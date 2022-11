SMS esclarece sobre inconsistência em sistema de folha ponto

Em Cuiabá, mais de 35 mil estudantes atendidos pela rede pública municipal de ensino de Cuiabá participam da Prova Cuiabá. Este ano, a avaliação externa teve início no dia 17 e se encerra nesta segunda-feira (21). Com questões de Língua Portuguesa e de Matemática a avaliação está sendo aplicada aos estudantes do Ensino Fundamental (do 1º ao 9º Ano), e da Educação de Jovens e Adultos (Alfabetização, 2ª e 3ª Fases). O objetivo é obter dados que possam subsidiar ações de melhorias do processo de ensino-aprendizagem nas escolas públicas.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado explicou que aferir a proficiência dos estudantes é fundamental para que a Secretaria e as unidades educacionais possam nortear o planejamento das ações pedagógicas. “A gestão Emanuel Pinheiro, por meio da Secretaria de Educação, quer avançar nessa estratégia por acreditar que a avaliação é um instrumento capaz de indicar as necessidades e potencialidades da rede de ensino, contribuindo para obtenção de dados e a produção de informações sobre o rendimento escolar, de forma que seja possível, a partir dessas informações, orientar gestores e professores sobre medidas de intervenção pedagógica essenciais, a fim de garantir o direito de aprendizagem aos estudantes”, destacou a secretária Municipal de Educação, Edilene Machado.

A Prova Cuiabá é realizada nas unidades da rede pública municipal de Educação desde 2009. A estratégia está inclusa no Plano Municipal de Educação, instituído pela Lei nº 5949/2015. A partir do seu resultado são definidas as habilidades e competências essenciais, bem como as medidas de intervenção pedagógicas a serem adotadas, e a formação continuada dos professores.

A coordenadora de Formação, da Secretaria Municipal de Educação, Eliane Quinhone destacou que a Prova Cuiabá é essencial no processo de construção de algumas habilidades essenciais para cada Ano/Fase. “A aplicação da Prova Cuiabá é uma prioridade para a definição de políticas públicas com foco na melhoria do processo de ensino e aprendizagem, na formação continuada adequada às necessidades formativas dos professores e para a proposição de investimentos em ações que busquem a equidade e a qualidade da prática educativa implementada nas escolas”, disse a coordenadora de Formação, Eliane Quinhone.

O resultado da avaliação está previsto para o dia 5 de dezembro e, a expectativa da Secretaria Municipal de Educação é de que seus sejam discutidos na Semana Pedagógica de 2023, evento que abre o Ano Letivo, a fim de auxiliar as equipes gestoras e professores no planejamento pedagógico.