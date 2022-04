Sistema CNA/Senar e Embrapa lançam Programa Nacional de Capacitação de Técnicos de Campo

Daniel Carrara, Celso Moretti e João Martins assinaram o ACG

Brasília (27/04/2022) – O Sistema CNA/Senar e a Embrapa assinaram um Acordo de Cooperação Geral (ACG) para a criação do Programa Nacional de Capacitação de Técnicos de Campo na quarta (27), durante a solenidade comemorativa ao 49º aniversário da instituição de pesquisa, em Brasília.

O evento contou com a participação do presidente da Sistema CNA/Senar, João Martins; do presidente da Embrapa, Celso Moretti; e do diretor-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Daniel Carrara; além de ministros, autoridades políticas e pesquisadores.

Na opinião de João Martins, a Embrapa é uma instituição que pode contribuir muito com o produtor rural brasileiro e com outras entidades que também atuam para o desenvolvimento do setor, como o Sistema CNA/Senar.

“O Senar é uma grande instituição que, hoje, presta assistência técnica e gerencial a mais de 150 mil pequenos produtores, principalmente da agricultura familiar. Acredito que esse convênio vai abrir uma nova porta de relacionamento entre a CNA, o Senar e a Embrapa”, afirmou ele.

O Programa Nacional de Capacitação de Técnicos de Campo prevê a realização de capacitações presenciais, on-line ou semipresenciais de técnicos e instrutores de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) e a criação do Portal da Academia ATeG, onde os usuários terão acesso a todo o conteúdo elaborado e suporte no momento pós-aula para as dúvidas.

A previsão é realizar 40 capacitações, nas 20 principais cadeias produtivas da agropecuária, no formato “Conversa com Especialista”. Esse modelo de capacitação digital combina uma aula ao vivo para exposição de conteúdo e interação entre os participantes, resolução de dúvidas e aprimoramento técnico. Além disso, oferece a disponibilidade de conteúdo digital para pré-aula e pós-aula e atividades formativas.

Na visão do diretor-geral do Senar, a tecnologia na agropecuária está avançando com rapidez, mas muitos produres rurais seguem sem utilizá-la por desconhecimento. Para ele é preciso dar escala à capacitação de técnicos e atualizar esses profissionais para fazer a transferência de tecnologia adequada no campo.

“O Programa vai tirar as pesquisas das cabeças dos pesquisadores e das prateleiras e colocar na cabeça de quem está na ponta. É uma iniciativa que não tem limite. Técnico de campo que quiser estar atualizado nas principais cadeias só não vai estar se não quiser”, disse Daniel Carrara.

Segundo ele, o Senar conta com quase cinco mil técnicos de AteG em campo e mais cinco mil em treinamento atualmente. A meta do Programa Nacional de Capacitação de Técnicos de Campo é qualificar mil profissionais somente no primeiro ano da iniciativa.

“Serão capacitados os técnicos e instrutores do Senar, mas vamos disponibilizar a nossa plataforma para qualquer técnico da iniciativa privada ou da assistência técnica pública que queira se qualificar”, declarou Daniel Carrara.

Antes da cerimônia de aniversário, o presidente da Sistema CNA/Senar e o diretor-geral do Senar participaram do lançamento da Galeria Embrapa, uma exposição permanente sobre a história da instituição. O espaço recebeu o nome do fundador, ex-presidente e diretor da Embrapa, Eliseu Alves, que também esteve presente na homenagem.

