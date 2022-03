Sistema FAEMG lança rádio web “Em Dia com o Agro”

Jovem se formou em engenharia civil, mas seguiu carreira no campo após curso Técnico em Agropecuária e estágio na instituição.

Criado a vida toda no campo, Lucas Moreno até pensou e tentou seguir carreira em outra área. Ao conhecer o curso Técnico em Agropecuária do Senar/MS, ele conta que se encontrou e não se vê trabalhando em outra área. Esse é o case de sucesso da série #TransformandoVidas desta semana.

Quando iniciou o curso Técnico em Agropecuária no Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte do Senar, Lucas ainda cursava engenharia civil. Concluiu a graduação, mas acabou seguindo o coração e a vocação familiar.

“No curso técnico que eu me encontrei. A cada dia era uma experiência e um aprendizado que enchiam os olhos. Você aprendia e percebia como era legal ter professores e pessoas dedicadas a nos ensinar. Depois que eu entrei no Senar, tive certeza do caminho que eu queria trilhar, que é a agropecuária”, comenta.

Aos 17 anos de idade Lucas herdou a propriedade que administra atualmente em Bataguassu. “Antes de adentrar ao Senar eu fazia as coisas sem ter muito controle, sem ter muita direção daquilo que eu estava fazendo”, lembra.

Durante o curso técnico, Lucas ingressou no estágio dentro da Assistência Técnica e Gerencial do Senar/MS, que o encaminhou para o mercado de trabalho. “Abriu muito a minha cabeça, minha mente e as minhas escolhas de vida. E no estágio eles me transformaram em um real profissional. Posso falar que saí dali pronto”.

Assessoria de Comunicação do Sistema Famasul – Leandro Abreu