SEGURANÇA

Sorriso é a sede da Etapa Teles Pires do FETRAN 2025, reunindo escolas de toda a região

Publicado em

03/09/2025

Entre os dias 8 e 12 de setembro de 2025, Sorriso (MT) será o grande palco da Etapa Teles Pires do Festival Estudantil Temático de Teatro para o Trânsito (FETRAN). A cidade recebe com entusiasmo a última etapa regional do festival, reunindo escolas e estudantes de diversos municípios da região: Lucas do Rio Verde, Colniza, Tabaporã, Boa Esperança do Norte, Juara, Alta Floresta e Sinop.

Promovido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) e o Detran-MT, o evento transforma Sorriso em um polo cultural e educativo, reafirmando o poder da arte como instrumento de reflexão e mudança de comportamento no trânsito.

Teatro que transforma

Nesta etapa, serão apresentados 27 espetáculos teatrais, distribuídos nas categorias Infantil, Infantojuvenil e Juvenil. As sessões acontecem nos turnos da manhã, tarde e noite, envolvendo estudantes, professores, famílias, autoridades locais e servidores da PRF em uma experiência única que une emoção, cidadania e conscientização.

20 anos de impacto e cidadania

Em 2025, o FETRAN completa sua 20ª  edição, consolidando-se como uma das maiores iniciativas de educação para o trânsito no Brasil. Durante essas duas décadas, o festival tem inspirado gerações a transformar consciência em atitudes responsáveis, levando arte e cidadania para milhares de jovens em Mato Grosso.

A Etapa Teles Pires em Sorriso encerra o calendário regional do festival e abre caminho para a grande Etapa Estadual em Cuiabá, que acontecerá de 29 de setembro a 3 de outubro, reunindo os melhores espetáculos de todas as etapas.

Local da Etapa Teles Pires: Franciele Casarin Buffet 
Endereço: Av. dos Imigrantes, 5167 – Florais da Mata, Sorriso – MT

Próxima etapa

Etapa Estadual – Cuiabá: 29/09 a 03/10 no Cine Teatro Cuiabá MT

FETRAN 2025 há 20 anos transformando palcos em lições de cidadania para as ruas.

Fonte: PRF – MT

SEGURANÇA

Polícia Civil apreende cerca de 30 quilos de cocaína em Lucas do Rio Verde

Published

2 horas atrás

on

03/09/2025

By

A Polícia Judiciária Civil de Lucas do Rio Verde realizou, nesta quarta-feira (3.9), a maior apreensão de drogas já registrada no município. Foram retirados de circulação quase 30 quilos de cocaína.

A ação foi desencadeada pela Delegacia de Roubos e Furtos (Derf) e Delegacia Municipal de Lucas do Rio Verde.

Segundo as investigações, a droga estava armazenada em um barracão e seria transportada para outro município. Contudo, o trabalho de monitoramento permitiu interceptar a movimentação antes da distribuição.

Não houve prisões e, para não comprometer as próximas etapas das investigações, o endereço do barracão não foi divulgado.

“Essa apreensão gera um prejuízo expressivo aos criminosos, demonstrando o empenho e o compromisso profissional e social da Polícia Civil em promover ações que visam o combate à criminalidade e a segurança da sociedade”, disse a delegada responsável pela condução das investigações, Paula Moreira.

Fonte: Policia Civil MT – MT

SEGURANÇA

Polícia Militar prende quadrilha suspeita por roubo, recupera veículo e apreende armas de fogo

Published

2 horas atrás

on

03/09/2025

By

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam, nesta terça-feira (2.9), dois homens e três mulheres, suspeitos por roubo e porte ilegal de arma de fogo, em Várzea Grande. Na ação, as equipes recuperaram um veículo Toyota Corola prata, apreenderam um Fox, duas armas de fogo e munições. Os militares contaram com apoio do Ciopaer, 25ª Cia PM, 4º Batalhão e a Rotam.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 11 horas, os militares receberam informações sobre o roubo do veículo, em uma loja de roupas, na Avenida Governador Júlio Campos. Na ocasião, três homens, armados, renderam as vítimas e fugiram em seguida. Imagens de câmeras de segurança da região identificaram que um outro Corola, preto, prestava apoio à ação criminosa.

Diante da denúncia, as equipes intensificaram o policiamento e localizaram o automóvel preto sendo conduzido por uma das suspeitas, no bairro Parque do Lago. Em busca veicular, foi encontrado em baixo do banco do motorista, um revólver calibre .32, com seis munições.

A suspeita confessou que levou o trio do bairro Novo Mundo até o local do crime. Com apoio das demais unidades da Polícia Militar, as equipes se deslocaram até o endereço de origem e encontraram no imóvel, a placa de um veículo Fox, seis munições e outras bolsas contendo roupas da vítima.

Posteriormente, os policiais militares receberam novas informações de que um veículo Fox foi visto transitando na Rodovia dos Imigrantes. O condutor do carro, ao perceber aproximação dos policiais, fugiu em alta velocidade, dando início a uma perseguição policial.

Durante o trajeto, o motorista parou com o veículo e fugiu a pé, para uma região de mata. Neste momento, outras três pessoas que estavam no carro foram detidas pelos policiais militares. As equipes realizaram um cerco na região de mata e localizaram o suspeito, portando um revólver.

Ele era monitorado por meio de tornozeleira eletrônica, no entanto, o equipamento estava desligado. Além disso, os policiais identificaram que ele possui dois mandados de prisão em aberto. A quadrilha foi conduzida à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT

