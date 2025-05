Sistema de monitoramento da Limpurb aponta falhas na coleta de lixo

No último dia 15 de maio, foi celebrado o Dia do Assistente Social, data que marca o reconhecimento à atuação desses profissionais fundamentais na rede pública de saúde. Em alusão à data, o Hospital Municipal de Cuiabá Dr. Leony Palma de Carvalho (HMC) reforça a importância do Serviço Social no processo de acolhimento, tratamento e recuperação dos pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com a Responsável Técnica do Serviço Social do HMC, assistente social Drielly Susuki, o setor atua de forma ininterrupta, 24 horas por dia, com uma equipe composta por 24 profissionais divididos entre Núcleo Interno de Regulação (NIR), enfermarias, urgência e emergência, e UTIs adulto e infantil. A presença contínua dos assistentes sociais garante que os pacientes sejam acolhidos com dignidade e tenham seus direitos assegurados.

“Desde o momento em que o paciente dá entrada no hospital, realizamos um acolhimento e preenchimento de uma ficha social, que nos permite diagnosticar possíveis situações de vulnerabilidade. A partir disso, elaboramos pareceres e iniciamos orientações para acesso a direitos e serviços, sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do paciente e garantir um tratamento mais acolhedor”, explica Drielly Susuki.

O Serviço Social no HMC faz parte da equipe multiprofissional e atua em conjunto com médicos, enfermeiros, psicólogos e outros profissionais da saúde. As visitas são diárias e incluem ações como a orientação sobre benefícios assistenciais, encaminhamentos à rede de apoio, articulação com unidades básicas de saúde, CRAS, CREAS, e acompanhamento de casos de alta complexidade social, como abandono de idosos.

“Muitas vezes lidamos com casos delicados, como o de idosos em situação de abandono. Nesses casos, o Serviço Social atua em parceria com a Coordenadoria de Proteção Social Especial, CREAS e, quando necessário, aciona o Ministério Público para garantir acolhimento institucional. Nosso trabalho é sempre voltado para o fortalecimento de vínculos familiares e a proteção dos mais vulneráveis”, relata Drielly.

A diretora técnica do HMC, Dra. Fanavya Sulzbacher, destaca que o Serviço Social é essencial para que o cuidado em saúde ultrapasse os limites clínicos e alcance uma atenção integral ao cidadão.

“O trabalho da equipe de Serviço Social é imprescindível dentro da proposta de um SUS humanizado. Eles atuam como ponte entre o paciente, a família, os profissionais de saúde e a rede de apoio, garantindo que os cuidados continuem mesmo após a alta hospitalar. É uma atuação que transforma a realidade dos nossos usuários”, afirma a diretora.

O acesso ao Serviço Social no HMC é automático, todos os pacientes internados são visitados pela equipe nas primeiras 48 horas. Caso o paciente ou a família necessite de orientação ou apoio antes disso, pode solicitar à equipe de enfermagem para acionar o setor, que está sempre disponível.

Entre as principais demandas atendidas estão orientações sobre benefícios como o BPC (Benefício de Prestação Continuada), auxílio-doença, auxílio-saúde, encaminhamentos para casas de apoio e suporte à alta hospitalar com articulação junto a municípios do interior. O setor também atua em situações de óbito, realizando acolhimento e apoio aos familiares junto com as equipes de psicologia, enfermagem e medicina.

O Serviço Social no HMC é um exemplo concreto do compromisso com os princípios do SUS, universalidade, equidade e integralidade, e reforça o papel indispensável dos assistentes sociais no cuidado com a saúde e dignidade dos pacientes.

#PraCegoVer

A imagem ilustra o atendimento de uma assistente social a uma paciente. A profissional usa jaleco branco, e a paciente está de costas para a imagem, usando uma camisa de cor laranja.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT