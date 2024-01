SMATED e BPW firmam parceria para potencializar ainda mais o empreendedorismo feminino

A oitava edição da Semana Pedagógica da gestão Emanuel Pinheiro, com o tema “Os desafios da educação contemporânea: Construindo competências e habilidades”, será realizada de 18/1 a 2/2. Promovido pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), o encontro é voltado para as equipes gestoras e profissionais das unidades educacionais, da sede e de instituições filantrópicas conveniadas. O foco do evento é propiciar momentos de reflexão sobre o processo educativo, em interface com os desafios do ano letivo, planejando ações efetivas para o fortalecimento do processo de implementação do Projeto Político Pedagógico e da Escola Cuiabana.

O encontro é o primeiro ato do ano letivo de 2024 e acontecerá de forma híbrida, com formações online transmitidas no Canal da Escola Cuiabana no YouTube e momentos presenciais com palestras e oficinas no Centro de Formação da Escola Cuiabana (CFEC), no Auditório Maestro China da Secretaria Municipal de Educação e nas unidades educacionais.

A secretária municipal de Educação, Edilene de Souza Machado, destacou a importância da Semana Pedagógica da Escola Cuiabana, que se caracteriza como um momento privilegiado de trocas de experiências, estudos, discussões e planejamento na educação municipal.

“É essencial a participação de todos os profissionais da educação, pois serão abordados temas importantes para a efetivação do ensino-aprendizagem, resultando no melhor desempenho das funções de cada servidor. A Semana Pedagógica da Escola Cuiabana chama a atenção para a discussão da educação inclusiva e da parte pedagógica como um todo. Também serão apresentados os resultados de proficiência e as metas a serem alcançadas em 2024”, explicou a secretária.

Programação

O evento envolve teoria e prática, por meio da articulação de saberes, criando oportunidades para que gestores e respectivas equipes se reúnam, a fim de delinear suas metas e elaborar suas propostas de trabalho para o ano letivo de 2024, explicou a coordenadora técnica de Ensino, Elijane Lopes.

“Nesse contexto, os encontros formativos serão divididos em duas etapas, a primeira, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação com palestras e oficinas presenciais e não presenciais e a segunda, nas unidades educacionais, organizada pelas equipes gestoras, a fim de explorar, ao máximo, os diversos recursos que estão à disposição dos educadores”, explicou Elijane Lopes.

No dia 02/02, acontecerá a Aula Inaugural da Rede Municipal de Educação de Cuiabá. Um evento que se apresenta no Calendário Escolar Municipal como o primeiro Ato da Autoridade Executiva Municipal, referente à educação.

A Aula Inaugural será no Hotel Fazenda Mato Grosso, no período matutino, tendo como público-alvo os gestores e todos os profissionais da educação. A palestra magna com o tema ‘Vencendo Desafios e Construindo um Novo Futuro’, será proferida por Eduardo Shinyashiki.

Palestrante

Palestrante e formador internacional, escritor, especialista no desenvolvimento das Competências Socioemocionais e de Liderança, Eduardo Shinyashiki é Neuropsicólogo e Mestre em Liderança Educadora, já tendo formado milhares de pessoas desenvolvendo o Poder Pessoal e o Equilíbrio Emocional para criar novas realidades de sucesso e gerar realização pessoal e profissional.

As aulas na rede pública municipal de educação, ano letivo 2024 começam no dia 5/2.

Confira a programação geral da Semana Pedagógica da Escola Cuiabana 2024

Dia 18/01 – Programação presencial – estudo e planejamento

Público alvo: Equipes gestoras com a equipe da SME

Locais: Auditório do Centro de Formação da Escola Cuiabana (CFEC) e Auditório Maestro China

Períodos: matutino e vespertino

Dia 19/01 – Programação presencial – Acolhimento dos profissionais que atuam nas unidades educacionais – orientativos, Regimento Interno e demais documentos oficiais

Público alvo: Profissionais das Unidades Educacionais

Locais: Unidades Educacionais

Períodos: matutino e vespertino

Dias 22 a 26/01 – Programação hibrida – palestras, oficinas e encontros formativos

Público alvo: Servidores da Rede Pública Municipal de Educação

Locais: Canal da Escola Cuiabana no YouTube, Auditório do Centro de Formação da Escola Cuiabana (CFEC), EMEB Ranulpho Paes de Barros, Hotel Fazenda Mato Grosso

Períodos: matutino e vespertino

Dias 29 a 31/01 – Programação Presencial – estudo e planejamento

Público alvo: Profissionais da Educação

Locais: Unidades Educacionais

02/02 – Aula Inaugural

Palestra – ‘Vencendo Desafios e Construindo um Novo Futuro’ – Eduardo Shinyashiki

Público alvo: Profissionais da Educação

Local: Hotel Fazenda Mato Grosso com transmissão pelo canal da Escola Cuiabana no YouTube

Período: matutino

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT