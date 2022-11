SOJA/CEPEA: Negócios estão aquecidos no Brasil

Cepea, 21/11/2022 – As exportações brasileiras de milho seguem intensas. Nas primeiras semanas de novembro, já foram embarcadas 2,28 milhões de toneladas de milho, com média diária de escoamento de 286 mil toneladas, segundo a Secex. Caso esse desempenho diário seja mantido até o encerramento deste mês, as exportações podem somar 5,7 milhões de toneladas em novembro, o que seria o dobro do volume escoado no mesmo mês de 2021. Pesquisadores do Cepea indicam que, apesar do bom andamento da safra verão e da proximidade da finalização da colheita nos Estados Unidos, a demanda internacional vem sendo impulsionada por dificuldades logísticas enfrentadas no Mar Negro e pela redução na produção da União Europeia, devido à seca. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

