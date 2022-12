SOJA/CEPEA: Preocupação com safra na Argentina eleva preço do farelo

Cepea, 12/12/2022 – As negociações envolvendo milho ocorrem de forma pontual no mercado brasileiro, com agentes consultados pelo Cepea atentos aos possíveis impactos das elevadas temperaturas no Sul do País sobre o desenvolvimento da safra verão e também ao forte ritmo das exportações. Quanto aos preços, dados do Cepea mostram que seguiram em queda no interior do Brasil, sendo que as baixas registradas nos portos foram mais intensas, o que se deve às desvalorizações externa e do dólar. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

