SMS apresenta Relatório do 3º Quadrimestre de 2024 na Câmara de Vereadores

25/04/2025

Câmara de Cuiabá promove audiência pública sobre o Centro Histórico da capital nesta segunda (28)

Ana Cláudia Guimarães – Assessoria do Vereador T. Coronel Dias

Na próxima segunda-feira (28), a Câmara Municipal de Cuiabá realizará uma Audiência Pública, às 14h, com o tema “O resgate do Centro Histórico de Cuiabá”. A iniciativa, idealizada pelo vereador T. Coronel Dias (Cidadania) e pela Comissão de Segurança Pública, tem o objetivo de debater as necessidades e desafios enfrentados pelo comércio da região central da capital mato-grossense, que há anos sofre com o descaso na área da segurança e, consequentemente, com a lenta morte do comércio local.

Dias convida todos os cidadãos interessados no tema e dispostos a contribuir para essa causa a participarem da audiência.

“A luta pelo resgate da segurança, tanto dos comerciantes como dos frequentadores do centro da nossa capital, seguirá sendo pauta de grande importância até que o objetivo traçado seja alcançado”, destacou o parlamentar.

A audiência terá a presença de importantes autoridades e representantes da sociedade civil, que vão compartilhar experiências, opiniões e propostas na busca pelo resgate efetivo da segurança e do comércio local. Entre os confirmados estão o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), Valdir Adão Macagnam Júnior o conselheiro Waldir Júlio Teis, representante do presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT) e da Comissão Permanente de Segurança Pública o presidente da FACMAT, Jonas Alves e a secretária municipal de Ordem Pública, coronel Francyanne. O evento é aberto ao público e tem como objetivo promover um amplo diálogo para a construção de políticas públicas que assegurem a eficácia do plano de revitalização.

Para o vereador, é inadmissível que o centro histórico da capital do agronegócio permaneça abandonado.

“Com a violência e os usuários de drogas, o comércio está padecendo lentamente, e isso está resultando no falecimento das instituições. Isso faz muito mal para Cuiabá como um todo, porque ali é o coração da capital. Por conta disso, nós faremos uma audiência pública envolvendo todos os agentes públicos, a iniciativa privada, para ouvir propostas, ouvir reclamações, para, junto com os órgãos do Estado e de outros poderes, como o Ministério Público e o Judiciário, tomarmos as devidas providências para reerguer, reativar efetivamente, trazer de volta o nosso querido e saudoso centro histórico de Cuiabá”, enfatizou o parlamentar.

Serviço:

Audiência Pública: “O resgate do Centro Histórico de Cuiabá”

Data: Segunda-feira, 28 de abril de 2025

Horário: 14h

Local: Plenário das Deliberações, Câmara Municipal de Cuiabá