SOJA/CEPEA: Preços estão em queda nos mercados internacional e doméstico

Cepea, 22/05/2023 – A colheita da segunda safra de milho começou de forma pontual em Mato Grosso, sem chegar a 1% da área, com previsão de intensificação no final de maio/início de junho. Nas outras regiões, o ciclo pode ser mais alongado, devido às baixas temperaturas que podem atrasar o desenvolvimento. Quanto aos preços, de acordo com levantamento do Cepea, continuam em baixa, influenciados por estimativas indicando safras volumosas principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, onde o clima benéfico tem elevado as expectativas de produção. Porém, as negociações do cereal seguem enfraquecidas no mercado brasileiro e para exportação, visto que agentes estão priorizando os embarques da soja. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado