SOJA/CEPEA: Valorização do dólar eleva preço do grão no Brasil

Cepea, 16/5/2022 – Os preços dos ovos se estabilizaram ao longo da última semana, diante do equilíbrio entre a oferta e a demanda do produto. Pesquisadores do Cepea ressaltam, contudo, que, mesmo com a liquidez dos produtos garantindo estabilidade nos preços, muitos colaboradores ainda relatam necessidade de conceder descontos para efetivar as vendas, sendo estes de até 6 Reais por caixa, dependendo da negociação. Para as próximas semanas, apesar de as temperaturas mais baixas em parte das regiões produtoras restringirem a produção das poedeiras, o típico enfraquecimento no consumo doméstico, por conta do período de segunda quinzena, deve limitar e até mesmo impedir altas nas cotações dos ovos comerciais. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)