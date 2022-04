Sistema Famasul, IAGRO e Serviço Inspeção Municipal de Jaraguari tratam sobre caminhos para aquisição de Selo Arte para agroindústrias

Uma reunião entre Sistema Famasul, IAGRO e S.I.M de Jaraguari tratou sobre temas referentes a concessão do Selo Arte, a certificação que torna os produtos de fácil identificação e reconhecimento como artesanal, agregação do valor e ampliação do mercado. A reunião se deu pela solicitação da técnica de campo do programa ATeG em Agroindústria que atende no município de Jaraguari e pelo grande interesse dos produtores rurais na comercialização dos seus respectivos produtos entre os municípios do Estado. Foi esclarecido que as agroindústrias artesanais que desejam obter o registro precisam estar formalizadas com o Serviço de Inspeção Oficial, e posteriormente a isso poderá solicitar a possibilidade de obter o Selo Arte. A IAGRO validando a documentação e certificando que está sendo atendida as exigências técnicas de produção artesanal concede o Selo Arte.

“Essa reunião facilitou o meu entendimento sobre o assunto, ficando mais claro identificar os perfis de propriedades/agroindústrias que se adequem ao Selo Arte, ou como orientar os produtores a buscar essa adequação”, explica a técnica de campo Lídia Paes.

A analista de Assistência Técnica e Gerencial do Senar Mato Grosso do Sul, Camila Lima, considera a reunião como de suma importância para fortalecimento das instituições e os benefícios que isso trará para os produtores rurais e consumidores.

O encontro no município de Jaraguari contou com a participação da técnica de campo do programa ATeG em Agrorindústria, Lídia Maria Paes, a Chefe DIPOA/IAGRO Dra. Cristianne Maria Ximenes Nogueira Petrucci, o chefe do núcleo artesanal da IAGRO Dr. Wilson de Moraes Rodrigues Junior e a Diretora do S.I.M de Jaraguari-MS, Dra. Dayana Ribeiro.