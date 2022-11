SOJA/CEPEA: Liquidez aumenta no Brasil; preços sobem

Cepea, 14/11/2022 – Pressionados pelo baixo ritmo de negócios e por estimativas indicando safra volumosa em 2023, os valores do milho continuam em baixa no Brasil, de acordo com informações do Cepea. O Indicador ESALQ/BM&FBovespa (Campinas – SP) fechou a R$ 83,74/saca de 60 kg nessa sexta-feira, 11, recuo de 1,42% frente ao dia 4. Compradores nacionais estão afastados de negociações envolvendo grandes volumes, atentos às boas expectativas da safra verão e aos estoques de passagem. Muitos vendedores, por sua vez, estão flexíveis nos preços, diante da necessidade de liberar espaço nos armazéns. ESTIMATIVAS – A Conab estimou, em relatório divulgado no dia 9, que a produção da safra brasileira 2022/23 deve totalizar 126,39 milhões de toneladas, queda de 500 mil toneladas em relação ao relatório anterior, mas ainda 12% superior ao da temporada anterior e um recorde. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

