Sorriso é a sede da Etapa Teles Pires do FETRAN 2025, reunindo escolas de toda a região

Entre os dias 8 e 12 de setembro de 2025, Sorriso (MT) será o grande palco da Etapa Teles Pires do Festival Estudantil Temático de Teatro para o Trânsito (FETRAN). A cidade recebe com entusiasmo a última etapa regional do festival, reunindo escolas e estudantes de diversos municípios da região: Lucas do Rio Verde, Colniza, Tabaporã, Boa Esperança do Norte, Juara, Alta Floresta e Sinop.

Promovido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) e o Detran-MT, o evento transforma Sorriso em um polo cultural e educativo, reafirmando o poder da arte como instrumento de reflexão e mudança de comportamento no trânsito.

Teatro que transforma

Nesta etapa, serão apresentados 27 espetáculos teatrais, distribuídos nas categorias Infantil, Infantojuvenil e Juvenil. As sessões acontecem nos turnos da manhã, tarde e noite, envolvendo estudantes, professores, famílias, autoridades locais e servidores da PRF em uma experiência única que une emoção, cidadania e conscientização.

20 anos de impacto e cidadania

Em 2025, o FETRAN completa sua 20ª edição, consolidando-se como uma das maiores iniciativas de educação para o trânsito no Brasil. Durante essas duas décadas, o festival tem inspirado gerações a transformar consciência em atitudes responsáveis, levando arte e cidadania para milhares de jovens em Mato Grosso.

A Etapa Teles Pires em Sorriso encerra o calendário regional do festival e abre caminho para a grande Etapa Estadual em Cuiabá, que acontecerá de 29 de setembro a 3 de outubro, reunindo os melhores espetáculos de todas as etapas.

Local da Etapa Teles Pires: Franciele Casarin Buffet

Endereço: Av. dos Imigrantes, 5167 – Florais da Mata, Sorriso – MT



Próxima etapa

Etapa Estadual – Cuiabá: 29/09 a 03/10 no Cine Teatro Cuiabá MT

FETRAN 2025 há 20 anos transformando palcos em lições de cidadania para as ruas.

Fonte: PRF – MT