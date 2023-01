SOJA/CEPEA: Preço externo sobe, mas possível safra recorde no BR limita avanços

Cepea, 23/01/2023 – Os contratos futuros da soja subiram na CME Group (Bolsa de Chicago) na semana passada, influenciados pela firme demanda externa e pelas condições climáticas desfavoráveis às lavouras na Argentina. O baixo excedente da safra 2021/22 no Brasil também redirecionou os importadores de soja para os Estados Unidos. A alta externa, entretanto, foi limitada pela valorização do dólar no mercado internacional e pelas expectativas de safra recorde no Brasil. MERCADO INTERNO – De acordo com pesquisadores do Cepea, os preços não encontraram força para subir no mercado doméstico, mas as valorizações externa e cambial impediram baixas mais acentuadas. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

