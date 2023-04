SOJA/CEPEA: Preço segue em queda, mas liquidez cresce, diante de oferta elevada

Cepea, 17/04/2023 – A temporada 2022/23 segue surpreendendo os sojicultores, com produtividade recorde na maior parte das regiões brasileiras. Segundo colaboradores do Cepea, diante do volume elevado da atual safra, as cooperativas e as cerealistas no Brasil têm relatado pouco espaço em seus armazéns e, por conta disso, têm incentivado sojicultores a fixarem uma maior quantidade da produção. Esse cenário elevou a liquidez no spot nacional, mesmo com o recuo dos preços. Em relatórios divulgados neste mês, tanto a Conab quanto o USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) reajustaram para cima as estimativas de produção de soja no Brasil, com respectivas previsões de 153,63 milhões de toneladas (sendo que 78,2% tinham sido colhidos até 8 de abril) e de 154 milhões de toneladas. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

