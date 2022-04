Sistema FAEP e Secretaria de Educação lançam Concurso Redação Paraná Agrinho

O Sistema FAEP/SENAR-PR e a Secretaria de Educação e Esporte do Paraná (Seed) oficializaram, nesta terça-feira (12), o lançamento do Concurso Redação Paraná Nota 10 – Agrinho. A premiação é resultado da parceria entre o Sistema FAEP/SENAR-PR e o governo do Estado, que, no ano passado, incluiu pela primeira vez a categoria Sistema Redação Paraná para alunos dos Ensinos Fundamental II e Médio da rede estadual.

Para 2022, o Agrinho disponibilizou um regulamento exclusivo para a participação via Redação Paraná. O novo concurso será dividido nas categorias 6º e 7º ano do Ensino Fundamental II; 8º e 9º ano do Ensino Fundamental II; e 1ª, 2ª e 3ª /4ª série do Ensino Médio, em cada um dos 32 Núcleos Regionais de Educação (NRE) do Paraná. Podem participar alunos matriculados em instituições de ensino da rede pública do Estado que utilizam a plataforma. O período para inscrições será de 26 de abril até 24 de junho.

O tema para elaboração das redações é “Sustentabilidade ambiental”. De acordo com o regulamento, os conteúdos relacionados abrangem resíduos orgânicos, sustentabilidade e educação, empresas e sustentabilidade, sustentabilidade no século XXI, economia e meio ambiente, arquitetura sustentável, empresas verdes, abandono de áreas de proteção, projetos de conservação ambiental, preservação de ecossistemas, agricultura sustentável e agricultura alternativa.

“O Agrinho tem sido uma forma de ajudar os professores a implantar o ensino transversal em suas aulas, para torná-las ainda mais interessantes e úteis. Agora, com essa parceria ainda mais estreita e com a sensibilidade apurada do secretário, damos um passo largo adiante. O concurso de redação será um ponto importante de aprimoramento dos nossos alunos”, afirmou o presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR, Ágide Meneguette, durante o lançamento.

O secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, destacou a capilaridade do novo concurso, que vai possibilitar a participação de todos os alunos da rede pública do Estado. “Esse ano, teremos algo muito especial. Queremos fazer, agora no retorno das aulas presenciais, o maior Agrinho da história. Para isso, estamos juntando duas ferramentas muito poderosas: Agrinho e Redação Paraná. Cada aluno vai concorrer dentro do seu ano escolar, com chances iguais para todos”, disse.

Confira o regulamento do Concurso Redação Paraná Nota 10 – Agrinho aqui.

Premiação

O Concurso Redação Paraná Nota 10 – Agrinho vai distribuir 1.344 celulares smartphones como prêmio para os autores dos trabalhos classificados em 1º, 2º e 3º lugares conforme os anos escolares de cada NRE, bem como seus respectivos professores. Não será permitida a premiação cumulativa para os docentes.

Além da premiação para os três classificados, todos os alunos que tirarem nota 10 ou a melhor nota em suas redações, receberão um certificado do Agrinho. Segundo a Seed, serão entregues, pelo menos, 15 mil certificados.

Os alunos dos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental II vão concorrer com textos do gênero conto, enquanto os estudantes dos 8º e 9º anos participarão com produções do gênero artigo de opinião. Já na categoria destinada ao Ensino Médio, serão avaliados textos dissertativos-argumentativos.

O número de redações enviadas por estudante é livre, desde que possuam conteúdos diferentes. Também não há limite para a quantidade de participantes por escola. Uma banca de avaliação definida pela instituição de ensino ficará responsável por selecionar uma redação nota 10, por ano escolar, para envio ao Núcleo Regional de Educação. Na sequência, cada NRE, que também vai instituir uma banca avaliadora, deve encaminhar as redações selecionadas à Seed, para posterior envio ao SENAR-PR.

Critérios de avaliação

Todas as redações, independentemente da categoria, deverão conter, no mínimo, 150 palavras e, no máximo, 300, de acordo com as normas presentes na plataforma Redação Paraná. Os textos devem possuir título, obrigatoriamente.

Para a avaliação das redações, serão considerados cumprimento ao tema, originalidade e criatividade, clareza das ideias e apresentação textual. No caso dos textos dissertativos-argumentativos, também será avaliada a estrutura do texto, que deverá conter apresentação, desenvolvimento e conclusão.

Cronograma

As inscrições devem ser feitas entre os dias 26 de abril e 24 de junho, exclusivamente pela plataforma Redação Paraná. A triagem e avaliação dos textos enviados pela Secretaria de Educação estão previstos para acontecer na sequência, de forma remota, por uma banca escolhida pelo SENAR-PR.

Os nomes dos vencedores serão divulgados no site do Sistema FAEP/SENAR-PR (sistemafaep.org.br) e no site da Seed (educacao.pr.gov.br) na primeira quinzena de setembro. A cerimônia de encerramento está prevista para acontecer no dia 8 de novembro, em Curitiba.

Os estudantes classificados em 1º lugar estadual por ano escolar em cada NRE, bem como um acompanhante legal responsável, serão convocados para participarem do evento de premiação.