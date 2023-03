SMS reorganiza oferta para evitar desperdício e vacina Tríplice Viral será ofertada em dois dias da semana

Os pacientes Marco Antônio, 62 anos e Ana Paula de Campos, 32 anos receberam atendimento imediato no Hospital Municipal de Cuiabá e o Pronto-Socorro “Dr. Leony Palma de Carvalho” (HMC), após darem entrada respectivamente dias 04 e 02 de março com sintomas de Acidente Vascular Cerebral (AVC). A unidade hospitalar é especializada e referência no Brasil no tratamento da doença por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

O neurocirurgião da Rede S.O.S AVC, Ronan Anchieta, explica que ambos os pacientes deram entrada em tempo hábil para o procedimento denominado trombólise endovenosa. “Apenas com o uso da medicação foi possível reverter o quadro clínico dos pacientes. O medicamento (alteplase) dissolveu o coágulo que se formou em decorrência do AVC isquêmico”, informou.

Segundo o paciente Marco Antônio, que foi trazido pelo SAMU até o HMC, disse que não ficou com nenhuma sequela.

“Acho que eu não teria chances, se não fosse atendido rápido. Agradeço a direção do hospital, médicos, enfermeiros e demais profissionais pelo atendimento. Hoje eu já estou conversando e movimentando normalmente. Fui rapidamente avaliado pelo médico e, após a realização da tomografia computadorizada, fui medicado. Estou me sentido ótimo”, pontuou.

Para a paciente Ana Paula de Campos, 32 anos, a rede S.O.S AVC é excelente.

“Dei entrada na UPA Morada do Ouro e depois fui transferida para o HMC. Minha boca entortou, perdi a fala e comecei a me debater, foi horrível. Depois de quinze minutos de entrada no hospital eu já estava avaliada, medicada e realizado os exames. A equipe da rede S.O.S AVC é maravilhosa”, destacou.

O coordenador da Rede S.O.S AVC, neurocirurgião Wilson Novais, informou que os pacientes chegaram em menos de 4h30. “Pela janela de tempo, a proposta de intervenção indicada foi a trombólise endovenosa, sem necessidade de trombectomia mecânica com uso material da hemodinâmica”, disse.

“Estamos felizes com o resultado, todos com melhoras significativas. A rede S.O.S AVC faz diferença na vida das pessoas, pois reduz mortes e sequelas. A gestão municipal oferece esse serviço para pacientes do SUS, um ganho enorme, que salva vidas diariamente”, concluiu.

Segundo Paulo Rós, diretor-geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), que administra o HMC, explica que o atendimento dos pacientes é via SAMU ou via central de regulação. “A rede S.O.S AVC, criada pela gestão Emanuel Pinheiro, funciona 24 horas com ampla equipe treinada da neurocirurgia e com equipamentos novos e modernos para o tratamento, com hemodinâmica e tomógrafo”, pontuou.

REDE S.O.S AVC

Em Cuiabá, a rede S.O.S AVC foi criada em 2019, pela gestão Emanuel Pinheiro, no Hospital Municipal São Benedito. Em março do ano de 2021, passou a funcionar no Hospital Municipal de Cuiabá e Pronto-Socorro “Dr. Leony Palma de Carvalho” (HMC), ambas as unidades hospitalares são geridas pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP). O programa já beneficiou 1.804 pessoas.