SORP promove evento em celebração ao Dia das Mães com palestra inspiradora

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (SORP) realizou, no dia 8 de maio, um evento especial em comemoração ao Dia das Mães. Promovido no auditório da própria secretaria, o encontro reuniu servidoras e convidadas para uma manhã de celebração, fortalecimento e reflexão sobre os múltiplos papéis da mulher na sociedade contemporânea.

O ponto alto da programação foi a palestra da especialista em Desenvolvimento Humano e Saúde Emocional, Laíssa Miranda, fundadora do grupo MOVE UP. Com o tema “Quem é você além de tudo o que esperam de você?”, Laíssa conduziu uma reflexão profunda sobre identidade, propósito e superação. A palestrante apresentou oito níveis de autoconhecimento, encorajando as mulheres a romperem com padrões limitantes e a se reconectarem com sua verdadeira essência.

Durante sua fala, Laíssa ressaltou que “o maior poder da mulher está na sua autenticidade. Quando ela se reconhece, se posiciona e vive com propósito, transforma não só a si mesma, mas todos ao seu redor”.

A secretária de Ordem Pública, Juliana Palhares, destacou a importância do evento para a valorização das servidoras e a promoção de um ambiente institucional mais humano e acolhedor. “Este encontro é mais do que uma homenagem: é uma afirmação do nosso compromisso com o respeito, o protagonismo feminino e o bem-estar das mulheres que fazem parte da nossa equipe e da sociedade cuiabana”, afirmou.

A diretora de Atividades Econômicas, Claudia Bertoldo, uma das organizadoras do evento, também elogiou a ação. “Foi um momento muito especial, de troca verdadeira. Ver tantas mulheres se emocionando, se identificando e se fortalecendo juntas mostra o quanto esse tipo de iniciativa é necessário e transformador”, disse.

O evento também foi marcado por momentos de troca entre as participantes, que relataram se sentir fortalecidas e inspiradas a partir das reflexões propostas. A SORP reafirma que seguirá promovendo ações que contribuam para a igualdade de gênero e o reconhecimento do valor das mulheres em todos os espaços.

#PraCegoVer

Na imagem um grupo de palestrantes que realizaram o evento comemorativo.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT