jogos de mata-mata e finais, deve ser divulgada pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer na madrugada desse domingo. Os jogos acontecem durante todo o dia.
Sinop é o município sede da região norte e centro norte do campeonato estadual. As disputas de basquete ocorrem no Ginásio Primaveras; de vôlei nos Ginásios Benedito Santiago e Luis Carlos Simon; de handebol será no Ginásio Olímpico José Carlos Pasa; de Futsal nos Ginásios Jaime Rovelli e Boa Esperança.
Campeonato
A competição que acontece até domingo (05), reúne 592 atletas e mais 87 profissionais da comissão técnica e apoio ao evento, promete movimentar o esporte e o município nos três dias intensos de competições. Estão inscritas 57 equipes de 16 municípios do centro norte e norte do estado de Mato Grosso.
O campeonato, etapa regional, é realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, em conjunto com a Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. Os campeões e vice-campeões de cada modalidade, garantirão vaga para etapa estadual.
A competição é disputada por times que representam os 16 municípios participantes e é composta por quatro modalidades esportivas. No basquetebol estão inscritas 10 equipes masculinas (100 atletas) e três femininas (30 atletas); no futsal disputam oito equipes masculinas (80 atletas) e nove femininas (90 atletas); no handebol são seis equipes masculinas (72 atletas) e cinco femininas (60 atletas). Já no voleibol disputarão a vaga oito equipes masculinas (80 atletas) e oito femininas (80 atletas).
Etapa Estadual
A etapa estadual dos Jogos Abertos Mato-grossenses de 2025 está programado para ocorrer entre os dias 14 e 16 de novembro, no município sede de Lucas do Rio Verde, para as modalidades de basquetebol e voleibol. Entre os dias 21 e 23 de novembro acontece a etapa estadual no município sede de Sorriso, para as modalidades de futsal e handebol.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
CIDADES
1ª Corrida do Idoso reúne mais de 450 participantes em celebração ao Dia do Idoso em Sinop
A corrida teve o objetivo de valorizar os idosos do município, promover o envelhecimento ativo e incentivar a convivência entre diferentes faixas etárias por meio da prática esportiva. Além de ser uma celebração, o evento também buscou fomentar a reflexão sobre qualidade de vida, autocuidado e inclusão social.
O percurso contou com três quilômetros de distância, saindo da Avenida dos Flamboyants, em frente à Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, passando pelas avenidas das Sibipirunas, dos Abacateiros, das Itaúbas e retornando ao ponto inicial. A corrida foi dividida em categorias por faixa etária, com destaque especial para a categoria 60+, que reuniu dezenas de participantes da terceira idade.
A secretária de Assistência Social, Sinéia Abreu, destacou que a iniciativa partiu do Conselho Municipal do Idoso e representa um marco para o município. “Essa primeira corrida é uma homenagem às pessoas idosas que atendemos nos nossos Cras [Centro de Referência de Assistência Social] e por meio de projetos do Fundo do Idoso. Essa é a primeira corrida de muitas. Tivemos inscrições esgotadas em poucas horas, o que mostra o quanto essa população busca atividades como essa”, afirmou.
O presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Mato Grosso, Isandir Rezende, elogiou a mobilização e a parceria entre as instituições. “É uma satisfação participar da primeira corrida de Sinop, que certamente será a primeira de muitas. Esse tipo de evento é um momento de confraternização e integração, porque permite que o idoso esteja com filhos e netos, fortalecendo vínculos familiares e sociais. Sinop é hoje um exemplo no estado em políticas públicas voltadas à pessoa idosa”, destacou.
Já a presidente do Conselho Municipal do Idoso, Silvana Piccoli, explicou como surgiu a ideia da corrida e a proposta de unir diferentes gerações. “A ideia nasceu durante um encontro em Cuiabá, no mês roxo de proteção ao idoso. Queríamos trazer o jovem para perto, mostrar que o respeito e o cuidado com o idoso começam agora. Foram abertas 250 inscrições para idosos e 250 para o público de 16 a 59 anos e a adesão foi um sucesso. Essa integração é fundamental para reforçar valores de empatia e convivência”, relatou.
O presidente do Rotary Club de Sinop, Allan Lourençon, reforçou o papel do esporte como ferramenta de transformação social. “O Rotary já realiza o evento Mexa-se, que está consolidado em Sinop. Agora, com a Corrida do Idoso, ampliamos essa proposta de incentivo à saúde e à qualidade de vida. Muitas vezes, durante uma caminhada, os idosos podem se integrar à sociedade e estar em um ambiente familiar, envolvente e que faz muito bem para a saúde deles, como a corrida de hoje”, afirmou.
A vereadora Sandra Donato também destacou a importância da iniciativa para a saúde e o bem-estar da população idosa. “Cuidar da saúde e incentivar a terceira idade é fundamental. Quando o corpo para, a mente também para. Para evoluir, temos que estar bem com a mente e com o corpo. Por isso, é importante que ações como essa sejam desenvolvidas no nosso município”, declarou.
Vencedores
A campeã da categoria 60+ feminina, Laura Dockhorn, comemorou o resultado e falou sobre a importância do esporte em sua vida. “Pratico esporte desde os 12 anos e há quatro anos treino funcional. Corro há três anos e participo sempre que posso. Ser vencedora me deixa muito feliz, porque o esporte melhora tudo, inclusive a saúde mental. É algo que recomendo a todos da minha idade”, contou.
O vencedor da categoria 60+ masculina, João Maria de Medeira, também celebrou a conquista e destacou os benefícios da corrida. “Comecei a correr há dois anos e foi o melhor que fiz pela minha saúde. Recomendo a todos, porque idade não importa, o que vale é a vontade. É muito gratificante ganhar o primeiro lugar nessa primeira corrida que incentiva os idosos. Eu acredito que vai ser o ponto fundamental para que mais pessoas se animem a correr, porque é muito bom. É um momento onde fazemos amizades e é bom para a cabeça”, afirmou.
A primeira edição da Corrida do Idoso foi encerrada com premiações nas categorias divididas por faixa etária: 60+ (feminino e masculino), de 50 à 59 anos (feminino e masculino) e de 16 à 49 anos (feminino e masculino). O corredor e a corredora mais velhos da competição também foram homenageados durante a premiação. Confira abaixo os cinco primeiros colocados da categoria 60+:
Pódio 60+ Feminino
1º Lugar: Laura Dockhorn
2º Lugar: Audenise Plinio Muetzenberg
3º Lugar: Tereza Rita de Lima
4º Lugar: Olinda Muniz de Moraes
5º Lugar: Teresinha Chaves da Silva Medeira
Pódio 60+ Masculino
1º Lugar: João Maria de Medeira
2º Lugar: José Euclides Ramos
3º Lugar: Valdir José de Oliveira
4º Lugar: José Valdir de Oliveira Moraes
5º Lugar: Josivaldo Constantino dos Santos
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
CIDADES
Prefeitura e Câmara de Sinop discutem com Águas de Sinop melhorias na execução das obras de esgoto
O principal objetivo da reunião foi discutir os impactos que as obras têm causado à rotina da população, como interdições de ruas e calçadas, e cobrar da concessionária maior agilidade na execução dos serviços. Também foi reforçada a necessidade de mais transparência e eficiência na comunicação com a comunidade, para que os moradores possam se organizar diante das intervenções. De acordo com a Ager, nos últimos 273 dias, foram emitidos 206 autos de notificação à Águas de Sinop de cobranças de adequações e correções em obras executadas.
O vice-prefeito de Sinop, Paulinho Abreu, explicou que a Prefeitura convocou a reunião para alinhar as cobranças junto à empresa e dar transparência ao diálogo com o Legislativo. “A Prefeitura vem fazendo essa ponte entre a Ager, Câmara e Município para cobrarmos junto à Águas de Sinop, visto grandes frentes de serviço. Sabemos da urgência de cumprimento de metas do contrato, mas não podemos prejudicar a população nem o meio ambiente da cidade”, destacou.
Ele detalhou ainda que a concessionária assumiu novos compromissos durante o encontro. “A Águas de Sinop se prontificou a não abrir novas frentes até que feche as que estão em andamento na cidade, que é uma das maiores cobranças. Também se comprometeu a fiscalizar os pontos de drenagem onde houve obras para verificar se ocorreu emissão de sujeiras para as bocas de lobo e realizar a limpeza quando necessário. Outro ponto foi a resposta a todas as notificações da Ager no prazo de 15 dias”, afirmou.
O vereador Célio Garcia ressaltou que espera por soluções efetivas da concessionária para a diminuição do impacto que as obras têm causado à população. “Quando se fala de Águas de Sinop, já participamos de várias reuniões. Hoje pontuamos problemas que a sociedade manifesta diariamente, como vazamentos de água, redes de esgoto que causam transtornos, trânsito prejudicado e sujeira em bocas de lobo. A empresa apresentou um cronograma de atividades e esperamos que isso se reflita em melhorias concretas para o município”, disse.
O diretor-presidente da Águas de Sinop, Eduardo Lana, reconheceu o volume expressivo de obras em andamento e os impactos à população. “São quase 80 quilômetros de obras ao longo do ano de 2025. Esse volume gera transtornos e fomos convocados para pactuar entregas importantes. O primeiro compromisso é não abrir novas valas até que 100% das abertas estejam concluídas. Também vamos atender todos os apontamentos feitos na reunião em até 15 dias e dar continuidade ao nosso cronograma de obras”, declarou.
Ele acrescentou que uma das medidas para minimizar os impactos será a ampliação da comunicação com a população. “A sinalização é um ponto crítico. Como temos várias frentes de trabalho, fechamos uma parceria com o Waze para informar no aplicativo todas as vias interrompidas. Assim, a população consegue acessar rotas alternativas e reduzir o tempo de deslocamento”, explicou o diretor-presidente da Águas de Sinop.
O vice-prefeito reforçou que a Prefeitura e a Câmara vão acompanhar de perto os próximos passos da concessionária. “Tivemos uma reunião produtiva, com propostas e compromissos assumidos. Vamos continuar cobrando para que os danos causados à população sejam atenuados e para que a qualidade do serviço, prevista em contrato, seja garantida”, disse Paulinho Abreu.
Ainda durante a reunião, os representantes da Águas de Sinop orientaram que os moradores podem acompanhar os locais de intervenção pelo aplicativo instagram oficial da empresa: Águas de Sinop. O atendimento também está disponível pelo whatsapp da concessionária, de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, pelo número 0800 647 6060, para denúncias, dúvidas e solicitações.
Participaram da reunião: o vice-prefeito Paulinho Abreu, a secretária de Governo e Planejamento Estratégico, Faira Strapazzon, o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Klayton Gonçalves, o secretário de Segurança e Trânsito, Wesney Sodré, além da diretora-presidente da Ager, Márcia Lopes. Representando o legislativo municipal, participaram os vereadores Ademir Debortoli, Célio Garcia, Dilmair Callegaro, Elbio Volkweis, Enio da Brígida, Gilsimar Silva, Marcos Vinicius, Remídio Kuntz, Sandra Donato, Toninho Bernardes e Zezinho Construtor.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
1ª Corrida do Idoso reúne mais de 450 participantes em celebração ao Dia do Idoso em Sinop
Sinop vence todas as partidas do primeiro dia dos Jogos Abertos Mato-grossenses etapa regional
Ministério da Saúde inicia distribuição de antídoto contra intoxicação por metanol a cinco estados
Corpo de Bombeiros combate 17 incêndios florestais neste sábado (4)
Feira atrai público na 13 de Junho e prefeito estuda nova edição em outro ponto do Centro
Segurança
Polícia Militar apreende armamento e prende homem por crime ambiental às margens do Rio Paraguai
Policiais militares da 1ª Companhia Independente de Proteção Ambiental apreenderam, nesta sexta-feira (3.10), quatro armas de fogo, 72 munições e...
Força Tática apreende 104 porções de entorpecentes e prende dois homens por tráfico em Várzea Grande
Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional, apreenderam, nesta sexta-feira (3.10), 104 porções de entorpecentes, entre maconha e...
Polícia Militar frustra tentativa de homicídio e detém dupla com arma de fogo e munições em Cáceres
Policiais militares do 6º Comando Regional frustraram uma tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira (3.10), em Cáceres (220 km...
MT
Brasil
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Brasil5 dias atrás
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
-
Brasil5 dias atrás
Presidente da Conafer é preso em flagrante pela CPMI do INSS
-
CIDADES5 dias atrás
TJMT amplia Rede de Proteção à Mulher e fortalece combate à violência em São José dos Quatro Marcos
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Mutirão Eleitoral acontece neste sábado (27), no distrito do Coxipó do Ouro
-
MEIO AMBIENTE7 dias atrás
Batalhão Ambiental da PM prende suspeito por pesca irregular e apreende 86 unidades
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Conab realiza leilões quarta e quinta, em apoio à safra 24/25 no Sul do país
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Poços de Caldas vai sediar o Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras
-
Brasil3 dias atrás
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil