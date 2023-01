SME oferta 882 vagas remanescentes para faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses; Solicitações podem ser feitas a partir desta quinta-feira (12)

A Secretaria Municipal de Educação disponibiliza 882 vagas remanescentes para o ano letivo de 2023, que atende a faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses para as unidades educacionais da rede pública que não foram preenchidas e estão disponíveis.

Os pais ou responsáveis devem acessar o Cadastro de Demanda da Matrícula na página inicial, do site da Prefeitura de Cuiabá, e fazer a solicitação de matrícula a partir desta quinta-feira (12).

O atendimento será por ordem de acesso no Cadastro de Demanda de Matrícula. As solicitações que excederam o número de vagas remanescentes ficarão na listagem sequencial, e serão encaminhadas conforme a disponibilidade de vagas nas unidades educacionais que atendem essa faixa etária.

Acesso ao link – Para acessar o link Cadastro de Demanda de Matrícula os pais ou responsáveis devem procurar o sítio Serviços, no site da Prefeitura de Cuiabá, www.cuiaba.mt.gov.br. O sitio de Serviços está localizado no canto direito, embaixo do site.

Ao clicar no link, o cadastro fica visível. É só preencher o cadastro com as informações solicitadas, e elencar três unidades de escolha, confirmando em seguida para que as informações sejam inseridas no sistema.

Sendo contemplado, a unidade educacional entrará em contato telefônico, onde após a convocação o responsável terá o prazo de 3 dias uteis para efetivar a matricula. O não comparecimento no prazo acarretará em perca da vaga. Portanto é importante as informações corretas dos telefones de contato. Ressaltamos que ao ser encaminhado para uma das unidades solicitadas, o sistema automaticamente exclui das listas de demandas das demais unidades.

Confira em anexo as unidades educacionais com vagas remanescentes.