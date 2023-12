Sistema da Seaf para redistribuição de ICMS à agricultura familiar tem adesão de 100% dos municípios de MT

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística infoma que o trânsito no trecho do Portão do Inferno, na MT-251, foi parcialmente liberado a partir das 15h desta sexta-feira (29.12)

A liberação ocorreu para os motoristas que estão no sentido Cuiabá – Chapada dos Guimarães em um sistema diferente.

São liberados 30 veículos para seguirem o caminho. Após a passagem desses carros, o trânsito é fechado por três minutos, período após o qual são liberados mais 30 veículos.

A rodovia seguirá operando desta forma, enquanto o trecho é monitorado. Se a situação se normalizar, o trânsito será liberado também para quem está no sentido Chapada – Cuiabá, retornando ao esquema de pare e siga.

Caso a chuva retorne a estrada será totalmente interditada novamente.

Importante lembrar que a liberação é válida apenas para veículos leves, conforme portaria publicada pela Sinfra-MT.

A Sinfra-MT pede ainda para que os motoristas evitem parar no Portão do Inferno e passem pelo local normalmente, dentro do limite de velocidade de 30 km/h.

Fonte: Governo MT – MT