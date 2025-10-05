Sinop vence todas as partidas do primeiro dia dos Jogos Abertos Mato-grossenses etapa regional

Os times de Sinop saíram vencedores em todas as partidas disputadas no primeiro dia dos Jogos Abertos Mato-grossenses, etapa regional, que aconteceram na noite desta sexta-feira (03), na Capital do Nortão – Sinop. O município venceu nas quatro modalidades (handebol, futsal, vôlei e basquete), em ambas as equipes (masculinas e femininas). As disputas foram contra as equipes de Paranaíta, Ipiranga do Norte, União do Sul, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Santa Carmem.

Na modalidade de handebol, a equipe masculina do Sinop disputou a primeira partida contra Paranaíta e venceu por 15 pontos de diferença. Sinop marcou 38 pontos e Paranaíta, 23. No feminino, Sinop venceu Ipiranga do Norte por 24 pontos a 21. Os jogos aconteceram às 19h30 e 20h30, respectivamente, no Ginásio Olímpico José Carlos Pasa, localizado no bairro Jardim Botânico.

No futsal, a primeira equipe de Sinop a entrar em quadra, foi a feminina, às 21h30, e disputou contra União do Sul, vencendo a partida por 1 a 0. A equipe masculina de Sinop entrou em quadra as 22h30, e disputou o jogo contra Lucas do Rio Verde. A vitória foi da equipe sinopense pelo placar de 3 a 1. Os dois jogos aconteceram, também, no Ginásio Olímpico José Carlos Pasa.

No basquete, a equipe feminina do Sinop entrou em quadra às 18h30 e disputou o jogo contra Sorriso, vencendo a partida pelo placar de 42 a 34 – foram 8 pontos de diferença. A equipe masculina jogou às 20h30 e competiu com Lucas do Rio Verde. Sinop venceu a partida por 53 a 40 – foram 13 pontos no placar de diferença. A partida foi disputada no Ginásio Antonio Evaristo Gomes, localizado no bairro Jardim Primaveras.

No vôlei Sinop também venceu com sobra. A equipe feminina entrou em quadra contra União do Sul, às 18h30, e venceu a partida por 2 sets a 0. Já a equipe masculina iniciou o jogo às 20h30 e venceu Santa Carmem, pelo mesmo placar. Ambos os jogos ocorreram no Ginásio Benedito Santiago, localizado no Setor Residencial Sul.

Com esses resultados, Sinop fechou a primeira rodada da etapa regional dos Jogos Abertos Mato-grossense invicto e segue firme no propósito que é classificar as equipes em todas as modalidades. Esses jogos fizeram parte da classificatória para a o mata-mata que acontece nesse domingo (05). Durante este sábado, as equipes voltaram a entrar em quadra, ainda em busca da classificatória. A tabela dos jogos de mata-mata e finais, deve ser divulgada pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer na madrugada desse domingo. Os jogos acontecem durante todo o dia.

Sinop é o município sede da região norte e centro norte do campeonato estadual. As disputas de basquete ocorrem no Ginásio Primaveras; de vôlei nos Ginásios Benedito Santiago e Luis Carlos Simon; de handebol será no Ginásio Olímpico José Carlos Pasa; de Futsal nos Ginásios Jaime Rovelli e Boa Esperança.

Campeonato



A competição que acontece até domingo (05), reúne 592 atletas e mais 87 profissionais da comissão técnica e apoio ao evento, promete movimentar o esporte e o município nos três dias intensos de competições. Estão inscritas 57 equipes de 16 municípios do centro norte e norte do estado de Mato Grosso.

O campeonato, etapa regional, é realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, em conjunto com a Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. Os campeões e vice-campeões de cada modalidade, garantirão vaga para etapa estadual.

A competição é disputada por times que representam os 16 municípios participantes e é composta por quatro modalidades esportivas. No basquetebol estão inscritas 10 equipes masculinas (100 atletas) e três femininas (30 atletas); no futsal disputam oito equipes masculinas (80 atletas) e nove femininas (90 atletas); no handebol são seis equipes masculinas (72 atletas) e cinco femininas (60 atletas). Já no voleibol disputarão a vaga oito equipes masculinas (80 atletas) e oito femininas (80 atletas).

Etapa Estadual

A etapa estadual dos Jogos Abertos Mato-grossenses de 2025 está programado para ocorrer entre os dias 14 e 16 de novembro, no município sede de Lucas do Rio Verde, para as modalidades de basquetebol e voleibol. Entre os dias 21 e 23 de novembro acontece a etapa estadual no município sede de Sorriso, para as modalidades de futsal e handebol.