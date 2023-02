SMS fecha Janeiro Roxo, mês de combate à hanseníase, com várias ações realizadas

Janeiro Roxo, mês voltado ao combate da hanseníase, contou com amplas ações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em diversas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da área urbana e rural. Definidas como ‘Dia D’, as iniciativas priorizaram a informação sobre a doença com o objetivo de desmistificar, combater o preconceito e verificar a possibilidade de novos casos. Na microrregião de Terra Vermelha, situada há 18 km do Distrito da Guia, a ação aconteceu na sexta-feira (27), resultando em mais de cem procedimentos realizados, só de testes rápidos, foram 52. Mesmo com o tempo chuvoso daquele dia, os moradores da região não se intimidaram e compareceram para realizar consulta médica com clínico geral, atualizar o cartão de vacinas, aferir pressão, verificar a glicemia, realizar testes rápidos (Hepatite B, Sífilis, HIV), e receber esclarecimentos sobre o Janeiro Roxo, que tem a hanseníase como foco.

Informações como o que é a hanseníase, os sintomas e como procurar ajuda foi algumas das informações repassadas. Em relação à transmissão, se dá pela respiração de uma pessoa doente sem tratamento, e não ocorre facilmente como os resfriados, pois depende do contato próximo e prolongado como entre familiares e amigos. “Mancha esbranquiçada, avermelhada ou amarronzada que não coça, não dói e é dormente, são sinais da doença, que atinge principalmente a pele e os nervos. A hanseníase tem cura e o tratamento é acessível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Depois do paciente curado, o acompanhamento deve ser feito por cinco anos”, reforçou a técnica em saúde da UBS Guia, Rosimeire Almeida Lara.

De acordo com a coordenadora da Regional Rural, Marinete de Oliveira Ribeiro, as equipes de saúde receberam capacitação e foram orientadas para triagem e preenchimento de formulário para o trabalho de combate a hanseníase. Quando há suspeita da doença a pessoa é encaminhada para avaliação de um profissional médico para o diagnóstico.

Reinaldo Correa Arruda, 52 anos, da Gleba Tucum, recebeu o material impresso sobre a hanseníase e disse que sempre é bom saber, ter informação para se cuidar melhor. Ele também aproveitou para vacinar com a 3ª dose da Covid e consultar por conta de dores nas pernas. Estava com o filho Elias, de 7 anos, que também ia passar pelo médico. Mas acreditava que estava tudo bem com os dois. “É consulta de rotina e se precisar fazer algum exame o médico já faz o pedido e aí a gente procura a UBS na Guia para fazer”, disse ele.

O médico Jhonata Borges que já acompanha a comunidade há algum tempo informou que os problemas mais comuns são de diabete, hipertensão e doenças sazonais como tosse e catarro, típicas da época.

“Vim para uma consulta de rotina, meu filho está gripado, devido à mudança do tempo. Sempre participo das ações realizadas aqui na comunidade, principalmente porque somos bem orientados, bem atendidos”, revelou Nilcilene da Silva Santiago, 26 anos, com o filho Luiz Miguel de 2 anos e 6 meses de idade.

Otacino da Silva Ferreira, 54 anos, avalia que, pela distância que estão da Capital, e mesmo da UBS da Guia, “é muito importante e valioso a Secretaria de Saúde de Cuiabá faça essas ações na comunidade”. Segundo ele, com as chuvas, a dificuldade de saírem é maior porque as estradas ficam prejudicadas.

O casal Eugênio Soares de Arruda, 75 anos, e Eremir Martinho de Arruda, 67 anos, são fundadores da igreja Sagrado Coração de Jesus, da comunidade Terra Vermelha, que agrega o galpão onde o Dia D aconteceu. Ele nasceu nas terras da região, mora na beira do rio Taquaral, um pouco distante do local da ação, e se diz muito grato pela atenção que recebe da equipe. “Sempre participo quando a equipe da saúde vem aqui e enquanto eu puder venho para ver se está tudo bem. A gente precisa se cuidar, conheço amigos que só foram buscar atendimento tarde demais”, revelou Eugênio.

UBS Cuiabá

Em Cuiabá, diversas Unidades Básicas de Saúde (UBS) também realizaram Dia D do Janeiro Roxo. No dia 14, na UBS do Jardim Vitória I e II e UBS Paiaguás; dia 21, UBS Santa Terezinha I e II, UBS Tijucal, UBS Terra Nova/Canjica e UBS Pedregal I e II e no dia 28, nas UBS Jardim Liberdade, UBS 1º de Março e João Bosco Pinheiro, UBS Ouro Fino e Centro de Saúde Dom Aquino.

“Esta semana ainda estamos sentindo o reflexo da ação de sábado (28), atendendo os agendamentos que foram feitos porque não deu para atender todos no Dia D”, revelou a enfermeira do CS Dom Aquino, Marluce da Silva Ramos.